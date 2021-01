Zdrowie Amerykanów priorytetem Bidena. Na szali sukces jego prezydentury

Biden musi się bardzo starać, ponieważ od tego, jak szybko rząd opanuje zdrowotny kryzys wynikający z pandemii, zależy w dużej mierze sukces jego prezydentury. Na razie przywraca Obamacare.

Joe Biden podpisał dekret zwiększający dostęp do tańszej lub darmowej opieki zdrowotnej przewidzianej w reformie ubezpieczeń medycznych uchwalonej za rządów prezydenta Baracka Obamy. Tzw. Obamacare za prezydentury Donalda Trumpa padła ofiarą restrykcji. Krok prezydenta ma pomóc milionom Amerykanów chorych na koronawirusa lub nim zagrożonych.

Dekret Bidena postanawia, by w okresie od 15 lutego do 15 maja nieubezpieczeni Amerykanie mogli wykupować subwencjonowane przez państwo plany ubezpieczeniowe na specjalnych giełdach internetowych (Healthcare.gov) utworzonych na podstawie Obamacare. Są to polisy dostępne dla wszystkich, włącznie z osobami cierpiącymi już na rozmaite schorzenia, w tym covid-19 i wywołane nim komplikacje. Poprzednio ustawowy okres takich „otwartych” zapisów na zakup dotowanych polis trwał tylko przez 6 tygodni pod koniec roku, a więc skończył się 15 grudnia. Poza tym okresem tanie lub darmowe polisy można było kupować tylko w drodze wyjątku – w razie utraty pracy (ale tylko przez 60 dni) lub innych specjalnych okoliczności życiowych, jak rozwód czy urodzenie dziecka.

Biden odwraca decyzje Trumpa

W ubiegłym roku w związku z pandemią wzywano Trumpa do zarządzenia podobnego okresu otwartych zapisów, ale ówczesny prezydent odmówił. Trump i republikanie krytykowali Obamacare, starając się odwołać tę reformę, i chociaż się im to nie udało, wprowadzili rozmaite przepisy ograniczające jej zasięg. Dekret Bidena – jak podkreślił sam prezydent – przywraca w zasadzie stan sprzed dojścia Trumpa do władzy. Biden nakazał również uchylenie wprowadzonych przez swego poprzednika zarządzeń ograniczających dostęp do korzystania z Medicaid, federalnego funduszu ubezpieczeń dla osób o niskich dochodach (jak np. eliminujący bezrobotnych wymóg wykonywania pracy).



Szacuje się, że z możliwości zakupu polis ubezpieczeniowych w okresie otwartych zapisów na giełdach Healthcare.gov skorzysta blisko 15 mln nieubezpieczonych Amerykanów. Niemal 9 mln spośród nich kwalifikuje się do nabycia polis darmowych lub częściowo dotowanych. Nabywcy ubezpieczeń gwarantowanych przez Obamacare to w praktyce przede wszystkim osoby pracujące na własnym rozrachunku lub w małych, niezapewniających pracownikom ubezpieczenia, firmach.

100 mln zaszczepionych obywateli w 100 dni?

Tymczasem najnowsze doniesienia dotyczące pandemii w USA są pocieszające, ponieważ po nasileniu nowych zachorowań w pierwszej połowie stycznia w ostatnich dwóch tygodniach ich liczba spadła o 30 proc. Trend ten obserwuje się w 45 stanach. Zmniejsza się także liczba hospitalizacji. Trwająca od grudnia akcja masowych szczepień poprawia nastroje. Biden obiecał zaszczepienie 100 mln obywateli w pierwszych stu dniach swojej prezydentury.



Z drugiej strony niepokój wzbudziły wiadomości o trzech nowych wariantach wirusa, wykrytych w Wielkiej Brytanii, RPA i Brazylii, które są bardziej zakaźne albo bardziej śmiercionośne. Dotarły już do USA i pojawiają się podejrzenia, że dostępne szczepionki mogą nie być na nie tak skuteczne, jak przeciw dotąd aktywnym rodzajom wirusa. Epidemiolodzy obawiają się, że jeśli jeden z nich, oznaczony symbolem B.1.1.7, do marca okaże się najbardziej dominującym, nastąpi wzrost zachorowań przewyższający wszystko, czego w czasie pandemii Ameryka była świadkiem. Zmusi to władze do ponownego zamknięcia wszystkich szkół (w wielu stanach działają one normalnie) i wprowadzenia obostrzeń podobnych jak w pierwszej fazie zarazy na wiosnę ubiegłego roku. Eksperci wzywają w związku z tym do noszenia masek wyższej jakości, jak KN95 i N95, albo noszenia dwóch masek zwykłych.

Nawet w USA zbyt wolne tempo szczepień?

Anthony Fauci i inne autorytety zapewniają jednak, że stosowane w USA szczepionki – wyrób Pfizera i Moderny – są skutecznym zabezpieczeniem. Główny problem polega wszakże na tym, że tempo szczepień jest zbyt powolne. W środę jeden z przedstawicieli administracji powiedział na briefingu, że „upłyną miesiące, zanim wszyscy, którzy chcą się zaszczepić, zostaną zaszczepieni”. Poprzedniego dnia Biden ogłosił, że rząd zakupi do lata dodatkowe 100 mln szczepionek. Amerykę stać na takie i dużo większe wydatki, ale problem polega na logistycznych trudnościach w organizowaniu szczepień, rozprowadzaniu dawek po całym kraju i brakach personelu medycznego. W rezultacie Biały Dom musiał dyplomatycznie wycofać się z niespodziewanej deklaracji Bidena w poniedziałek, kiedy oświadczył on, że przyspieszy szczepienia z miliona do półtora miliona dziennie w pierwszych 100 dniach swej kadencji.



Nazajutrz po swojej inauguracji 20 stycznia prezydent oznajmił, że aby nadrobić braki szczepionek i zwiększyć tempo szczepień, skorzysta z ustawy z 1950 r. pozwalającej zmusić przemysł do produkcji na specjalne potrzeby wojenne. A na początku tego tygodnia Biały Dom oznajmił, że Departament Zdrowia użyje swoich uprawnień, aby zachęcić do udziału w szczepieniach emerytowanych lekarzy i pielęgniarki. Biden musi się bardzo starać, ponieważ od tego, jak szybko rząd opanuje zdrowotny kryzys wynikający z pandemii, zależy w dużej mierze sukces jego prezydentury.

