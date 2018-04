Łukasz Wójcik Putin – polityczny narkoman Putin na haju Zachodnie sankcje to polityczna heroina prezydenta Rosji. Pozwalają mu na chwilowe triumfy, ale działka po działce niszczą Rosję.

Sean Gallup/Getty Images Putin z Trumpem na ulicznym muralu. Prezydent Rosji jest politycznym narkomanem. Pozostaje na szczycie dzięki kolejnym zastrzykom, które dają mu chwilowe odbicie. Stosunkowo ostra reakcja Zachodu na próbę otrucia w Wielkiej Brytanii byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala i jego córki to działka, która pomogła mu osiągnąć dobry wynik i wysoką frekwencję w marcowych wyborach prezydenckich. Ale wcześniej była Gruzja, Ukraina i Krym, kolejne sankcje, Syria. Za każdym razem słupki poparcia szły w górę, choć już następnego dnia Rosja budziła się jeszcze bardziej osłabiona i izolowana.

Natomiast pod koniec marca Ameryka wraz ze swoimi europejskimi sojusznikami wydaliła rosyjskich dyplomatów w odpowiedzi na próbę zabicia Skripalów. Jak pokazuje powyższy przykład, podstawowym problemem Zachodu wobec Rosji wydaje się błędne rozumienie kosztów politycznych. To, co we Francji czy Wielkiej Brytanii obaliłoby rząd, w Rosji rząd wzmacnia. Nawet udowodniona przed sądem odpowiedzialność Rosji za atak na Skripalów może zadziałać na korzyść Putina. – Rosjanie taki wyrok przyjmą z uznaniem – uważa urodzony w Moskwie amerykański ekspert Max Boot. – W końcu zdrajcy się należało, a Putin znów pokazał siłę. Wykorzystywanie więc zachodniej logiki politycznej w działaniach przeciwko Rosji często zawodzi, przynosi wręcz rezultaty przeciwne do zamierzonych. Lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny narzeka np., że Zachód wyolbrzymia sukcesy Putina, dając mu przy tym „narkotyczną satysfakcję” i przysparzając poparcia wśród Rosjan. Dotyczy to m.in. znaczenia rosyjskich cyberataków, a szczególnie ich roli podczas europejskich i amerykańskich kampanii wyborczych. To, zdaniem Nawalnego, dodaje Putinowi aury potęgi, na którą po prostu nie zasłużył. Według brytyjskiego znawcy Rosji Marka Galeottiego Putin chce, żeby o nim mówiono. Chce, aby jego Rosję postrzegano jako potęgę, z którą trzeba się liczyć. I Zachód raz za razem daje się na to nabrać. Skuteczność Putina jest zadziwiająca. Większość Amerykanów (również tych popierających Trumpa) jest przekonana, że Rosja wpłynęła na wynik wyborów prezydenckich w 2016 r. Z kolei Europejczycy uważają (sondaż Eurobarometru ze stycznia), że Kreml nadaje ton debatom politycznym w ich krajach. Kilka poważanych na Zachodzie tytułów prasowych, m.in. tygodnik „Time”, uznało nawet Putina za najpotężniejszego człowieka na świecie. Wśród zachodnich intelektualistów pojawiają się natomiast ostrzeżenia, że zmierzamy w kierunku rosyjskiego modelu politycznego. To chyba największa przemiana – Rosja z kraju, który nie może wyrwać się ze swojej przeszłości, stała się modelem przyszłości. Jak napisał ostatnio bułgarski politolog Iwan Krastew: „liberalny Zachód nie obawia się już, że Rosja będzie rządziła światem. On się obawia, że cały świat będzie rządzony jak Rosja”. Polityczny kop Wbrew takiej propagandzie sukcesu, uprawianej również nieświadomie w zachodnich mediach, Rosja jest w kryzysie na wielu polach. Grzęźnie w Syrii militarnie i dyplomatycznie. Według zapowiedzi Rosjanie mieli rozbić ekstremistów, którzy zagrażali reżimowi Baszara Asada. Niby to się udało, ale choć Putin już trzykrotnie ogłaszał, że „zadanie wykonane” i żołnierze mogą wracać do Rosji, wciąż jeszcze nie wrócili. – Kreml boi się, że gdyby się teraz wycofał, Asad może jeszcze przegrać. A to byłaby prestiżowa katastrofa, której nie wytłumaczyłaby Rosjanom nawet ich telewizja publiczna – uważa Rami Churi, libański dziennikarz piszący o wojnie w Syrii. Jednocześnie koszty syryjskiej interwencji wciąż rosną. Tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy Rosjanie stracili tam helikopter transportowy z wysokimi oficerami na pokładzie, myśliwiec zestrzelony przez rebeliantów i ponieśli krwawą porażkę (nawet jeśli nie występowali w rosyjskich mundurach) podczas ataku na instalację gazową chronioną przez Amerykanów. Dziś jedynym sposobem na szybkie zakończenie wojny domowej w Syrii byłoby zapewne jakieś polityczne porozumienie między – w dużym uproszczeniu – Asadem, rebeliantami i Kurdami. Trudno się takiego spodziewać, bo reżim, sądząc po ostatnich atakach chemicznych, woli mordować, niż rozmawiać. Stąd Rosja straciła szanse na odegranie roli, którą sama dla siebie przygotowała – międzynarodowego rozjemcy. Równie dużym obciążeniem dla Rosji jest Donbas i Krym. Sporadyczne starcia na tym froncie nie przesłonią faktu, że ten konflikt jest militarnie i politycznie zamrożony. I nawet jeśli uznać, że Putinowi udało się na lata zatrzymać marsz Ukrainy na zachód, to koszty są dla niego coraz wyższe. Nie tylko militarne i finansowe. Jak pokazują w zasadzie wszystkie sondaże, z powodu Donbasu i Krymu Rosja staje się dla Ukraińców „wrogiem tożsamościowym”, zagrażającym wprost egzystencji ukraińskiego państwa. Oba te przypadki, Syria i Ukraina, pokazują „narkotykowy problem” Putina. Te interwencje były mu potrzebne do celów doraźnych, do wywołania nacjonalistycznej mobilizacji. Dały mu politycznego kopa, gdy go potrzebował. Ale w dłuższej perspektywie w oczywisty sposób osłabiają państwo rosyjskie. Podobnie jest z sankcjami, przy czym tu działkę Putinowi dostarcza Zachód. Bo jakie są skutki zachodnich sankcji przeciwko Rosji? Z jednej strony trudno przewidzieć, jak zachowywałby się Putin, gdyby ich nie było. Ale z drugiej nie zmusiły go do odwrotu z Ukrainy ani do oddania Krymu, ani powstrzymania się od cyberataków na zachodnie demokracje. Jeśli ktoś twierdzi, że nie o to w nich chodziło, to pytanie brzmi: a o co? O karę bez zadośćuczynienia? Część publicystów uważa, że o zasady. Jeśli tak ująć sprawę, lekceważąc brak skutków, Zachód niebezpiecznie zbliża się do politycznego narcyzmu, którego celem jest dawanie sobie satysfakcji bez względu na konsekwencje. Niewątpliwie Kreml wykorzystuje zachodnie sankcje do wewnętrznej gry. Są dla niego niezbitym dowodem na zachodnią „rusofobię”, za pomocą której w Moskwie tłumaczy się niesprawiedliwe traktowanie Rosji. – Narodowy ból tym spowodowany nie jest prawdziwy, tylko strategiczny – twierdzi Max Boot. Oburzając się na sankcje, Putin wzmacnia narrację o zagrażających Rosji wrogach zewnętrznych i wewnętrznych. Ta emocja skierowana jest do Rosjan, którzy pod jej wpływem ze zrozumieniem przyjmują kolejne zaciskanie pasa. Również najnowszy pomysł Zachodu, aby w końcu ścigać majątki rosyjskich oligarchów, nie wydaje się robić wrażenia na Putinie. Jest więc tym bardziej prawdopodobne, że nie wymusi oczekiwanej przez Zachód zmiany polityki Kremla. Kilku Rosjan z czarnej listy to rzeczywiście miliarderzy, którzy dorobili się fortuny dzięki bliskości Putina. Jest wśród nich np. Oleg Deripaska, znany nie tylko jako król aluminium, ale również znajomy byłego stratega Trumpa Paula Manaforta. Jest również Igor Rotenberg, syn Arkadego, przyjaciela Putina z czasów petersburskich. Waszyngton twierdzi, że skorzystali oni na działaniach Kremla i w ten sposób są za nie współodpowiedzialni. Takie rozumowanie ma jednak poważną słabość. Rzeczywiście, chodzi tu o ludzi bardzo bogatych, którzy w dodatku doszli do takiej fortuny w przeciągu ostatniej dekady. Ale stwierdzenie, że mają jakiś wpływ na Putina (i że w ten sposób sankcje na nich nałożone zmienią politykę Kremla), jest wątpliwe. Opiera się bowiem na nieaktualnym już założeniu autonomiczności rosyjskiej oligarchii. Mark Galeotti we właśnie wydanej książce „The Vory. The Russia’s Super Mafia” pisze, że dziś w Rosji – w odróżnieniu od czasów Jelcyna – nikt nie staje się bogaczem bez pozwolenia Putina. Stąd nadużyciem jest nazywanie ich oligarchami – ci w latach 90. byli w stanie dyktować warunki Jelcynowi. Winny wróg Zasadnicza nieskuteczność sankcji, szczególnie tych dotyczących spraw bezpieczeństwa, została wielokrotnie udowodniona naukowo. Powstały na ten temat dziesiątki książek. „Sankcje przede wszystkim poprawiają samopoczucie tym, którzy je nakładają – pisze w jednej z nich Daniel W. Drezner („Paradoks sankcji”, 1999 r). – Często również wzmacniają reżim nimi obłożony”. Jedyny wyjątek z ostatnich lat to Iran. W tym przypadku zagrożenie kolejnymi sankcjami niewątpliwie przyczyniło się do zawarcia w 2015 r. umowy nuklearnej z Teheranem. Przypadek irański wyróżnia się jednak na dwa sposoby. Po pierwsze, zarówno działające sankcje, jak i te, którymi Iran był zagrożony, były wielostronne – stanęły za nimi nie tylko Ameryka i Unia Europejska, ale też wszyscy stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Po drugie, Zachód jasno powiedział, pod jakimi warunkami zniesie sankcje, więc Irańczycy mieli motywacje. Ani pierwsza, ani druga okol

