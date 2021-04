USA: Bieda na kółkach

Największy program pomocowy w historii kapitalizmu trafi do 85 proc. obywateli USA, którzy w życiu radzą sobie gorzej. Czyli w zasadzie do kogo? I czy to coś zmieni?

Z 1,9 bln dol., które administracja Joe Bidena wpompowała właśnie w amerykańską gospodarkę, ok. 400 mld zarezerwowano na bezpośrednie covidowe zapomogi dla obywateli. Dostaną je wszystkie rodziny, które mają dochód roczny mniejszy niż 150 tys. dol., oraz single i singielki, u których nie przekracza on 75 tys. W praktyce oznacza to, że 85 proc. Amerykanów zainkasowało po 1400 dol., wliczając w to dzieci, za które pieniądze inkasują rodzice. To już trzecia covidowa zapomoga w USA – w zeszłym roku, w pierwszych dwóch, Donald Trump wypłacił obywatelom 412 mld dol.