Norwegia: strefa wolna od czasu

Mieszkańcy norweskiej wyspy Sommarøya, leżącej 300 km za kołem polarnym w pobliżu Tromsø, postanowili ogłosić się strefą wolną od czasu. Wysłali w tej sprawie wniosek do parlamentu. Na wyspie słońce nie zachodzi w lecie od 18 maja do 28 lipca. Nawet jeśli norweski Storting podjąłby taką decyzję, byłaby to tylko formalność. Od dawna bowiem nikt tam nie żyje według zegarka. Ani w lecie, ani w zimie podczas równie długiej polarnej nocy. Chcesz kosić trawę o drugiej w „nocy”, nikt się temu nie będzie dziwił.