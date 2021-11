Na Kanale La Manche ginie coraz więcej osób

Wczorajsze tragiczne zatonięcie łodzi z prawie 30 migrantami na pokładzie jest tylko ostatnim z całej serii wypadków, które w minionych miesiącach zdarzyły się na Kanale La Manche. Pogranicze Francji i Wysp Brytyjskich staje się masowym cmentarzem.

Według informacji z czwartkowego poranka w wyniku przewrócenia się łodzi płynącej z okolic francuskiej Dunkierki w kierunku Wielkiej Brytanii śmierć poniosło 27 osób. Służbom udało się uratować dwóch migrantów – obywateli Somalii i Iraku. Obaj są w tej chwili hospitalizowani z powodu skrajnej hipotermii. Badająca sprawę prokuratura w Lille na północy Francji poinformowała, że wśród tych, którzy zginęli, było 17 mężczyzn, trójka dzieci i siedem kobiet – jedna z nich była w ciąży. Na Wyspy próbowali przeprawić się łódką, która maksymalnie mogła pomieścić dziesięć osób. Większość z uczestników wyprawy nie miała na sobie kamizelek ratunkowych, z jednostki po wypadku zostały tylko unoszące się na powierzchni kanału gumowe elementy.

Pływająca śmiertelna pułapka

Śledztwo w tej sprawie wzięli na siebie Francuzi, bo to z ich brzegu wypłynęła łódka. Już aresztowanych w związku z tragedią na kanale zostało pięć osób, możliwe są kolejne zatrzymania w najbliższych dniach. Nie ma wątpliwości, że migranci znaleźli się na „pływającej śmiertelnej pułapce”, jak łódkę ochrzciły brytyjskie media, w wyniku działalności syndykatów kryminalnych. Od wielu lat aktywiści i obrońcy praw człowieka alarmują, że pomiędzy Francją a Wielką Brytanią tworzy się kolejny mocno skryminalizowany szlak migracyjny, w pełni kontrolowany przez przemytników ludzi.

W ostatnim czasie ceny za przeprawę przez kanał wynosiły już nawet 6 tys. funtów za osobę. W dodatku migranci, dowiezieni przez przemytników na wybrzeże, nie mają już wyboru, muszą podróżować dalej – najczęściej są wpychani na zbyt małe łódki, szantażowani przemocą wobec pozostałej w kraju rodziny. Na pontonach i tratwach brakuje podstawowych zabezpieczeń, jak odpowiednia liczba kamizelek ratunkowych czy oświetlenie.

Kto jest winien

Pomiędzy Paryżem a Londynem trwa w tej chwili przerzucanie się odpowiedzialnością za wypadek i licytacja na mniej lub bardziej bezsensowne plany rozwiązania kryzysu. Szefowa brytyjskiego MSW Priti Patel zapowiedziała w czwartek rano, że natychmiast przeprowadzi rozmowę z francuskim ministrem spraw wewnętrznych Gerardem Darmaninem na temat środowej tragedii. Ten odpowiedział gotowością do dialogu, ale podobne deklaracje słychać od miesięcy, a obie strony nie były dotychczas w stanie wypracować żadnego systemowego rozwiązania dla narastających problemów większego ruchu migracyjnego i kryminalizacji tego szlaku.

Krytyczny wobec Francuzów jest Boris Johnson, który narzeka, że Paryż nie jest w stanie poradzić sobie z migracją – i to mimo że Brytyjczycy dorzucają się kwotą 54 mln funtów do ich działań w tym zakresie. Emmanuel Macron odpowiedział apelem, by tragedii na kanale nie ubierać w polityczne barwy, bo odpowiedzialność za nią jest wspólna, dzielona przez oba kraje. On z kolei kwestię migracji za wszelką cenę stara się umiędzynarodowić, ustami swoimi i Darmanina raz po raz przypominając, że przybysze z Afryki i Bliskiego Wschodu do Unii dostają się na południu i wschodzie wspólnoty, a do Wielkiej Brytanii próbują się dostać nie tylko z Francji, ale też Belgii i Holandii. Zablokowanie jednego szlaku spowoduje tylko intensyfikację ruchu na kolejnych, problem rozwiązywać trzeba więc strukturalnie na poziomie ponadnarodowym. I jako dowód podaje fakt, że przemytnicy odpowiedzialni za organizację środowej przeprawy do Dunkierki migrantów przewieźli samochodem na niemieckich rejestracjach, w Niemczech też mieli kupić feralny ponton. Downing Street na argumenty Macrona pozostaje głuche, oferując co najwyżej kolejne transze finansowania i dając do zrozumienia, że to problem kontynentu, a nie Londynu.

Brytyjscy żołnierze na francuskie granice?

Im bliżej obszarów, przez które wiedzie przemyt ludzi, tym proponowane rozwiązania nabierają bardziej radykalnych kształtów. Natalie Elphicke, konserwatywna posłanka reprezentująca w brytyjskim parlamencie Dover, zaproponowała militaryzację północnych wybrzeży Francji, które miałyby być patrolowane przez policjantów i żołnierzy, zarówno francuskich, jak i brytyjskich. Londyn jest gotów wspomóc Francuzów w chronieniu swoich granic, mówiła posłanka, bo ma też w tym swój interes.

Pierre-Henri Dumont, jej odpowiednik po drugiej stronie kanału La Manche, postawił już jednak veto w tej sprawie. Jego zdaniem nadzorowanie całego wybrzeża jest nierealne, bo wymagałoby tysięcy funkcjonariuszy i ogromnych nakładów finansowych. W dodatku, jak podkreśla w rozmowie z dziennikiem „The Guardian”, pojawia się też kwestia suwerenności, szczególnie ważna po brexicie. Pojawienie się żołnierzy z Wysp i wykonywanie przez nich obowiązków na francuskiej ziemi byłoby posunięciem co najmniej ryzykownym, nie tylko wizerunkowo. Wielka Brytania to dla Francji nie jest już partner z tego samego bloku międzynarodowego, a jedynie ważny, ale trudny sąsiad, który na wspólnotę się obraził. Współpraca w ich przypadku nie jest wcale taka oczywista.

Coraz więcej osób chce dostać się na Wyspy

Tymczasem gdy politycy toczą wojny publicystyczne, na kanale ryzykuje – i często traci – życie coraz więcej osób. Według danych brytyjskiego MSW od 1 stycznia 2021 r. drogą morską z Francji na Wyspy dostało się już 25 tys. osób, dziesięć razy więcej niż w 2019 r. i dwa i pół razy więcej niż rok temu. To jednak tylko dane oficjalne, bo określają liczbę migrantów, którzy złożyli podania o azyl w Wielkiej Brytanii. Ci, którzy się ukrywają, w tej statystyce nie są uwzględnieni. Podobnie z przypadkami śmiertelnymi, które zdarzają się regularnie, a prawie nigdy nie są zgłaszane – chyba że dojdzie do tragedii na skalę podobną do tej środowej. Łącznie w tej chwili na rozpatrzenie w Wielkiej Brytanii czeka aż 67 tys. aplikacji o azyl, co pokazuje, że łódki na kanale nie dają pełnego obrazu migracji. Przybysze dostają się na Wyspy samochodami, w przyczepach tirów, na pokładzie promów pasażerskich. Prawie zawsze – płacąc wcześniej tysiące funtów i euro haraczu organizacjom przestępczym.

Czasami udaje się ich zlokalizować jeszcze na kanale. Gerard Darmanin poinformował wczoraj, że w tym roku francuskie służby ratownicze przejęły na swoich wodach terytorialnych 7,8 tys. migrantów. Wielu z nich podróżowało w katastrofalnych, ryzykownych dla zdrowia i życia warunkach. W dodatku na Kanale powraca temat pushbacków, które – choć na razie w bardzo ograniczonej liczbie przypadków – autoryzowała Priti Patel. Doświadczenie z innych krajów pokazuje jednak, że im więcej migrantów, tym więcej pushbacków, a niemal wszystkie rządy reagują zaostrzeniem swoich polityk i militaryzacją granic. Widać to pomiędzy Polską a Białorusią, ale też chociażby w Ceucie, hiszpańskiej enklawie w Maroku, gdzie również w ostatnich miesiącach wzrosła liczba przekroczeń granicy przez migrantów.

Ultraprawica i gra o migrantów

Swoją politykę zaostrzą zapewne też i Macron, i Johnson. Głównie dlatego, że jedną z niewielu rzeczy, które ich łączą, jest rosnące zagrożenie dla ich rządów ze strony ultraprawicy. Na Wyspach coraz głośniej wybrzmiewa krytyka rządu wypowiadana przez zwolenników brexitu. Rozwód z Brukselą miał przecież Wielkiej Brytanii pozwolić na odzyskanie kontroli nad swoimi granicami, a dzięki temu – na ograniczenie migracji. Nigel Farage, jeden z propagandowych ojców brexitu, zapowiedział nawet w ostatnich dniach powrót do polityki najwyższego szczebla, z której ostatnio wypadł. A raczej został wypchnięty, bo stracił paliwo dla swojego radykalizmu. Ogromne wzrosty migracyjne i azylanckie mogą go jednak z powrotem wybić na orbitę politycznego głównego nurtu. Z podobnym problemem zmaga się Emmanuel Macron, który w przyszłym roku walczyć będzie o reelekcję, a jego głównymi przeciwnikami będą od lata antyimigrancka Marine Le Pen i neofita francuskiego wykluczającego nacjonalizmu Eric Zemmour.

Obaj przywódcy będą więc musieli poradzić sobie z wyzwaniem, jakim jest zwiększony ruch migracyjny, ale też z krajowymi rywalami politycznymi. Na apele o odseparowanie śmierci niewinnych ludzi od polityki jest już, niestety, za późno. Macron, a nawet Johnson mogą tego szczerze nie chcieć, ale i tak zrobili to za nich ich rywale. Odpowiedzieć trzeba empatycznie i systemowo, w międzynarodowym porozumieniu. W przeciwnym razie śmierci na kanale będzie tylko więcej. Kryzysu migracyjnego rozwiązać nie da się z poziomu jednej stolicy i jednego rządu. Im szybciej wszyscy w Europie to zrozumieją, tym lepiej. Dla wszystkich.

