Mniejsze ptaszki

Ptaki wędrowne w Ameryce Płn. zmniejszają rozmiary. Kurczenie się ma być efektem dostosowania do wyższych temperatur, związanych ze zmianą klimatu, ogłosił właśnie kustosz ptasiej kolekcji w Muzeum Historii Naturalnej w Chicago. Takie placówki co do zasady zbierają martwe ptaki. Kiedyś eksponaty zdobywano na polowaniach, teraz kolekcje zasilają ofiary wypadków, zazwyczaj zderzenia z szybą lub spotkania z kotem. David Willard przez prawie cztery dekady mierzył dostarczanych do muzeum pechowców.