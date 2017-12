Bliski Wschód: krwawy zamach na meczet w Bir Al-Abd

Terroryści najpierw wysadzili bombę przy wejściu do meczetu. Potem strzelali do ludzi uciekających w panice. Kilku z nich mordowało mieszkańców pobliskich domów i zapalało samochody, aby nie dopuścić karetek na miejsce. Zanim odeszli, chodzili między rannymi i dobijali. 24 listopada doszło do największej masakry w historii nowożytnego Egiptu i do pierwszego w tym kraju ataku terrorystycznego na meczet. W Bir Al-Abd na północy Synaju zginęło co najmniej 305 uczestników piątkowych modłów, w tym 27 dzieci.

Choć do zamknięcia tego numeru POLITYKI żadna organizacja nie przyznała się do ataku, wiele wskazuje na lokalnych islamistów, afiliowanych przy tzw. Państwie Islamskim (PI). Jednym z powodów mogła być współpraca miejscowych z egipską armią, która stacjonuje kilkanaście kilometrów od Bir Al-Abd. Egipt, odkąd odzyskał Synaj od Izraela w latach 80., stosuje tam wciąż metody okupacyjne, traktując miejscowych Beduinów jak obywateli drugiej kategorii i zwalczając bombami lotniczymi komórki PI i Al-Kaidy.