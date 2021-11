Coraz goręcej na wschodniej granicy. Czy Polska może zatrzymać Łukaszenkę?

Coraz bardziej brana na zakładników mniejszość polska. Do tego tranzytowy charakter Białorusi, przekładający się m.in. na coraz liczniejsze transporty kolejowe do Chin. I po trzecie: rola Rosji. Polska ma mocno zawężone pole manewru.

Białoruś Łukaszenki staje się dla Polski i państw bałtyckich tym, czym dla Korei Południowej i Japonii bywa Korea Północna. Przy wszystkich różnicach – je zostawmy – podobny jest kluczowy mechanizm. Chodzi o rozpętanie kryzysu godzącego w sąsiadów po to, by walcząc o przetrwanie, zwrócić na siebie uwagę i doprowadzić do zniesienia obostrzeń wprowadzonych przy okazji poprzednich kryzysów.

Łukaszenka niczym Kim