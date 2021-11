BIAŁORUŚ: Donosiciele i Cyperpartyzanci

Lojalni obywatele Białorusi dobrze wiedzieli, że władza lubi donosy. Dlatego z ochotą dzwonili na milicję. Ostatnio dzwonią mniej, bo nazwiska kapusiów ktoś ujawnia w sieci.

Walerij Nikołajewicz Ż., zamieszkały w Mogilewie przy Prospekcie Mira, nie ukrywa, że to on zadenuncjował. Pamięta to dokładnie. Czwartek, 13 sierpnia 2020 r. Siergiej, kolega ze szkolnych lat, wkurzył go, gdy tylko stanął w progu. – Nie widzieliśmy się dawno, ze 20 lat – opowiada Walerij w rozmowie telefonicznej z POLITYKĄ. – Ja ogolony, wyperfumowany. A on z tą brodą. Pytam, po co zapuścił, a Siergiej: bo to teraz modne. I to mnie zaniepokoiło!

Dalej, gdy usiedli i rozmowa zeszła na tematy polityczne, było jeszcze gorzej.