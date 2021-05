Zmienił się klimat wokół uchodźczych spraw. Najdobitniej pokazuje to ewolucja Danii.

Wraca sezon na uchodźców. Na włoską Lampedusę w ciągu kilku ciepłych dni przypłynęło ich z Libii ponad 2 tys., a czterysta osób wyłowiły z morza pełniące dyżury statki organizacji pozarządowych. Od początku roku we Włoszech pojawiło się już 14 tys. migrantów, trzy razy większe nasilenie niż przed rokiem, ponad 500 utonęło podczas przeprawy, to akurat smutny rekord ostatnich czterech lat. A włoskie służby ostrzegają, że po drugiej stronie morza szykuje się do przeprawy 50–70 tys. ochotników.