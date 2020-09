CZECHY: Skandal dyplomatyczny – czyli historia jednej podróży

Milosz Vystrczil, marszałek czeskiego senatu, odwiedzając Tajwan, za jednym razem podzielił rodaków, postawił się komunistycznym Chinom i zawstydził kilka zachodnich mocarstw.

Najpopularniejsze słowo w tajwańskich mediach brzmi teraz tak, że mieszkańcy wyspy nie są go w stanie wymówić. „Vystrczil” – to nazwisko marszałka czeskiego senatu, który dzięki jednej podróży dyplomatycznej przypomniał swoim rodakom i światu, co to znaczy kraj Václava Havla.

Milosz Vystrczil na Tajwan poleciał na początku września wbrew własnemu rządowi, premierowi, prezydentowi i sporej części opinii publicznej. Spędził tam sześć dni. Podróżowało z nim kilkudziesięciu czeskich polityków i biznesmenów.