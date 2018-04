Ziemowit Szczerek Wschód odkleja się od Zachodu Co się stało w okolicy? W coraz zgodniejszej opinii naszej połowy Europy nie udało się przyspawać do zachodniej. Jedna do drugiej nie pasuje. Odstaje. Ale czy wina za ten pękający związek leży tylko po jednej, wschodniej stronie?

Sondaże pokazują, że wśród Serbów spośród wszystkich światowych liderów największą popularnością cieszy się Władimir Putin. W serbskiej części Kosowskiej Mitrowicy, na drzwiach kafany naprzeciwko słynnego mostu łączącego część serbską z albańską – napis: „Żądamy unii Serbii z Rosją". Graffiti z napisem „Krym to Rosja, Kosowo to Serbia" to jeden z bardziej znanych punktów w Mitrowicy. – Co ty myślisz, że my nie wiemy, że Rosja to dyktatura? – mówił mi serbski student Jovan, z którym siedzieliśmy przy pleskawicy w knajpie, zaraz obok muralu z Krymem.

Jovan uważa się trochę za lewicowca, trochę za liberała (– Nie krzyczę – mówi – na prezydenta „Vuciciu pederu”, jak wszyscy, bo it’s ok to be gay, a Vucic nie jest ok) i jest cichym zwolennikiem wejścia Serbii i Kosowa do Unii Europejskiej. – Ale – mówi – przede wszystkim nie chcę żyć w Kosowie, państwie rządzonym przez albańskich nacjonalistów, w państwie, które nie radzi sobie z korupcją i gangami, z którego na potęgę uciekają nawet ci, którzy za nie walczyli. A Zachód, ten sam, który u siebie stworzył takie społeczeństwo, jakie sam bym chciał mieć tutaj, mówi mi tylko: nie podskakuj, siedź, cierp i najlepiej się zamknij. Zachód mówi: trwajcie, kiedyś wszyscy będziecie w UE, nie będzie granic, będzie cudownie. Przecież jak ja mam, picka materina, takie gadanie traktować poważnie? Rosja przynajmniej otwarcie nas, Serbów, wspiera! 1. W Republice Serbskiej w Bośni, która wraz z innym „entitetem”, Federacją Bośni i Hercegowiny, tworzy wspólne państwo, mało kto wierzy, że to państwo ma jakąś przyszłość. I to niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z ludźmi o prorosyjskiej czy prozachodniej orientacji. Milorad Dodik, otwarcie prorosyjski prezydent serbskiego „entitetu”, od dawna nazywa Bośnię dysfunkcyjnym państwem, w którym nic nie działa tak, jak powinno, gdzie żadna nacja z inną nie chce mieć nic wspólnego, które trzymane jest w kupie wyłącznie przez fakt, że życzy sobie tego Zachód. Populista Dodik na tych hasłach i nawoływaniu do serbskiego nacjonalizmu buduje swoją polityczną pozycję. Ale – uwaga, tu najsmutniejsza rzecz – Dodik ma rację. Bośnia jest beznadziejnie podzielonym, dysfunkcyjnym, nienawidzącym się wewnętrznie państwem, które istnieje tylko dlatego, że Zachód tak chce. Szczytem zachodniego odklejenia była wizyta w Bośni szefa KE Jean-Claude’a Junckera, który mówił z nonszalancją o tym, jak to Bośnia i Hercegowina powinna się „zjednoczyć”, to wtedy będzie można zacząć gadać o integracji z Unią. Każdy, kto ma choć blade pojęcie na temat sytuacji w Bośni, nie bardzo wiedział, słuchając tych słów, co robić z oczami. Rosja doskonale wie, jak rozgrywać Bałkany, gdzie znajdują się słabe punkty, gdzie narodowe ciśnienia i dążenia. Uruchamia z Serbami współpracę wojskową, bombarduje ich propagandą, interpretacją faktów. Zachód – to Juncker. I do znudzenia powtarzalna narracja: może was przypuścimy do wspólnego stołu, jeśli będziecie grzeczni. A poza tym to tolerancja, wolne wybory, demokracja. Mamy was na oku, choć tak naprawdę to gdzieś. Gdy w Bania Luce pytam o przyszłość Bośni, dostaję dwie odpowiedzi. Albo pewność, że w końcu nastąpi rozpad i przyłączenie się do Serbii (zdecydowana większość), albo przypuszczenie, że nic się nie wydarzy i wszystko będzie tak beznadziejnie trwało, jak trwa (zdecydowana mniejszość, głównie proeuropejscy intelektualiści). Tak to wygląda. Pośród Serbów, nawet wśród tych, którym bardzo nie podoba się rosyjska „demokracja sterowana” czy serbska wersja „nieliberalnej demokracji” w wykonaniu Aleksandra Vucicia, wstyd powtarzać bezkrytycznie wypowiedzi zachodnich polityków. Nawet ci prozachodni śmieją się, jak bardzo to wszystko odklejone, niezborne i głupawe. – Ich trzeba słuchać jak stetryczałych rodziców – mówił mi na lewackiej imprezie w banialuckim blokowisku młody dziennikarz – dają kasę i oferują jakąś przyszłość, jakie ma znaczenie to, co tam pieprzą pod nosem. 2. W 2008 r., gdy Ukraina szarpała się jeszcze od Europy po Zachód, pytałem Coleen Graffy, wysokiej rangi urzędniczkę z Biura Spraw Europejskich i Eurazjatyckich w administracji Busha Jr., czy USA zamierzają zrobić cokolwiek, by oddziaływać na poradziecki świat swoim soft powerem. Czymś, co skontrowałoby rozpędzającą się rosyjską propagandę nostalgii za ZSRR i pokazującą miałkość i dekadencję zachodniego świata. Graffy wyglądała, jakby nie wiedziała, o czym mówię. Uśmiechnęła się tylko i odpowiedziała w takim duchu, że przecież widać, jak ta Rosja żyje, że tam nie ma niczego atrakcyjnego, ot, bieda, gruz i ruiny, że jak coś takiego w ogóle może być atrakcyjne dla kogokolwiek: poza Zachodem nie ma zbawienia. W związku z czym mam się nie martwić, wszystko będzie dobrze. 10 lat później dobrze nie jest, Zachód przegrywa propagandową wojnę na wschodzie Europy, jedno państwo za drugim gra tak, jakby mu Rosja rolę pisała. Gruz, bieda i korupcja wygrywają więc – wychodzi na to – wojnę z postępem, wolnością i demokracją. Więc nawet jeśli ogólna diagnoza Graffy była poprawna, to przegrywać wojnę, mając tak gigantyczną przewagę, może tylko skrajny dyletant. Albo skrajny arogant. A Ukraina, owszem, konsekwentnie prze na Zachód, ale mowa głównie o jej zachodniej części, gdzie gospodarcze upośledzenie i poczucie wspólnoty tożsamości z zachodem Europy, „uprowadzonej” przez Rosję, nadal wpływa na chciejski wygląd zachodniego stereotypu. Wschód Ukrainy, który „uprowadzony” czuje się mniej, nie jest już taki pewny. Ceną jest wojna domowa w kraju, głęboki podział wewnętrzny i poczucie pewnej beznadziei, bo Zachód, co również Kijów rozumie coraz lepiej, ma taką ochotę na Ukrainę, jak Putin na polon we własnej herbacie. Na nic wdzięczenie się do NATO i UE, na nic geopolityczne koncepcje Brzezińskiego i Friedmana o tym, że wciągnięta w zachodnie struktury Ukraina to śmiertelny cios dla rosyjskiej geopolityki. W te ostatnie wierzy jeszcze tylko Moskwa, wysyłając w świat boleściwe mapki „Zachodu okrążającego Rosję”, czyli – jak w aikido – wykorzystując potencjał i siłę przeciwnika po to, by to jemu zadać cios. 3. Czesi również mają pretensje do zachodniości i niechby kto ich porównał z resztą środkowej, a nie daj Bóg wschodniej Europy – od razu zacznie się tłumaczenie, że to bzdury. Kraje czeskie za czasów habsburskich były najmocniej ekonomicznie rozwiniętą częścią imperium, a przedwojenna Czechosłowacja była nie tylko najbardziej rozwiniętym krajem regionu, ale też jedynym demokratycznym. Czesi mają więc do Zachodu żal o to, że zawsze wtrącał ich, najpilniejszych uczniów, do szarego wora z napisem „Europa Wschodnia”. Zaczęło się od monachijskiej zdrady i – jak to ujął Richard Chamberlain – niechęci do umierania za kraj, którego większość Brytyjczyków nie jest w stanie wskazać na mapie. Po stereotyp obecny, bo słowiańskość Czech i ich położenie po złej stronie żelaznej kurtyny są w świadomości Zachodu istotniejsze od czeskiej zachodniości jako takiej. Do tego dochodzą typowo zachodnie połajanki. Na przykład kwestie związane z asymilacją społeczną Romów. W Czechach panuje przekonanie, że kategoryzowanie każdego konfliktu pomiędzy środowiskami czeskimi i romskimi jako „czeski problem z rasizmem” jest arbitralnym i wyższościowym teoretyzowaniem Brukseli, która nie ma pojęcia, o czym mówi, za to przypisuje automatycznie Czechom najgorsze możliwe intencje. Podobnie myśli wielu Słowaków: w ich kraju Romowie tworzą spory procent społeczeństwa. Oczywiście, relacje słowacko-romskie są dalekie od ideału, a często wręcz karygodne, na przykład w sytuacji, gdy do głosu dochodzą neonaziści czy nacjonaliści. Ale z Zachodu płynie raczej ujednolicony przekaz: Słowacy to rasiści. Jak łatwo oceniać ludzi mierzących się z tymi kwestiami w realnym życiu, niech świadczy książka „Psożercy ze Svini” austriackiego pisarza Karla-Markusa Gaussa, gdzie Słowacy często przedstawieni są jako „źli dzicy”, a Romowie – „dobrzy dzicy”. Zapewne zresztą wbrew intencjom autora, któremu mogło się wydawać, że wspina się na wyżyny politycznej poprawności, podczas gdy wspinał się głównie po szczytach protekcjonalności. 4. Upraszczanie zresztą jest częstym zachodnim problemem. Mimo że np. w Niemczech antysemickich czy nacjonalistycznych incydentów jest całkiem sporo, a Francja i Holandia fartem uniknęły wyborczego losu Polski czy Węgier, to oba nasze są przedstawiane jako „antysemickie i nacjonalistyczne”. Rzecz oczywiście w tym, że Polską i Węgrami rządzi obecnie nacjonalistyczna prawica, i to często wykazująca skrajnie prawicowe odruchy, ale Zachód ma tendencję patrzenia na większość społecznych procesów w tych krajach przez ten właśnie pryzmat, co prowadzi do negatywnej stereotypizacji całego społeczeństwa. Wielu środkowych Europejczyków nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego Zachód wymaga od nich bycia empatycznym i wyrozumiałym wobec muzułmańskich migrantów, wyznających wartości często bardzo mocno kłócące się z zachodnimi standardami. A na tym samym wydechu określa kraje środkowej Europy jako „rasistowskie” i „nacjonalistyczne”, niespecjalnie starając się zrozumieć z kolei ich specyfikę i obawy. Serbowie i Węgrzy mają do Zachodu geopolityczne pretensje. To Zachód pozbawił oba te kraje dawnej pozycji: środkowoeuropejskiej regionalnej potęgi. Przywódcy obu tych krajów nie tylko przyjaźnią się ze sobą, ale i mają świetne stosunki z Rosją, rozwijają współpracę z nią również w sektorach ważnych dla bezpieczeństwa: energetyczną (Węgry) i wojskową (Serbia). Nie ma raczej wątpliwości, że obecne status quo, w którym Budapeszt i Belgrad udają niezainteresowanych otwarcie irredentystyczną polityką, wynika wyłącznie z presji Zachodu. Rosja, wspierając oddanie Serbii Kosowa i Republiki Serbskiej w Bośni – pamiętajmy – proponowała również Węgrom kawałek ich dawnego państwa leżącego obecnie na Ukrainie (Ruś Karpacka, dawna Karpatalja). Nieprzychylny Rosji, wierny sojusznik UE i NATO – Rumunia, na terenie której leży madziarskojęzyczna Szeklerszczyzna, boi się, że kiedyś będzie musiała stawić czoło rosyjsko-węgierskiej presji w tej sprawie. Do całej tej serbsko-węgierskiej awantury przyłącza się nominalnie antyrosyjska Polska, która jednak gra tak, jakby chciała za wszelką cenę zniechęcić do siebie europejskich sojuszników, a jej antyzachodni „bunt

