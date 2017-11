Ratko Mladić skazany na dożywocie za ludobójstwo. Przestroga dla innych?

Courtesy of ICTY/Flickr CC by 2.0

Ratko Mladić, generał, dowódca bośniackich Serbów, został skazany na dożywocie przez oenzetowski Trybunał ds. Zbrodni w b. Jugosławii. Trybunał uznał Mladicia winnym dziesięciu z jedenastu postawionych zarzutów, skazując go za przywództwo w ludobójstwie tysięcy Muzułmanów w bośniackiej Srebrenicy, za zbrodnie przeciw ludzkości i zbrodnie wojenne.

Ta sprawiedliwość przyszła po latach, po wielu latach – od zakończenia wojny w Bośni minęły 22 lata. Od zbrodni w Srebrenicy również.

Proces Ratko Mladicia toczył się z komplikacjami

Proces Mladicia trwał 530 dni, przesłuchano w nim blisko 600 świadków. Wcześniej, przez wiele lat, Ratko Mladić był poszukiwany przez Trybunał, ukrywał się, był ukrywany, siły międzynarodowe oskarżały Belgrad o pomoc Mladiciowi, by uniknął kary. Przez wiele lat Belgrad nie mógł nawiązać normalnych kontaktów z Brukselą z powodu oskarżenia o pomoc w ukrywaniu generała. To zdecydowało o dzisiejszym położeniu Serbii, która – obwiniana o ignorowanie postanowień Trybunału – nie zdążyła dołączyć do UE, jak Słowenia czy Chorwacja.

Proces toczył się z komplikacjami. Nie tylko z powodu stanu zdrowia Mladicia, uskarżającego się m.in. na dolegliwości kardiologiczne. Także z powodów formalnych. Błędów dopuściła się prokuratura Trybunału, która nie przekazała na czas obronie 7 tys. stron dokumentów, obciążających Mladicia. Po rozpoczęciu procesu sędzia Alphonso Orie miał prawdziwy problem. Prokuratorzy mówili tymczasem o pomyłce technicznej – z niewyjaśnionych powodów wysłany elektronicznie materiał dowodowy nie został umieszczony w elektronicznej bazie dokumentów. Prokuratorzy odkryli brak dopiero w ostatniej chwili. „Szczerze przepraszamy za wynikające z tego konsekwencje” – napisali w specjalnym oświadczeniu do obrońców Mladicia.

Przerwanie procesu było tym istotniejsze, że mandat międzynarodowego Trybunału ds. Zbrodni w b. Jugosławii wygasał w 2014 roku.

Takiego wyroku, jaki dziś zapadł, należało się spodziewać. Jeszcze z końcem ubiegłego roku prokurator Alan Tieger powiedział publicznie, że ​​niższy wyrok byłby nie do pomyślenia. „Byłoby to zniewagą dla żywych i martwych ofiar oraz pogwałceniem prawa do nałożenia kary” – przypominają holenderskie media.