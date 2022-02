Zachód znów grozi Rosji sankcjami z powodu Ukrainy. Wciąż jednak obowiązują te nałożone w odwecie za Krym. Czy tym razem efekt będzie inny?

Gdy zamykaliśmy ten numer POLITYKI, wojny jeszcze nie było. Rosjanie wciąż „podciągali front” do granic Ukrainy. Do Kijowa przylatywały kolejne samoloty z zachodnimi liderami. Anglosasi – Amerykanie i Brytyjczycy – grozili Władimirowi Putinowi „przytłaczającymi i niszczycielskimi sankcjami”, gdyby przyszło mu jednak do głowy znów zaatakować Ukrainę.

Bez wątpienia „sankcje” były w zeszłym tygodniu najpopularniejszym słowem w globalnej polityce.