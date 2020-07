Impas na szczycie UE. Oszczędni się nie cofają

Trwa budżetowy szczyt UE w Brukseli, ale wciąż nie ma porozumienia w najważniejszej kwestii: jak obciąć dotacyjną część funduszu odbudowy? Kolejne obrady zaplanowano na poniedziałkowe popołudnie. A są inne kwestie sporne: praworządność i klimat.

Zaczął się czwarty dzień szczytu ws. budżetu na kolejną siedmiolatkę i już wiadomo, że będzie to jeden z najdłuższych szczytów liderów państw członkowskich wspólnoty. Pełne cztery dni trwał szczyt związany z tzw. traktatem nicejskim w 2000 r.

Szef Rady Europejskiej Charles Michel (następca Donalda Tuska) kolejny raz zawiesił obrady unijnych przywódców – najpierw do godz. 16 w poniedziałek, a potem o kolejną godzinę. Ale to nie znaczy, że nie toczą się znacznie ważniejsze spotkania w mniejszych grupach. W nocy z soboty na niedzielę Michel z Angelą Merkel i Emmanuelem Macronem usiłowali dowiedzieć się od holenderskiego premiera Marca Ruttego, czy pójdzie na jakikolwiek kompromis. Francuski prezydent w pewnym momencie nawet teatralnie opuścił salę (szykowano już podobno samolot do Paryża), ale ani Francuz nie opuścił Brukseli, ani Holender (najbardziej jastrzębi z tzw. klubu oszczędnych) nie ustąpił.

Twardy klub oszczędnych

Największą kością niezgody wciąż jest wielkość funduszu odbudowy po koronawirusie i sposób zarządzania nim. Michel zaproponował w sobotę ścięcie najważniejszej, czyli dotacyjnej części funduszu z 500 do 450 mld euro, ale holenderski premier z resztą „oszczędnych” (Austria, Szwecja, Dania, a na tym szczycie też Finlandia) chciałby redukcji prawie o połowę. Merkel i Macron mieli Ruttemu powiedzieć, że nie zejdą poniżej 400 mld euro.

Jednak w poniedziałek na kolejnym posiedzeniu, które rozpoczęło się o godz. 5:45 nad ranem, Michel położył na stole nową propozycję – ścięcie części dotacyjnej do 390 mld. Mimo całonocnych konsultacji nad projektem nie było wymaganego jednomyślnego poparcia i szef Rady Europejskiej ogłosił kolejną przerwę.

W sporze między „oszczędnymi” a Macronem, który najostrzej zwalcza żądania Holendra, chodzi także o wizję Unii po brexicie i zakreślenie wpływów poszczególnych stolic. Do tej pory zwykle największymi „skąpcami” byli Brytyjczycy, a ich rozwód z UE nie usunął problemu. „Stajesz się nowym Davidem Cameronem!” – rzucił Macron do Ruttego za zamkniętym drzwiami.

Przypomnijmy, że lutowy szczyt budżetowy (przed wybuchem pandemii w Europie, a więc jeszcze bez funduszu) załamał się wskutek walki „klubu oszczędnych” o zaledwie 20–30 mld euro dodatkowych cięć, przy których obecne różnice wydają się gigantyczne. Specyfiką holenderskiego stanowiska negocjacyjnego jest parlament, który bardzo wiąże ręce Ruttemu. On może i byłby bardziej skłonny do ustępstw, ale posłowie z koalicji rządowej są w tej kwestii bardzo rygorystyczni.

O ile spory o ogólną pulę funduszu zdominowały sobotę i niedzielę na szczycie, o tyle w piątek walka szła przede wszystkim o system zarządzania tymi pieniędzmi, co też nie zostało rozwiązane. To również spór między Holandią a krajami Południa, które nie godzą się – w uproszczeniu – na prawo weta jednego kraju UE wobec wypłat dla innych państw, jeśli nie realizowałyby reform z „programu odbudowy i odporności”.

Czy uda się kupić Orbána?

Ale to nie jedyne przeszkody na drodze do porozumienia. W sobotę wieczorem doszło do ostrej dyskusji o regule „fundusze za praworządność”. Michel i tak promuje jej bardzo osłabioną wersję, ale dyplomaci, zwłaszcza premier Węgier Viktor Orbán i jego doradcy, grożą wetem, jeśli nie uda się jej kompletnie rozmyć (z tekstu miałoby zniknąć słowo „praworządność”, a wszelkie decyzje, np. o zawieszeniu wypłat, miałyby być podejmowane jednomyślnie przez RE).

Z drugiej strony jest prezydent Francji. „Kwestia praworządności leży w centrum warunków. Wczoraj zgodziliśmy się, że nie można się poddawać, bo to sedno naszych pryncypiów i wartości europejskich” – mówił w niedzielę, zapowiadając, że nie ustąpi.

Najostrzej przeciw regule „pieniądze za praworządność” wypowiada się Orbán, wtóruje mu Mateusz Morawiecki. Przeciw „arbitralności” w zawieszeniu wypowiadali się Słoweniec, Czech, Łotysz. – Ale każdy z tych przywódców miał inny cel – zastrzega wysoki unijny dyplomata. Czechy i Słowenia tuż przed obradami popierały rozwodnioną wersję Michela. Szczegółowe zapisy reguły „fundusze za praworządność” i tak planowano wypracować już po szczycie. Część dyplomatów nadal liczy, że Orbána da się kupić za nieco hojniejsze potraktowanie Węgier w polityce spójności.

A jest jeszcze kwestia klimatu. Michel przed szczytem zaproponował, by pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (Polska liczy na 8 mld euro) były dostępne tylko dla państw, które realizują plany redukcji emisji CO2 wpisujące się w cel neutralności klimatycznej w 2050 r. To problem dla Warszawy. Morawiecki prawdopodobnie podniesie ten temat pod koniec szczytu, gdy będą już wynegocjowane kwoty. Pierwotna propozycja pakietu finansowego przekładała się na ok. 94 mld euro z polityki spójności i rolnej dla Polski, a także 37,7 mld euro dotacji z funduszu odbudowy. Polska z tego samego funduszu miałaby dostać 26,1 mld euro w tanich pożyczkach.

