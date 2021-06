Europrokuratorzy od dziś będą strzec unijnych funduszy. Nie w Polsce

Od dziś nowa Prokuratura Europejska zaczyna pilnować unijnych pieniędzy w 22 krajach UE. Do nowego systemu antykorupcyjnego nie dołączyły m.in. Polska i Węgry. Tłumaczą to ochroną suwerenności i niechęcią do dublowania zadań już istniejących organów ścigania.

Naprawdę bardzo usiłowałam przekonać Polskę i Węgry, by przystąpiły do Prokuratury Europejskiej. Trzeba powiedzieć, że ich odmowa pośrednio wpłynęła na stworzenie przepisów o warunkowości praworządnościowej w budżecie UE [„pieniądze za praworządność”] – powiedziała dziś Vera Jourova, wiceszefowa Komisji Europejskiej. Minister Zbigniew Ziobro podczas rozmów z Jourovą już przed kilku laty przekonywał, że Prokuratura Europejska uderzałaby w suwerenność polskich organów ścigania. A ponadto ich zadania mogą być wykonywane przez instytucje krajowe.

Do Prokuratury Europejskiej, którą kieruje Rumunka Laura Codruta Kövesi, nie dołączyło łącznie tylko pięć z 27 krajów Unii, czyli również – tu też w uproszczeniu chodzi o niechęć do zacieśniania eurointegracji w tej dziedzinie – Szwecja, Irlandia oraz Dania, która jest na stałe wyłączona z unijnej współpracy w dziedzinie sprawiedliwości na mocy duńskich wyjątków traktatowych z lat 90.

Czytaj także: Krajowy Plan Odbudowy. Bruksela chce lepszej kontroli wypłat

Prokuratura Europejska. Są pierwsze doniesienia

Europejską prokurator generalną Kövesi (ma siedmioletnią, nieodnawialną kadencję) wspomaga kolegium Prokuratury Europejskiej składające się z 22 „prokuratorów europejskich” (po jednym z każdego kraju) zatwierdzonych przez Radę UE.

W trzyosobowych izbach nadzorują oni, koordynują i zatwierdzają kluczowe decyzje działających w swych macierzystych krajach „prokuratorów delegowanych” (co najmniej dwóch na państwo), którzy pracują zgodnie z prawem krajowym i występują przed lokalnymi sądami.

Żadnych kandydatów na „prokuratorów delegowanych” nie wysunęła do dziś Słowenia, co – zdaniem krytyków premiera Janeza Janšy – jest umyślnym uderzaniem w tę nową instytucję UE. „Nikt już nie może zatrzymać prac Prokuratury Europejskiej. Ale to brak lojalnej współpracy ze strony Słowenii podważa zaufanie w system zarządzania funduszami w tym kraju” – mówiła dziś Kövesi. Badanie podejrzeń o przekręty w Słowenii jest zatem od dziś objęte uprawnieniami Prokuratury Europejskiej, choć bez słoweńskich „prokuratorów delegowanych” będzie bardzo ciężkie.

Prokuratura Europejska, która ma główną siedzibę w Luksemburgu, już dziś zarejestrowała kilka pierwszych doniesień z Niemiec oraz Włoch. Ma walczyć z oszustwami w sprawie wydatków i przychodów budżetu UE (w tym Funduszu Odbudowy), korupcją, praniem pieniędzy wyłudzonych z budżetu UE oraz z przekrętami VAT-owskimi, jeśli są ponadgraniczne i potencjalnie na co najmniej 10 mln euro. Informacje o takich przekrętach powinny przekazywać do Luksemburga władze i inne instytucje krajowe, choć Prokuratura Europejska będzie też podejmować sprawy nagłośnione np. przez media, a także ze zgłoszeń od zwykłych obywateli (m.in. za pomocą formularza internetowego). Jeśli podejrzenia dotyczyłyby kwoty mniejszej od 100 tys. euro, Prokuratura Europejska będzie mogła zdecydować o pozostawieniu ich w rękach prokuratury krajowej.

Kövesi została wybrana na europejską prokurator generalną przez europarlament i unijne kraje w Radzie UE już w 2019 r., mimo sprzeciwu wówczas zwalczających ją władz w Bukareszcie. Kövesi była prokurator generalną Rumunii (2006–2012), a potem główną prokurator Krajowego Biura Antykorupcyjnego, w którym kilkakrotnie podniosła wykrywalność. W 2018 r. rząd Rumunii doprowadził do jej usunięcia z urzędu z obaw przed kolejnymi jej śledztwami. Ostatecznie, po długich przepychankach z Rumunami w Radzie UE, prezydent Emmanuel Macron zdecydował o wycofaniu – też świetnie ocenianego w Brukseli – kandydata francuskiego, by pomóc Kövesi w uzyskaniu wymaganej większości głosów w Radzie UE.

Czytaj też: Sztuka dzielenia. Rząd PiS daje swoim samorządom

Zostaje reguła „pieniądze za praworządność”

Węgry już podpisały umowę o dość luźno rozumianej „współpracy” z Prokuraturą Europejską, a do podobnego porozumienia – jak poinformowano dziś w Luksemburgu – szykuje się Polska. Natomiast deklarowana od kilku lat decyzja Budapesztu, by nie przystępować do Prokuratury Europejskiej, była jedną z głównych przyczyn prac nad regułą „pieniądze za praworządność”. Potem doszedł przypadek Węgier (chodziło o doniesienia o przekrętach z funduszami), a kolejne PiS-wskie zmiany w sądownictwie dodały impetu propozycjom warunkowości praworządnościowej.

Rozporządzenie „pieniądze za praworządność” pozwala na cięcie funduszy w przypadkach naruszeń praworządności z „dostatecznie bezpośrednim wpływem na zarządzanie funduszami UE i ochronę interesów Unii” (lub „poważnym ryzykiem”, że do tego dochodzi). Teoretycznie obowiązuje od stycznia, ale w rzeczywistości zostało na długo zamrożone decyzjami szczytu UE z grudnia 2020 r. Obiecano wtedy Viktorowi Orbánowi i Mateuszowi Morawieckiemu, że Komisja Europejska będzie czekać z ewentualnymi propozycjami zawieszenia funduszy na wyrok TSUE w sprawie wniosku Warszawy i Budapesztu o anulowanie rozporządzenia jako „niezgodnego z traktatami UE”.

Europosłowie ostrzegają Komisję, że teraz to oni mogą zaskarżyć ją do TSUE za niewypełnianie obowiązków, czyli niestosowanie reguły „pieniądze za praworządność”. Wprawdzie termin europarlamentarnego „ultimatum” mija dziś, ale Komisja dopiero szykuje projekt swych „wytycznych” do rozporządzenia. Zamierza je sfinalizować i zastosować dopiero po wyroku TSUE, czyli raczej nie w tym roku.

Czytaj też: Fundusz Odbudowy. W co gra PiS, a w co opozycja