Aleksandra Lipczak Męskie miasta Płeć w wielkim mieście Tak, współczesne metropolie mają płeć – męską. Na dodatek jest to mężczyzna zmotoryzowany, zatrudniony i w pełni sprawny. A co z resztą mieszkańców?

Viennaslide/Alamy Stock Photo/BEW Dzielnica Mariahilf w Wiedniu – czołowe osiągnięcie feministycznej urbanistyki w Europie. Na początku roku urząd miasta Bilbao podjął, wydawać by się mogło, niepozorną decyzję. Nocne autobusy na prośbę pasażerów – a przede wszystkim pasażerek – będą zatrzymywać się także pomiędzy przystankami. Ma to zapewnić bezpieczeństwo kobietom, które będą mogły wysiąść z autobusu jak najbliżej domu. Podobne praktyki stosują już niektóre miasta w Katalonii. Decyzja baskijskiego ratusza to przykład tego, co dzieje się dziś nie tylko w Hiszpanii. W urzędach wielu zachodnich miast trwa dyskusja o tym, jak uczynić je bardziej przyjaznymi dla różnych grup mieszkańców, na czele z kobietami.

Rzekoma neutralność spycha w niebyt różnice płci, pochodzenia, klasy, wyznania, wieku i stanu zdrowia mieszkańców. Miarą dla miasta jest w rzeczywistości mężczyzna. Na dodatek mężczyzna specyficzny: sprawny, zmotoryzowany i aktywny zawodowo. To on jest modelowym, „neutralnym” mieszkańcem miasta i głównym punktem odniesienia planistów. To jego potrzebom i rytmowi życia odpowiada zabudowa i plan większości współczesnych miast – rozproszonych, w których miejsca zamieszkania, pracy i rozrywki są od siebie oddalone, a głównym środkiem transportu pozostaje prywatny samochód. Tymczasem – jak uważa Ana Falú, argentyńska architektka związana z ONZ-Habitat, programem Narodów Zjednoczonych ds. mieszkalnictwa – kobiety i mężczyźni doświadczają miasta inaczej. Kluczową sprawą jest chociażby poruszanie się po nim. O ile, uogólniając, mężczyźni mają skłonność do tego, żeby przemieszczać się liniowo, od celu do celu (praca–dom), o tyle typowa codzienna trasa wielu kobiet przypomina raczej zygzak: pomiędzy pracą i domem jest załatwianie domowych spraw, zakupy, czynności związane z opieką nad dziećmi i starszymi członkami rodziny. To kobiety, jak pokazują badania z różnych krajów, w związku z tradycyjnie przypisanymi im rolami opiekuńczymi częściej bywają w parkach, na placach zabaw i przemierzają pieszo ulice. Statystyki pokazują też, że rzadziej od mężczyzn używają samochodu, a także taksówek – m.in. w związku z mniejszą siłą nabywczą. Podobnie jest z używaniem roweru, ale liczba rowerzystek jest tym większa, im większa jest liczba ścieżek rowerowych w mieście, co wiąże się z kolei z określonym przez płeć kulturową podejściem do ryzyka. Kobiety mają też inną percepcję bezpieczeństwa w mieście. Co trzecia kobieta w Europie Zachodniej doświadczyła choć raz molestowania seksualnego na ulicy, a kwestie związane z poczuciem bezpieczeństwa lub jego braku mają znaczący wpływ na ich zwyczaje, rytm dnia i komfort życia. Inne są wreszcie potrzeby fizjologiczne kobiet i mężczyzn. Nie bez powodu w wielu krajach rozwinęły się inicjatywy starające się o poprawę dostępu kobiet do publicznych toalet. „Jeśli chcesz się dowiedzieć, jaka jest pozycja kobiet w danym społeczeństwie, popatrz na kolejki w toaletach” – mówi brytyjska urbanistka Clara Greed. 2. To kobiety bardziej potrzebują dostępnych i zrównoważonych miast, bo to one, jak już wspomnieliśmy, częściej przemierzają je pieszo i korzystają z nich na różnorakie sposoby. Model współczesnych miast stawia jednak w centrum to, co ma związek z produktywnością i pracą za wynagrodzenie, tradycyjnie związanymi z tym, co kulturowo męskie. Sfera reprodukcji i opieki pozostaje niewidzialna. Widać to np. w rozkładzie transportu publicznego, dostosowanego zwykle do godzin standardowej pracy na etat i utrudnionego – zwłaszcza w strefach podmiejskich – poza nimi. A przecież mieszkańcy i mieszkanki miast mają różne potrzeby. Tak jak różny jest chociażby czas, którego każdy z nas potrzebuje, żeby pokonać przejście dla pieszych. – Wychodzimy z założenia, że przestrzeń ma fundamentalne znaczenie dla zmiany społecznej – mówi Blanca Valdivia, socjolożka i członkini barcelońskiego Col·lectin Punt 6 (Kolektywu Punkt 6), prężnej hiszpańskiej organizacji działającej na rzecz feministycznej urbanistyki. – Zmieniając ją, przekształcamy też społeczeństwo na bardziej inkluzywne. Kolektyw powstał w 2004 r. Jego nazwa nawiązuje do punktu 6. przełomowej katalońskiej ustawy o dzielnicach – mówi o zasadzie równości, jaka powinna być stosowana przy tworzeniu i realizacji wszystkich projektów urbanistycznych. Na początku w Punt 6 były głównie architektki, ale potem dołączyły też do nich socjolożki miasta. – Nie jesteśmy pionierkami – dodaje Valdivia. – Już w latach 90. były w Madrycie i Kraju Basków grupy, które postulowały większą równość w mieście, domagając się np. autobusów dostępnych dla matek z wózkami. Ale miejskie planowanie wrażliwe na płeć to dość nowy temat, nawet dla samych feministek. W świecie akademickim debata na ten temat trwa już jednak od dawna. Na przykład u Jane Jacobs, orędowniczki miasta zwartego i wielofunkcyjnych przestrzeni miejskich, która w artykule z 1958 r. „Downtown is for People” (Centrum jest dla ludzi) pisała: „nie istnieje logika, którą można by narzucić miastu; to ludzie je tworzą i to do nich, nie do budynków, musimy dostosować nasz plan”. Konkretne rozwiązania, jak to zrobić, podsuwała w 1980 r. amerykańska historyczka i architektka Dolores Hayden, która w eseju „Jak wyglądałoby nieseksistowskie miasto?” postulowała zniesienie radykalnego podziału na strefę związaną z pracą oraz domem i jako alternatywę dla alienujących kobiety przedmieść proponowała tworzenie nowego rodzaju wspólnotowych osiedli, na których mieszkania sąsiadowałyby z przestrzeniami ogólnego użytku: centrami opieki, pralniami, kooperatywami spożywczymi. 3. Od lat 90. takie założenia wciela Wiedeń, niewątpliwy lider feministycznej urbanistyki w Europie. Zaczęło się od wystawy fotograficznej na początku lat 90. „Do kogo należy przestrzeń publiczna?”, pokazującej doświadczenie miasta z perspektywy różnych kobiet, którą zorganizowała urbanistka Eva Kail. Wystawa wzbudziła wśród wiedeńczyków i wiedenek tak ogromne zainteresowanie, że miasto postanowiło potraktować sprawę poważnie. W urzędzie powstało Biuro ds. Kobiet, a w 1993 r. miasto rozpisało konkurs na projekt osiedla uwzględniający „niewidzialne” dotąd potrzeby mieszkańców, przede wszystkim mieszkanek. Tak powstało zaprojektowane przez Franziskę Ullman (a później też inne architektki) Frauen Werk Stadt. Na osiedle składają się kwartały bloków otaczających zielone dziedzińce z placami zabaw. Rozkład mieszkań – łatwy do przerobienia – konsultowano z przyszłymi mieszkańcami. Zadbano też o przestrzenie wspólne: miejsca spotkań (place, zielone tarasy na dachach), schowki na rowery i wózki, pralnię, a także bezpieczeństwo (przestronne, jasne klatki schodowe, niewielka liczba mieszkań na piętrze, maksymalna widoczność placu zabaw bez wychodzenia z domu). Na osiedlu jest przedszkole, gabinet lekarski, posterunek policji, apteka i poczta. Sztandarowym projektem Wiednia jest również przebudowa dzielnicy Mariahilf. Wydłużono np. czas trwania zielonego światła na przejściach dla pieszych, poszerzono chodniki, a w miejscach najbardziej uczęszczanych przez pieszych zlikwidowano możliwość parkowania. Poprawiono oświetlenie ulic, aby wyeliminować ciemne zaułki, a w całej dzielnicy pojawiły się różnego rodzaju ławki, zaprojektowane tak, żeby sprzyjać społecznym interakcjom. Innym przykładem są miasta kanadyjskie. W Montrealu powstały oszklone wejścia do metra, zapewniające kobietom większą widoczność, a co za tym idzie, bezpieczeństwo. Jeszcze w latach 90. odbyła się tam kampania, w ramach której właściciele sklepów i innych małych biznesów mogli umieszczać na szybie naklejkę z napisem: „Tutaj bezpieczeństwo kobiet leży nam na sercu”. Oznaczało to, że zostali wcześniej przeszkoleni i że kobieta, która z jakiegoś powodu potrzebuje ochrony, może się tam udać. Z molestowaniem w przestrzeni publicznej walczy też miasto Meksyk, są osobne wagony metra i przestrzenie w autobusach miejskich tylko dla kobiet. W Rio de Janeiro i Tokio takie wagony w metrze oznakowano na różowo. Na stacjach w Meksyku są dodatkowo punkty, w których można zgłaszać przypadki molestowania. Meksykański parlament uznał parę miesięcy temu uliczne molestowanie za przestępstwo. Ciekawą inicjatywę na rzecz równości płci podjął też Sztokholm, który w 2013 r. wprowadził równościowe odśnieżanie. Zamiast koncentrować się tylko na drogach, miasto postanowiło nadać taki sam priorytet odśnieżaniu dostępów do szkół i przedszkoli, chodników i ścieżek rowerowych. Jak pokazywały bowiem statystyki, każdej zimy w Szwecji było trzy razy więcej wypadków na chodnikach niż na drogach. 4. Udostępnianie przestrzeni publicznej polega często na działaniu w perspektywie mikro, blisko mieszkańców i mieszkanek. „Nawet latarnia jest p

