Unijny szczyt odrzucił postulat Merkel i Macrona, by zacząć przygotowywać się do spotkań z Putinem na najwyższym szczeblu. Orbán jest na cenzurowanym za homofobię. Premier Holandii Mark Rutte za zamkniętymi drzwiami pytał go, czemu nie sięgnie po art. 50 traktatu o UE – o wyjściu z Unii.

Niemcy i Francja przedłożyły w tym tygodniu projekt ustaleń szczytu, który otwierałby drogę do „spotkań na poziomie liderów” UE z Władimirem Putinem. Kanclerz Angela Merkel i prezydent Emmanuel Macron zaproponowali też prace nad wariantami dodatkowych sankcji wobec Rosji na wypadek nowych eskalacji. Na to w nocy z czwartku na piątek zgodził się szczyt UE.