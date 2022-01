Putin chce ograć świat. Przed nami kilka dni, które wstrząsną NATO?

Dyplomaci z Ameryki, Rosji i Europy rozpoczynają serię rozmów, jakich nie było od ćwierć wieku. Mogą one przynieść rzeczywistość, w której poczujemy się mniej komfortowo.

Właśnie zaczyna się być może najważniejszy tydzień od ponad 25 lat. Niepewność w pierwszym zdaniu wynika z przekonania, że rezultaty wydarzeń dyplomatycznych zaplanowanych na najbliższe kilka dni nie będą znane od razu, przypuszczalnie nie wszystko, co jest do ustalenia, zostanie w tych dniach ustalone, a w dodatku pełne znaczenie podjętych decyzji może być znane dopiero po latach. Nie ma jednak wątpliwości, że jeśli na poważnie traktować zasygnalizowane tematy rozmów między Rosją, Stanami Zjednoczonymi i NATO, które mają się odbyć w tym tygodniu, to może on zdecydować o losach naszej części Europy. A w każdym razie będzie dla niej niezwykle istotny. Będzie to bowiem tydzień, gdy po raz pierwszy od 1997 r. Zachód usiądzie do rozmów z Rosją na temat bezpieczeństwa w Europie, kwestii poszerzania NATO i aktywności wojskowej Sojuszu u rosyjskich granic.

Rosja, NATO, Ameryka – tak źle nie było od lat

Poprzednim razem, gdy Zachód tak zrobił, NATO szykowało się do przyjęcia pierwszych krajów z orbity wpływów dawnego ZSRR. Był to moment historyczny, dowód na zaistnienie jednobiegunowego porządku świata, w którym dominacja Ameryki była bezdyskusyjna i bezwzględna. 25 lat temu Rosja Jelcyna była słaba, rozkradana i pogrążona w chaosie – nie była w stanie stawiać twardych warunków. Z ostrożności, naiwności albo przekonania, że Rosja zechce dotrzymać swojej części zobowiązań i Europa stanie się „zjednoczona, bogata, wolna i żyjąca w pokoju”, Zachód zaoferował gwarancje, które miały upewnić Kreml, iż przesunięcie granic NATO na mapie nie oznacza przybliżenia groźnego potencjału wojskowego zbyt blisko Rosji. Nawet rosyjskie akty agresji z roku 2008 i 2014 nie całkiem skłoniły Zachód do porzucenia tej nadziei, a NATO do odejścia od powściągliwości.

Ograniczonemu wzmocnieniu wojskowemu towarzyszyło otwarcie na dialog, z którego stopniowo rezygnowała sama Rosja, na poważnie stawiająca na siłę. Doszło do sytuacji, w której relacje Rosja–NATO i Moskwa–Waszyngton zaczęto określać mianem gorszych niż w czasie zimnej wojny. Atmosfera jest dziś zupełnie inna niż przy porozumieniu sprzed ćwierć wieku.

Rosja wróciła do gry

Rosja Putina została już w dużej mierze rozkradziona, ale przez grupę trzymającą władzę na Kremlu i bezwzględnie wprowadzającą swój porządek również poza granicami federacji. Nie waha się stawiać warunków i grozić przemocą, używać jej, gdy nadarzy się okazja. Rosyjscy żołnierze są na Ukrainie, na Białorusi, na Zakaukaziu, w Syrii, Afryce, Mjanmie, a od kilku dni w Kazachstanie. Doinwestowana przez ostatnie 20 lat rosyjska armia pokazuje, że w ciągu 12 godz. jest w stanie wysłać spadochroniarzy w dowolny punkt byłego imperium, a gdy trzeba, i na drugą półkulę globu.

Rosja wróciła do gry, więc żąda przywrócenia strefy wpływów, jaką miał ZSRR, i ograniczenia swobody manewru NATO tak pod względem politycznym – przez zakaz przyjmowania nowych członków, jak i wojskowym – przez zakaz określonych zbrojeń (których sama pozbywać się rzecz jasna nie zamierza). Żądaniom tym towarzyszą groźby: nowej napaści na Ukrainę, ponownego przerzutu migrantów na granice Europy, szantażu energetycznego i ataków na sieci przesyłowe, testów broni orbitalnej zagrażających satelitom i statkom załogowym, a także – co chyba najbardziej niepokoi Amerykanów – zacieśnienia i rozszerzenia wojskowego sojuszu Moskwy z Pekinem.

Dla Ameryki liczą się tylko Chiny

Tymczasem Ameryka przeżywa okres chińskiej obsesji. Dla establishmentu tworzącego i realizującego politykę bezpieczeństwa USA liczą się dziś Chiny, Chiny i Chiny. Reszta świata jest na drugim planie, nawet jeśli – tak jak Rosja – wciąż pozostaje problemem, a nawet zagrożeniem. Konfrontacja nie jest jednak preferowaną opcją, zwłaszcza jeśli nie dotyczy bezpośrednio interesów USA. W Waszyngtonie dominuje obawa, że obaj najważniejsi rywale trzymają Amerykę w szachu i tylko czekają na okazję. Wejście w konflikt z jednym natychmiast wywoła reakcję drugiego, a Ameryka już nie jest w stanie walczyć na dwa fronty z dwoma silnymi przeciwnikami na raz. Paradoksalnie to Chiny uznawane są dziś za rywala bardziej przewidywalnego, a im większe ryzyko tworzy Rosja, tym większa jest pokusa jego obniżenia.

Reset z Rosją jest ideą skompromitowaną i dziś mało kto otwarcie o nim mówi, ale mnożą się głosy stawiające na dogadanie się, załagodzenie najostrzejszych sporów, „zaparkowanie” problemu Rosji, aż nadejdą lepsze czasy. Ukraina nie jest traktatowym sojusznikiem, Ameryka nie ma wobec niej formalnych zobowiązań. Czuje moralny obowiązek wspierania Kijowa i realnie mu pomaga, ale walczyć nie będzie. Rozmawiać za to – jak najbardziej. Po wiosennej koncentracji wojsk uzyskała spotkanie w Genewie i odnowienie strategicznego dialogu dwustronnego. Po jesiennej – dwie kolejne rozmowy Biden–Putin i zapowiedź rozmów już nie tylko o relacjach USA–Rosja, ale Rosji z NATO. Lepiej toczyć rozmowy, niż gdyby na Ukrainę miałyby się wtoczyć czołgi. To mniejsze zło, a może nawet jakieś dobro.

Putin już zaczął swoją grę

Widząc wyciągniętą dłoń, Rosja chce urwać Zachodowi całe ramię, i to zbrojne. Dlatego kwestia Ukrainy w jej propozycjach nowego układu bezpieczeństwa jest na marginesie, Rosji chodzi głównie o NATO i obecność wojskową Stanów Zjednoczonych w Europie. Kreml proponuje „zawieszenie broni” na swoich warunkach i za słoną cenę, tworząc iluzję spokoju mającego dać Ameryce czas na opracowanie strategii wobec Chin i dostosowanie militarne. Rosja kusi „spokojem” w Europie, który pozwoliłby Ameryce wycofać swoje wojska i zmniejszyć koszty militarnej „obsługi” NATO. Równanie to ma oczywiście koszty polityczne – zawężenie swobody wyboru suwerennych społeczeństw. Z wizji europejskiego ideału musiałyby wypaść słowa „wolna i zjednoczona”, ale za to byłaby „bezpieczna”, przynajmniej dla Rosji, bo bez USA. Byłoby to spełnienie snów Putina o odrodzeniu imperium bez podbojów, przez negocjacyjną rozbiórkę europejskiego ładu. O to zaczął grę i już wie, że ma z kim grać.

Amerykanie, zanim siądą do stołu, przypominają, jak sami widzą reguły tej gry. A więc najpierw Ukraina, później ewentualnie szersze kwestie bezpieczeństwa. „Chcą nas wciągnąć w dyskusję o NATO, zamiast skupić się na pilniejszej kwestii – ich agresji przeciwko Ukrainie. Nie damy się zwieść” – mówił sekretarz stanu Antony Blinken po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO, które poprzedzało dyplomatyczny maraton. Nic o Europie bez Europy. Nie ma mowy o rezygnacji z polityki otwartych drzwi.

Kilkadziesiąt spotkań w najbliższych dniach

Rozmowom z Rosją będą towarzyszyć konsultacje z członkami NATO, OBWE, Unią Europejską, Ukrainą i innymi krajami zainteresowanymi wejściem do Sojuszu, jak Gruzja, Mołdawia, Szwecja i Finlandia. Dla podkreślenia tego wielostronnego podejścia, gdy w poniedziałek w Genewie spotkają się delegacje USA i Rosji, w Brukseli odbędzie się spotkanie Komisji NATO–Ukraina. To sygnał, że jest tak samo ważna jak Rada NATO–Rosja, która zbierze się w środę. W tym samym czasie przez dwa dni obradować będą najważniejsi oficerowie państw Sojuszu na sesji Komitetu Wojskowego NATO. Dzień po spotkaniu Rosja–NATO problemy bezpieczeństwa Europy omówi grono jeszcze większe, na forum OBWE. Wszystko po to, by nie było podejrzeń, iż wielkie mocarstwa dogadują się ze sobą ponad głowami mniejszych i słabszych, że ustalają nowy ład ich kosztem. O swoje miejsce przy stole próbowała też walczyć Unia Europejska – szef unijnej dyplomacji udał się na Ukrainę, a na forum rady zaczęto mówić nawet o europejskiej misji wojskowej jako wyrazie solidarności z Kijowem. Pomimo kilku deklaracji o pogłębianiu współpracy Unia nie ma stałego przedstawiciela przy NATO i w obecnej sytuacji jest poza główną osią dialogu Wschód–Zachód.

Dlatego też przed dyplomatyczną kumulacją w najważniejszych europejskich stolicach znowu słychać było telefony z Waszyngtonu. Dlatego dwu- i wielostronnych spotkań, wideokonferencji, rozmów i oświadczeń było i będzie w tych dniach kilkadziesiąt. Doświadczeni dyplomaci wiedzą jednak, że publiczne spotkania i narady to w dużym stopniu spektakl, który trzeba odegrać, ale w którym aktorzy nie wybiegają poza wyuczony skrypt. Prawdziwa sztuka – w tym przypadku dyplomacji i przywództwa – rozgrywa się za kulisami.

Wraca klimat zimnej wojny?

Co się za nimi dzieje? Wiedzą to tylko najlepiej poinformowani uczestnicy rozmów, grono kilkunastu osób w Waszyngtonie i Moskwie, może kilka w Brukseli. Sam harmonogram tego tygodnia dowodzi, że – wbrew zapewnieniom o szerokich konsultacjach – pierwszeństwo dwustronnych uzgodnień będą miały Rosja i Stany Zjednoczone, które potem podzielą się z sojusznikami w NATO, z którym to dalej będzie negocjować Rosja. Na końcu, w obecności delegacji USA, nastąpi ogłoszenie postępu rozmów wobec dalszych partnerów, czemu będzie się też przysłuchiwać Unia jako formalny delegat na obrady OBWE (na poziomie politycznym przepływ informacji będzie szybszy, bo 21 państw Unii należy też do NATO). Waszyngton studzi oczekiwania na szybki finał rozmów, według dyplomatów chodzi najpierw o dokładne zorientowanie się, czego Rosja chce, bo jej złożone publicznie propozycje idą tak daleko, że w zasadzie nie nadają się do dyskusji. Departament Stanu i Biały Dom zapewniają, że nie ma mowy o wycofaniu ze wschodniej Europy wojsk USA czy ograniczaniu suwerenności państw NATO w decyzjach zbrojeniowych. Waszyngton dopuszcza jednak negocjacje na temat systemów rakietowych i skali ćwiczeń po obu stronach.

Rewelacje podane w piątek przez NBC, jakoby Amerykanie przygotowywali pakiet ustępstw wobec Rosji – w zamian za gwarancje podobnych ustępstw po rosyjskiej stronie, zostały zdementowane w kilka godzin po ich opublikowaniu. Ale jeśli klimat zimnej wojny rzeczywiście wraca, to dlaczego mielibyśmy nie wierzyć w informacje oficjalnie zdementowane?

Znowu rosyjska wrzutka?

Polscy urzędnicy, którzy mają wiedzę o rozmowach doradców do spraw bezpieczeństwa z Warszawy i Waszyngtonu, zapewniają, że tematy z artykułu NBC w ogóle nie były z Polską omawiane. Część insajderów podejrzewa, że wątek redukcji wojsk USA w Europie to rosyjska wrzutka, jakimś cudem przemycona do Ameryki. Ale może nie trzeba doszukiwać się wrzutek i cudów. Po obu stronach politycznej sceny w Ameryce można usłyszeć, że NATO nie powinno dzisiaj zajmować prezydenta Bidena. „NATO istnieje dziś głównie po to, by radzić sobie z problemami wywołanymi przez siebie” – pisze w „The Washington Post” lewicowa komentatorka Katrina vanden Heuvel, bliska progresywnemu skrzydłu demokratów. Uważa ona, że Joe Biden ma dziś ważniejsze sprawy na głowie i powinien się zająć problemami krajowymi. A tak w ogóle: „nawet gdyby Ukraina była w NATO, żaden amerykański prezydent nie poszedłby na wojnę z Rosją, by jej bronić”, bo „Stany Zjednoczone nie mają istotnych interesów bezpieczeństwa na Ukrainie”.

Czas przełomu? Raczej czas dyplomatów

Raczej prawicowy „The National Interest” publikuje artykuł Davida Pyne’a, w którym ten historyk wojskowości zachwala jałtańskie strefy wpływów, które: „zagwarantowały pokój między mocarstwami na ponad pół wieku”. Apeluje więc, by „potraktować propozycje Putina jako okazję do wynegocjowania bardziej trwałego porozumienia pokojowego z Rosją”, uznając jednocześnie strefę interesów Rosji, wycofując wojska amerykańskie ze wschodniej Europy i tworząc tam „strefę buforową”. To tylko tzw. głosy w dyskusji, choć nie odosobnione. Z drugiej strony na pewno nie oddają podejścia ludzi z otoczenia Joe Bidena: Jake’a Sullivana, Wendy Sherman (szefowej delegacji na rozmowy z Rosją), Tony’ego Blinkena czy Karen Donfried. Z trzeciej strony, gdy się już siądzie do stołu rozmów, jakiś kompromis trzeba zakładać. Obie strony muszą wstać zadowolone, ogłosić sukces. A zatem każda musi ustąpić.

Od skali i rodzaju tego kompromisu zależy przyszłość Europy i NATO po zaczynającym się dziś tygodniu. Możliwe, że nic się nie zmieni, ale wtedy konfrontacja będzie trwać, a ryzyko konfliktu z Rosją wzrośnie. W najczarniejszym scenariuszu w Europie wybuchnie wojna, której eskalacja jest realnym zagrożeniem. Drugi skrajny scenariusz to „zgniły kompromis”, oddający Rosji za dużo i za tanio. To jednak groziłoby zakwestionowaniem pozycji USA, rozłamem wśród sojuszników, może nawet rozpadem NATO. Sensowne rozwiązania muszą się mieścić pośrodku i uzyskać akceptację nawet najbardziej wyczulonych na jakiekolwiek ustępstwa. Czeka nas więc nie tylko tydzień intensywnych uzgodnień. Jeszcze nie wiemy, czy to na pewno czas przełomu. Na pewno to czas dyplomatów.