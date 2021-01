Rysy na szklanej kuli

Holandia uchodzi za szklaną kulę, w której rysuje się polityczna przyszłość kontynentu. Co dziś widać? Wpadła w turbulencje. Co prawda liczba wykrywanych codziennie przypadków covidu maleje, ale nie dość, że akcja szczepień zaliczyła falstart i idzie dość mozolnie, to z obawy przed spustoszeniami, jakie może wyrządzić brytyjski wariant koronawirusa, rząd do trwającego od grudnia częściowego lockdownu dorzucił niewidzianą od wojny, wtedy narzuconą przez niemieckie władze okupacyjne, godzinę policyjną.