„Nie pokłócili się, więc jest dobrze!”. Z czym Putin wrócił z Genewy?

Komentarze w mediach rosyjskich po genewskim szczycie są dość powściągliwe. Nie ma w nich triumfalizmu, dominuje raczej poczucie ulgi.

Spotkanie z Władimirem Putinem w Genewie kończy dyplomatyczne tournée Joego Bidena po Europie. Kluczowe dla porządku międzynarodowego były rozmowy na forum G7, NATO i z UE, lecz to genewski szczyt przykuwał uwagę świata. Jeszcze zanim do niego doszło, przedstawiano go w Rosji jako dowód wyjątkowego traktowania Putina przez lidera świata zachodniego i głównego „wroga” Rosji. Taką rolę odgrywa bowiem Waszyngton w narracji politycznej Kremla, jeśli tylko musi on konsolidować społeczeństwo lub odwracać jego uwagę od problemów krajowych. Spotkanie w formacie G2 miało nobilitować Putina, dowodząc, że „Rosja nie jest ignorowana” i bez niej nie można rozwiązać żadnego ważnego problemu. Było plastrem na kompleksy Kremla, wyproszonego z klubu największych potęg po aneksji Krymu w 2014 r.

„Nie pokłócili się, więc jest dobrze!”

Komentarze w mediach rosyjskich po szczycie są dość powściągliwe. Nie ma w nich triumfalizmu, dominuje raczej ulga. Sprowadzają się do stwierdzenia „Komsomolskiej Prawdy”: „Nie pokłócili się, jest więc dobrze!”. Nie eksponuje się też informacji, że w przeciwieństwie do zapowiadanych przez służby prasowe Kremla długich rozmów, nawet 4–5 godz., prezydenci rozmawiali zaledwie 2,5 godz.

Lilia Szewcowa, politolog z moskiewskiego Centrum Carnegie, pokreśliła, że obiektywnym osiągnięciem szczytu jest wyjście z pułapki, w jakiej utknęły relacje amerykańsko-rosyjskie. Eskalujący kryzys, wojny dyplomatyczne, wzajemne oskarżenia o mieszanie się w sprawy wewnętrzne spowodowały, że przed spotkaniem żadna ze stron nie chciała okazać się słabsza i obniżyć napięcie. Dlatego – twierdzi Szewcowa – „spotkanie obniżyło napięcie, ale i pozwoliło obu państwom zachować swoje pozycje”. Zwłaszcza że najgorsze, czego obawiali się Rosjanie, było ponowne ewentualne zignorowanie ich przez Amerykanów.

W ocenach równie umiarkowani są rosyjscy politycy i dyplomaci. „Chodziło o to, by zatrzymać konfrontację. I prezydenci podjęli tę próbę” – oceniał Jewgienij Minczenko, kremlowski politolog, w komentarzu dla „Komsomolskiej Prawdy”. I wyliczał: „Powrót ambasadorów – dobry sygnał. Spokojna retoryka – też. Dobrze, że obniżył się stopień konfrontacji”.

Podkast: Z czym Biden przyleciał do Europy?

„Uzgodnili, że zaczną uzgadniać”

Podobnie oceniają szczyt politycy. „Może się on przyczynić do obniżenia napięcia między naszymi państwami i stopniowej odbudowy zaufania” – mówił Siergiej Żelezniak, deputowany Dumy i członek komisji ds. międzynarodowych. Chodzi bowiem o zaufanie w wymiarze strategicznym, czyli o kontrolę zbrojeń jądrowych. Dlatego wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Riabkow cieszył się, że w dokumencie podpisano „intencję rozpoczęcia konstruktywnego i aktywnego dialogu w sferze stabilności nuklearnej”. Zaledwie wola rozpoczęcia rozmów na ten temat zadowala stronę rosyjską, bo jak powiedział Putin, „problemów do rozwiązania jest wiele”, a w sprawie wielu z nich Amerykanie od lat nie reagują na propozycje Kremla.

Stąd ważny jest sam powrót do rozmów. Nieprzypadkowo podczas briefingu Putin najczęściej mówił o „konsultacjach”. „Uzgodnili, że zaczną uzgadniać” – tak rezultaty szczytu widzi politolog Giergij Bowt. W języku dyplomatycznym oznacza to powrót do spotkań na szczeblu ekspertów, dyplomatów i dopiero później na poziomie politycznym. Wtedy przywódcy zatwierdzą ustalenia wypracowane w trybie konsultacji. Powrót do nich ma nastąpić w ciągu sześciu miesięcy.

Konsultacje mają dotyczyć także cyberataków. Putin podczas briefingu długo tłumaczył dziennikarzom, że to nie Rosja, a właśnie USA przeprowadzają największą na świecie liczbę ataków hakerskich. Na drugim miejscu jest Kanada, za nią kraje Ameryki Łacińskiej i Wielka Brytania. Skarżył się przy tym, że „do 2020 r. Moskwa otrzymała dziesięć żądań Waszyngtonu o wyjaśnienie ataków hakerskich i dwa w 2021 z powodu cyberataków na USA. I na wszystkie koledzy amerykańscy otrzymali odpowiedzi”. „Tymczasem – kontynuował – w 2020 r. Rosja wystosowała do USA 45 takich żądań, a w tym roku – 35. I nie otrzymaliśmy ani jednej odpowiedzi. Jest więc nad czym pracować” – konkludował. Najistotniejsze jest jednak to, że Biden przedstawił Putinowi 16 cybernetycznych „no-go-zones”, czyli konkretnych systemów i instytucji, które nie mogą być celem ataków. Od tego warunku zależeć będzie postęp w – znacznie przecież ważniejszym dla Rosjan – dialogu strategicznym.

Czytaj też: USA kontra Rosja. Wojna wywiadów dopiero się rozkręca

Nawalny, ambasadorowie i ostrożność

Trudnym, choć spodziewanym tematem rozmowy było uwięzienie Aleksieja Nawalnego i sytuacja opozycji demokratycznej w Rosji. Prezydenci poruszyli te kwestie w części spotkania, która odbywała się w wąskim gronie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przyznał, że „temat faktycznie się pojawił. Z inicjatywy prezydenta USA. I uzyskał on odpowiedź prezydenta Rosji”. Nie chciał zdradzić szczegółów. Potwierdził natomiast, że nie było mowy o wymianie Nawalnego. W komentarzu dla Echa Moskwy oświadczył zaś, że „Rosja może przekazać opozycjonistę USA, pod warunkiem że wyjaśni się, czy ma obywatelstwo amerykańskie i pracuje dla służb USA”.

Konkretną, chyba jedyną decyzją szczytu jest zgoda na powrót ambasadorów do swoich placówek. Do USA wróci Anatolij Antonow, którego Kreml wezwał na konsultacje jeszcze w marcu po słynnych słowach Bidena, że Putin to zabójca. Na zasadzie wzajemności ambasador amerykański też został wezwany do kraju. Szczyt przywrócił sterowalność wzajemnych kontaktów dyplomatycznych.

Z drugiej strony przywódcy bardzo ostrożnie podchodzą do długofalowych rezultatów spotkania w Genewie. Szans na daleko idący optymizm nie dał Pieskow, stwierdzając, że „wciąż nie ma powodów, aby usunąć USA z listy »wrogich państw«”. Jakichkolwiek efektów można spodziewać się nie wcześniej niż w 2024 r. Pod warunkiem że Rosja i USA utrzymają zainicjowany dialog.

Czytaj też: Ameryka Bidena wraca do Europy, Polska traci znaczenie i czar