Jędrzej Winiecki Nieudany powrót rowerów Wielkie hamowanie Nic dziwnego, że to Chińczycy przeprowadzili największy w dziejach eksperyment powrotu do rowerów. Dziwne, że właśnie okazał się klapą.

China Stringer Network/Reuters/Forum Xiamen, prowincja Fujian. Rowerowe cmentarzyska będą niezłą szaradą dla przyszłych archeologów. Np. pod miastem Wuhan rdzewieje w jednym miejscu 20 tys. rowerów w równych rzędach. Podobnym złomem wypełnione są place na obrzeżach innych chińskich metropolii. Nie chodzi o żadne rytuały, w których rolę obiektu kultu odgrywałyby przedmioty wykonane z aluminium, stali i gumy. To tylko ślad po próbie zachęcania Chińczyków do powrotu na siodełka. Rowery może nie są dla Chińczyków obiektami kultu, ale trudno o bardziej nośny symbol przemian w tym kraju.

Rower zastąpiło więc auto, które jednak okazało się źródłem wielu obecnych problemów, przede wszystkim zakorkowania miast i zanieczyszczenia powietrza. Dlatego ostatnia inicjatywa, aby znów wsadzić Chińczyków na rowery, spotkała się nie tylko z przychylnością państwa, ale również biznesu, który dojrzał możliwość krociowych zysków na tak ogromnym rynku wewnętrznym i szansę na kolejną, międzynarodową ekspansję. Ten eksperyment załamuje się jednak pod ciężarem własnego sukcesu. 1. Banalnie łatwe korzystanie z miejskich rowerów miało być jedną z czterech eksportowych chińskich innowacji. Trzy pozostałe to szybkie pociągi, płatności telefonami komórkowymi i handel internetowy. Pomysł z jednośladami zakłada, że parkuje się je gdziekolwiek na ulicy, odszukuje w internecie, po znalezieniu uruchamia za pomocą telefonu komórkowego, a płatność przepływa zdalnie. Połączenie tych elementów, zwłaszcza brak obowiązku odstawiania rowerów, okazało się wielkim sukcesem. Szybko w tej branży odnalazły się firmy potrafiące kusić wielkich inwestorów. Jak założony przez byłą dziennikarkę ekonomiczną Mobike czy ofo, rozkręcone przez studentów Uniwersytetu Pekińskiego. Już w 2016 r. po chińskich miastach jeździło 2 mln wspólnych rowerów. Szczyt przyszedł w roku następnym: wypożyczaniem 16 mln rowerów w całym kraju zajmowało się co najmniej 80 przedsiębiorstw, z reguły kopiujących drogę Mobike i ofo. Konta w ich serwisach utworzyło w sumie 130 mln osób. Widocznym znakiem, że moda chwyciła, był paraliż nabrzeża w mieście Shenzhen, gdzie w chińskie święto zmarłych w kwietniu 2017 r. w korku utknęło 10 tys. rowerzystów, którzy zamiast odwiedzać groby bliskich, postanowili zadać szyku na promenadzie. Wobec sukcesu rowerów przystąpiono do tworzenia wypożyczalni i innych przedmiotów, np. parasoli, używanych w Chinach także w słoneczne dni, czy naładowanych akumulatorów do telefonów komórkowych. W porównaniu z rowerami parkowanymi samopas systemy nakazujące odstawianie pojazdu do specjalnych stacji rozwijają się dużo wolniej. Ten w mieście Hangzhou, największy na świecie, potrzebował ośmiu lat, by do 2016 r. urosnąć z 2 do 84 tys. rowerów. Największy tego typu system poza Chinami, bardzo wygodny paryski Vélib’, oferuje zaledwie 15 tys. pojazdów. Natomiast w 2017 r. samo ofo planowało zatrudnić tysiące osób tylko do ich odstawiania na miejsce. By o poranku można je było znaleźć przy wyjściach z metra lub w pobliżu najważniejszych węzłów przesiadkowych. Natomiast popołudniami – w zagłębiach biurowych itd. Kolorowe rowery – ofo postawiło na żółte ramy, Mobike poszedł w pomarańcz, Bluegogo głównie w błękit – pojawiły się błyskawicznie w wielu metropoliach, na czele z Pekinem, Szanghajem, Kantonem oraz Shenzhen. Ofo zainstalowało się pod uczelniami, Mobike raczej w centrum, między nich wcisnęli się naśladowcy. Wszyscy przyjęli strategię niskich cen, standardową stawką początkową stał się 1 juan, równowartość ok. 50 gr. Tak w Chinach często rodzą się nowe branże: kto przetrwa etap głodowych cen, wykasuje konkurencję. A rozwijać się mogli tylko ci, którzy wrzucali na ulice coraz więcej rowerów. Jazda za grosze, powszechna dostępność i dowolność w odstawianiu po jeździe – wszystko to przypadło do gustu użytkownikom, oferując im niemal anarchiczne przeżycia. Popularność modelu – w 2017 r. 70 mln przejazdów dziennie w całym kraju – odczuły całe miasta. W centrach niektórych ubyło samochodów, liczba przejazdów autami zmniejszyła się tam o 7 proc. 2. Wspólne rowery niosą ulgę środowisku. Owszem, obciążeniem jest samo wyprodukowanie pojazdów, ale korzyści pochodzą z zastępowania innych środków transportu, w tym taksówek, autobusów czy metra. Według specjalistów od transportu z Uniwersytetu Pekińskiego do jazdy zachęcać trzeba przede wszystkim osoby w wieku 25–45 lat, czyli te, które są najruchliwsze i odbywają w ciągu dnia najwięcej podróży. Jednak aby rzecz miała pełen środowiskowy sens, pojazdy muszą być przetworzone po zużyciu, a nie są, bo tysiącami rdzewieją na cmentarzyskach. Szybko ujawniły się też inne felery systemu. Firmy potrzebowały ciągłych inwestycji, liderzy ofo i Mobike zachęcali inwestorów z dużą wprawą, sprzedając im opowieści o przyszłych zyskach, które jakoś nie nadchodziły. Biznes działał jak bańka inwestycyjna i zabawka dla spekulantów. Załamanie przyszło zaraz po szczycie. Pod koniec 2017 r. ogłoszono pierwsze bankructwa, utrzymać zdołali się nieliczni. Jednocześnie narastała irytacja na rowery zalegające bez ładu i składu na chodnikach, jezdniach i po parkowych krzakach. Pojazdy tworzące korek na nabrzeżu w Shenzhen – rowerzyści kontynuowali świąteczny spacer piechotą – sprzątano przez kilka dni. Pekin zabrał się do wywożenia, gdy w mieście było już 2,5 mln wspólnych rowerów. Reflektowały się władze miejskie, próbujące ukrócić dowolność przedsiębiorców. Zresztą prawo żadnych rozwiązań nie wymagało, bo branża dopiero się rodziła. Nie powiodła się też inwazja na rynki zagraniczne. Jeszcze w zeszłym roku ofo zapowiadało w Londynie 150 tys. rowerów. Zwinęło się z Wielkiej Brytanii w styczniu, w tym samym czasie wycofali się i inni operatorzy. „Czy to koniec tego typu systemów na Wyspach?” – pytał w lutym „Guardian”. Na większą skalę trwa tam już tylko Mobike. I gdy ledwie w zeszłe wakacje chińskie systemy działały na ponad 600 km kw. brytyjskich miast, obecnie operują tylko na ok. 130 km kw. Ostatni tego typu system właśnie opuścił Singapur, nieszczególnie wyszło w USA. Chińczycy zostają więc z poczuciem straconej szansy. Pedałowanie mogłoby stać się zaczynem zmiany w sposobie pokonywania miejskiej przestrzeni, odspawania od samochodu, któremu w ostatnich dziesięcioleciach podporządkowano miejską infrastrukturę. Auto stało się w Chinach wyznacznikiem statusu społecznego i źródłem poważnych zanieczyszczeń. Chińczykom byłoby o tyle łatwiej, że przyzwyczajeni są do widoku rowerów w metropoliach. 30 lat temu przez ruchliwe skrzyżowania w Pekinie przejeżdżało po 20 tys. rowerzystów na godzinę, jeszcze w 1986 r. rowery odpowiadały za 62,7 proc. transportu ulicznego stolicy. (Dziś to zaledwie 15 proc., co i tak w Polsce byłoby wynikiem fantastycznym). 3. Nazywano wtedy Chiny rowerowym królestwem. Sami Chińczycy długo oswajali się z rowerami. Jeszcze na przełomie XIX i XX w. pozostawały czymś rzadkim, służącym co bardziej ekscentrycznym cudzoziemcom. Amir Moghaddass Esfehani, sinolog z Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego, badacz rowerowych dziejów Chin, stwierdza, że sprzętu nie produkowano w kraju, był więc drogi. I kłopotliwy w używaniu, skoro bogaci Chińczycy, którzy mogliby być potencjalnymi nabywcami, nie mieli nawet zwyczaju chodzenia w miejscach publicznych. Byli zazwyczaj noszeni w lektyce lub wożeni w pieszej rikszy. Rowery, tak jak inne zachodnie wynalazki, traktowano z nieufnością, często jako godzące w tradycyjną chińską kulturę. W cesarskich Chinach o obcokrajowców najłatwiej było w portach i pasie wybrzeża. Tam też rowery zaczęły się rozprzestrzeniać, zwłaszcza w warstwach najzamożniejszych. Ale również wśród prostytutek, dla których pojazd był jednym ze sposobów na demonstrację wyjścia poza społeczne konwenanse. W g

