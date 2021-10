Facebook, Instagram, WhatsApp nie działają. Wielka awaria w sieci

Użytkownicy na całym świecie od kilku godzin nie mogą skorzystać z najpopularniejszych platform społecznościowych w internecie. Facebook, Instagram i WhatsApp należą do imperium Marka Zuckerberga. Tak długotrwała awaria to precedens.

„Nie znaleziono takiej strony”, „Nie można odświeżyć kanału”, „Przepraszamy, wystąpił błąd. Spróbuj ponownie”. Na takie komunikaty użytkownicy popularnych platform społecznościowych natrafiają od ok. godz. 18 w poniedziałek. Facebook, Instagram i WhatsApp należą do wirtualnego imperium Marka Zuckerberga. Jeśli ulegają awariom, to zwykle wszystkie jednocześnie. Nie działa również Messenger, przynależący do Facebooka komunikator tekstowy.

Z problemów serwis tłumaczy się na Twitterze, ostatniej tak dużej platformie, która działa i nie należy do rodziny, przeciwnie, raczej z nią konkuruje. Sam Twitter nawet dziś z tego zażartował: „Witamy dosłownie wszystkich”, napisał... u siebie.

Opublikowany na Twitterze komunikat Facebooka jest mniej dowcipny, za to równie lakoniczny: „Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy użytkownicy mają problem z zalogowaniem się do naszych aplikacji i narzędzi. Pracujemy nad tym, by wszystko szybko wrzuciło do normy, i przepraszamy za wszelkie niedogodności”. Rzecznik prasowy Facebooka Andy Stone w zasadzie ten komunikat powtarza. WhatsApp pisze w podobnym tonie i dziękuje za cierpliwość.

Facebook, Instagram, WhatsApp. Globalna awaria

Wygląda na to, że problem nie dotyczy tylko „niektórych” użytkowników, ale znacznej ich części. O awarii piszą internauci ze Stanów Zjednoczonych i Europy, a strona downdetector.com, identyfikująca problemy w sieci, zgłosiła ponad 120 tys. nieprawidłowości na samym Facebooku w szczytowym momencie awarii, czyli na jej początku. Portal przyjął ponad 5,5 mln zgłoszeń z problemami od użytkowników z całego świata, dlatego stwierdza, że awaria ma zasięg globalny.

Zdaniem ekspertów problem dotyczy infrastruktury sieciowej Facebooka. Kłopoty z połączeniem mają też jego pracownicy walczący z awarią zdalnie (w pandemii wielu z nich przeniosło się z pracą do domu).

Mark Zuckerberg w opałach

Facebook przeżywa kryzys dzień po dniu. W niedzielę w popularnym programie „60 Minutes” stacji CBS gościła Frances Haugen, niegdyś pracowniczka tej firmy. Dziś oskarża ją o przedkładanie interesu nad dobro publiczne i bezpieczeństwo. Nie jest gołosłowna – opuściła Facebooka z dokumentami, które udostępnia magazynowi „Wall Street Journal” i amerykańskim organom ścigania. Z jej doniesień wynika, że firma oszukuje opinię publiczną, zapewniając o swojej walce z hejtem, mową nienawiści i dezinformacją.

Przypomnijmy, jak imperium się rozrosło: Facebook kupił Instagrama, platformę do udostępniania zdjęć i relacji, w 2012 r. za miliard dolarów. Komunikator tekstowy WhatsApp był wart o wiele więcej – transakcja opiewająca na horrendalną kwotę 19 mld dol. została sfinalizowana w 2014 r. W 2018 r. założyciel WhatsAppa Jan Koum opuścił statek, wówczas funkcjonujący już pod banderą Facebooka. Facebook ma ok. 2 mld aktywnych użytkowników każdego dnia. Instagram ma ok. 1,3 mld użytkowników, a WhatsApp w tym roku także dobił do 2 mld. Tej ostatniej aplikacji przysłużyła się pandemia – zanotowała aż 40-procentowy wzrost.