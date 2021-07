Właściciel Amazona Jeff Bezos leci w kosmos – już nie tylko metaforycznie, zarabiając kolejne miliardy, ale też dosłownie. Wielu chciałoby, żeby tam pozostał.

W rocznicę pierwszego załogowego lotu na Księżyc, 20 lipca, rakieta New Sheppard wyniesie w kosmos wehikuł z czterema osobami na pokładzie. Jedną z nich będzie 57-letni Jeff Bezos, założyciel i właściciel Amazona, biznesowo-medialnego imperium, do którego należy producent rakiety firma Blue Origin. Bezos, najbogatszy człowiek na świecie, wart 200 mld dol., podkreśla, że to tylko wstęp do przyszłej kolonizacji kosmosu, ponieważ ludzkość powinna dać odetchnąć nadmiernie eksploatowanej Ziemi. M.