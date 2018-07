red. Misjonarka miłości z Indii oskarżona o handel dziećmi Misjonarka za kratami

Saikat Paul/Pacific Press/Forum Mamata Banerjee Afera w zgromadzeniu sióstr Matki Teresy może zagrozić dziełu uznanej za świętą laureatki pokojowego Nobla. W jednym z ośrodków pomocy społecznej, jakie w Indiach prowadzą misjonarki miłości, doszło, według ustaleń policji, do nielegalnej transakcji, zagrożonej karą więzienia do 10 lat. Chodzi o dom samotnej matki w mieście Ranchi, w stanie Jharkhand. Pracująca w nim siostra Concilia została aresztowana pod zarzutem sprzedaży dziecka bezdzietnej parze za 120 tys. rupii (1500 euro).

