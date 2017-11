Niepoprawny książę Harry i aktorka Meghan Markle ogłosili swoje zaręczyny

Książę, który od dawana mówi, że chce mieć już rodzinę i dzieci, tym jednym związkiem łamie kilka stereotypów na raz. Nie byłby jednak Harrym gdyby wszystko było uładzone i bez kontrowersji.

Jako młodszy syn księcia Karola i księżnej Diany, jest tym gorszym, zawadiackim i nie przystosowanym do scenerii dworu Windsorów. Czarna owca, łobuz i kobieciarz. Ale równocześnie ciepły, serdeczny, empatyczny i bezpośredni chłopak, któremu Brytyjczycy są w stanie wiele wybaczyć. W dodatku większość z nich uważa, że to nie poprawny William tylko właśnie Harry jest bardziej podobny do księżnej Diany, i przez to bardziej im bliski.

Ten gorszy książę Harry

Po Williamie książę Karol chciał mieć córkę, więc kiedy urodził się Harry, Karol tylko westchnął z rozczarowaniem. W dodatku chłopiec miał rude włosy, co też nie specjalnie cieszyło księcia.