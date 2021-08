Przyziemny marzyciel

Na półmetku prezydentury Andrésa Obradora pierwsze rozliczenia. Śmiano się, że będzie kolejnym Mesjaszem tropików. A kim jest? Kim chciałby być?

Ktoś kiedyś powiedział, że jest jak abstrakcyjny obraz: każdy widzi w nim to, co chce. Od paru miesięcy prezydent Andrés Manuel López Obrador, w skrócie nazywany AMLO, jest w centrum uwagi. Tak w rodzinnym Meksyku, jak i za granicą: bliższą – USA, Kuba oraz dalszą – Hiszpania. Ostatnio – w związku ze sporami o obchodzoną właśnie 500. rocznicę podboju imperium Azteków przez Hiszpanię. Uważa, że kraj-spadkobierca kolonizatorów powinien przeprosić za okrucieństwa konkwisty, o czym napisał w liście do króla Hiszpanii.