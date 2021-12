Trzaskowski apeluje do Ameryki, by wspierała demokrację w Polsce

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaapelował do Kongresu USA, by nadal pomagał siłom liberalnej demokracji w Polsce, opozycyjnym wobec prawicowo-populistycznego rządu RP. Podkreślił, że pod jego rządami stolica Polski chroni praw mniejszości, mimo coraz częstszych wystąpień skrajnych nacjonalistów.

Trzaskowski wystąpił w czwartek na posiedzeniu podkomisji ds. europejskich w Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Kongresu USA wraz z burmistrzami Pragi, Budapesztu i Bratysławy, z którymi dwa lata temu zawarł „Pakt Wolnych Miast”. Jest to porozumienie stolic czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej rządzonych przez partie liberalno-demokratyczne starające się powstrzymać ofensywę partii nacjonalistycznego populizmu sprawujących władzę w Polsce i na Węgrzech oraz silnych również w Czechach i na Słowacji. Do Paktu przystąpiły od tego czasu władze 20 innych miast, głównie w Europie, ale także stolicy Tajwanu Tajpej. Brytyjski „Guardian” nazwał pakt „wyspą w morskiej burzy nieliberalizmu”.

Trzaskowski w Kongresie m.in. o Wałęsie i LGBT

Z powodu pandemii w Kongresie USA nadal obowiązują obostrzenia i prezydent Trzaskowski, podobnie jak jego koledzy z trzech stolic, przemawiał zdalnie z Warszawy. Zaczął od przypomnienia słynnej mowy Lecha Wałęsy w Kongresie w 1989 r. i uwagi, że rząd PiS usiłuje „wymazać z historii” twórcę Solidarności i byłego prezydenta RP – którego nazwisko zna cała Ameryka. Mówił o ograniczaniu przez prawicową koalicję rządzącą praw homoseksualistów, drakońskiej ustawie antyaborcyjnej, przekształceniu publicznych mediów w narządzie propagandy PiS, nagonce na niego i innych polityków opozycji i traktowaniu władz Warszawy przez rząd jako wroga, co przejawia się w polityce podatkowej uderzającej w stolicę. Przypomniał, że był jednym z pierwszych szefów władz miejskich w Europie, którzy podpisali Kartę Praw LGBT, za co został zaciekle zaatakowany przez rząd i jego media. Podkreślał, że nie zrezygnuje mimo to ze swej polityki. „Ktokolwiek (z LGBT) jest atakowany w Warszawie, będzie broniony przeze mnie i moich ludzi”, powiedział.



„Polska jest jeszcze demokracją, bo miliony Polaków się nie poddały”, mówił Trzaskowski. Zwrócił uwagę na międzynarodowe aspekty wzrostu prawicowego populizmu w Europie środkowowschodniej, wspieranego przez Rosję, ponieważ osłabia Unię Europejską i całą wspólnotę zachodnią. „Rosja gromadzi wojska na ukraińskiej granicy. (…) NATO nie może sobie pozwolić na posiadanie słabego ogniwa na swej wschodniej rubieży”, oświadczył. „Jeżeli stworzy się próżnię w naszej części Europy, będzie ona wypełniona przez Rosję i Chiny”, dodał. Wezwał wreszcie Kongres, by nadal pomagał demokratycznym siłom w Polsce i innych krajach regionu i wspierał ich inicjatywy.

Warszawa przykładem dla innych miast

„Zapewniamy was, że nie opuścimy Polski”, odpowiedział na apel Trzaskowskiego przewodniczący podkomisji demokratyczny kongresman Bill Keating. „Jesteście wspaniałym przykładem, jak ważne są wielkie miasta” – zwrócił się do niego i pozostałych trzech burmistrzów.



Zapytany o program Trójmorza prezydent Warszawy wyraził się o nim pozytywnie, mówiąc, że może on „uczynić nas bardziej niezależnym od Chin”, ale dodał, że aby „przeciwstawiać się wrogim wpływom”, należy używać „wszystkich inicjatyw”. Zaapelował następnie do USA o większe inwestycje energetyczne w Europie, co będzie przeciwwagą dla „innych” – w domyśle: Chin i Rosji. Zwrócił też uwagę, że inicjatywy na rzecz powstrzymania katastrofalnych zmian klimatu – rozwijanie publicznego transportu, pomoc mieszkańcom w używaniu odnawialnej energii itd. – mają także wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego, bo sprzyjają uniezależnianiu się od tradycyjnych źródeł energii z Rosji.

Chiny interesują kongresmanów

Kongresmanów interesowały szczególnie Chiny i ich aktywność w Europie Wschodniej. Odpowiadając na ich dociekania, burmistrz Pragi Zdenek Hrib mówił o rosnących wpływach Pekinu w Republice Czeskiej, gdzie Chińczycy tworzą sieć osób związanych biznesowo z Chinami i urabiających opinię publiczną z zgodnie z interesami. Burmistrz Budapesztu Gergely Karacsony nazwał Węgry „koniem trojańskim Chin w Unii Europejskiej”. Kongresmani pytali burmistrzów o ich stanowisko w sprawie chińskich pogróżek wobec Tajwanu. Hrib powiedział, że jego Praga zacieśnia więzi z zagrożoną wyspą i on sam popiera członkostwo Tajwanu w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), gdyż „Chiny okłamywały świat” w sprawie genezy pandemii covid-19. Trzaskowski na temat zagrożenia chińskiego się nie wypowiadał.



Dwaj kongresmani Brad Schneider i Ted Deutch pytali prezydenta Warszawy o sprawę antysemityzmu w Polsce. „Co powie pan Żydom, czy będą (w Polsce) bezpieczni?”, zapytał Schneider, nawiązując prawdopodobne do doniesień w USA o marszach nacjonalistów w stolicy i antysemickiej demonstracji w Kaliszu. Wspomniał też o kwestii restytucji prywatnego mienia żydowskiego w Polsce. Trzaskowski wyraził uznanie prezydentowi Dudzie za potępienie antysemickich incydentów i powiedział: „Robimy wszystko, by chronić mniejszości. Niestety, rząd zezwolił na marsz. (…) Polska jest jednym z najbezpieczniejszych krajów w Europie. Społeczność żydowska w Warszawie jest bezpieczna. To część naszej kultury w stolicy”, powiedział.

