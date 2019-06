Dlaczego Praga demonstruje przeciwko premierowi Babiszowi

120 tys. ludzi zebrało się 4 czerwca w stolicy Czech, domagając się dymisji premiera Andreja Babisza i minister sprawiedliwości Marii Beneszowej. To największa w kraju demonstracja od 1989 r. Organizatorzy zapowiadają kolejną, na 23 czerwca – wtedy ma ich być ćwierć miliona.

Protestujących rozwścieczyły manewry premiera i rządzącej partii Ano, która od dwóch lat rządzi krajem. Babisz, multimiliarder i potentat medialny, twierdzi, że po prostu chce pragmatycznie kierować krajem jak własną firmą. Krytycy zarzucają mu, że cały czas korzysta ze wsparcia ekstremistów z prawa i lewa oraz że już dawno przestał odróżniać czeskie państwo od swojego koncernu i z obu próbuje czerpać korzyści.

Ludzie demonstrują w Pradze

Przykładów podejrzanych machinacji i zalatujących konfliktem interesów decyzji media publikują już dziesiątki. Najsłynniejsza jest sprawa centrum konferencyjnego „Bocianie gniazdo” – są dowody na to, że firma premiera przed laty na budowę tego obiektu wyłudziła dotacje europejskie. Nierozwiązana jest też sprawa zarządzania koncernem – teoretycznie Babisz, przyjmując tekę premiera, wycofał się z biznesu i przekazał akcje firmy do funduszu powierniczego. W praktyce wychodzi jednak na to, że nadal to on podejmuje kluczowe decyzje i zarządza całością, m.in. przez członków najbliższej rodziny.

Fale protestów wywołał jednak atak na wymiar sprawiedliwości. Śledztwo w sprawie „Bocianiego gniazda” cały czas bowiem postępuje, a jednym z obwinionych (i już pozbawionych immunitetu poselskiego) jest sam premier. 17 kwietnia prokuratura oznajmiła, że wkrótce akt oskarżenia trafi do sądu. Dzień później wyraźnie zdenerwowany minister sprawiedliwości Jan Knieżinek przed kamerami TV oznajmił, że podaje się do dymisji, nie wyłuszczając żadnych konkretnych powodów.

Premier się broni na prowincji

Na jego miejsce powołano znaną prawniczkę Marie Beneszową, która jest związana z otoczeniem populistycznego prezydenta kraju Milosza Zemana. Jej nominację odczytano jako zapowiedź ukręcenia łba śledztwu przeciw premierowi i próbę nieczystego ratowania go przed procesem i skazaniem. Oburzenie sprawiło, że ludzie wyszli na ulice.

Koniec konfliktu jest trudny do przewidzenia, bo oburzenie rozlewa się głównie po miastach. Medialna krytyka i masowe protesty nie zmieniły jak na razie sondaży: parta Ano nadal jest w nich na pierwszym miejscu z ponaddwukrotną przewagą nad pozostałymi. Wygrała też zdecydowanie niedawne wybory do Parlamentu Europejskiego. Te wyniki są efektem zręcznej polityki Babisza, który publicznie twierdzi, że jest ofiarą spisku „praskiej kawiarni” – to antyelitarne określenie w ostatnich latach zdominowało język czeskiej publicystyki.

