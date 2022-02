USA: Rosja może uderzyć na Ukrainę w każdej chwili. Nawet w czasie igrzysk

Sekretarz stanu USA Antony Blinken stwierdził, że Rosja może zaatakować Ukrainę „kiedykolwiek”. Nawet w czasie trwających zimowych igrzysk w Pekinie. Prezydent Joe Biden obrał twardy kurs wobec Władimira Putina, co – zdaniem komentatorów – mogło zaskoczyć prezydenta Rosji.

Wobec rosnącego ryzyka rosyjskiej inwazji na Ukrainę przebywający tam obywatele USA powinni natychmiast opuścić kraj – ostrzegł w czwartek Joe Biden. Jak powiedział w wywiadzie dla telewizji NBC, Amerykanie na Ukrainie nie mogą liczyć na to, że ewakuują ich wojska amerykańskie, tak jak w Afganistanie w ubiegłym roku. Nie planuje się bowiem wysłania żołnierzy na Ukrainę – w razie inwazji oznaczałoby to wojnę Stanów z Rosją, podkreślił Biden. Przewiduje się tylko, że w wypadku rosyjskiego ataku wojska USA stacjonujące w Polsce zorganizują w pobliżu ukraińskiej granicy tymczasowe schroniska dla uciekających z Ukrainy Amerykanów.

Fiasko dyplomatów. USA: Rosja może zaatakować w każdej chwli

Wywiad USA ocenia, że zmasowane przy granicy z Ukrainą wojska rosyjskie mogą wkrótce wkroczyć i dotrzeć do Kijowa w ciągu 48 godzin. Sekretarz stanu Antony Blinken stwierdził, że może to się stać „kiedykolwiek”. Według tych źródeł inwazja możliwa jest nawet w czasie zimowych igrzysk w Pekinie, które zresztą za dziewięć dni się zakończą. Poprzednio przewidywano, że Putin, który jest w doskonałej komitywie z chińskim prezydentem X Jinpingiem, nie rozpocznie wojny w czasie olimpiady, bo odwróciłaby uwagę od prestiżowego dla Chin wydarzenia.

Przyczyną pesymistycznych prognoz jest najpewniej fiasko dyplomatycznych prób rozładowania kryzysu. W czwartek wieczorem Rosja i Ukraina ogłosiły, że ich trwające dziewięć godzin rozmowy z przedstawicielami rządów Francji i Niemiec nie przyniosły przełomu w rozwiązaniu konfliktu Kijowa z separatystami w Donbasie. Dyplomaci próbowali przekonać Rosję do przestrzegania porozumienia zawartego w Mińsku po aneksji Krymu. Rozmowy będą kontynuowane, ale trudno przewidywać ich pozytywny skutek.

W mijającym tygodniu francuski prezydent Emmanuel Macron spotkał się na Kremlu z Putinem i nic nie osiągnął. Rosyjski przywódca upokorzył go, nawet nie wysyłając na lotnisko w Moskwie samochodu ani nikogo z rządu, żeby go powitać, a następnie spóźnił się na spotkanie i nie uścisnął Macronowi ręki. Szyderczo też zauważył, że Francja „nie jest przywódcą NATO”. W czwartek z kolei kanclerz Niemiec Olaf Scholz ostrzegł Putina, że jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę, grożą jej „poważne polityczne, ekonomiczne i strategiczne konsekwencje”.

Rosyjskiemu prezydentowi zależy na ponownym spotkaniu z Bidenem, bo rozmowy z liderem USA wzmacniają jego pozycję w Rosji i tylko jego reakcji może się naprawdę obawiać.

Biden obiera twardy kurs wobec Rosji

Biden tymczasem konferuje wirtualnie na temat Ukrainy z przywódcami sześciu największych krajów europejskich, w tym Polski, liderami UE oraz sekretarzem generalnym NATO. Kluczową rolę amerykańskiego prezydenta potwierdziło jego niedawne spotkanie w Waszyngtonie z Scholzem. Na wspólnej konferencji niemiecki kanclerz parokrotnie nie udzielił jasnej odpowiedzi na pytanie, czy w razie inwazji nie dopuści do funkcjonowania Nord Stream 2. Odpowiedź Bidena była zdecydowana: w wypadku inwazji gazociągu „nie będzie”.

Nie otrzymaliśmy wprawdzie wyjaśnienia, w jaki sposób USA skłonią Niemcy do porzucenia już zbudowanego gazociągu, ale stanowczość Bidena budzi nadzieję, że Amerykanie mają sposób, aby tak się stało. Można przypuszczać, że tylko względy dyplomatyczne – starania prezydenta, by nie zadrażniać stosunków z Berlinem – powstrzymały go przed jego ujawnieniem. Biden bronił atakowanego przez dziennikarzy Scholza, zaznaczając, że Niemcy „są spolegliwym sojusznikiem” Ameryki. W publicznym wystąpieniu trzeba okazywać jedność Zachodu.

Biden konsekwentnie podkreśla, że gdyby Rosja zaatakowała Ukrainę, czekają ją surowe sankcje ekonomiczne, USA będą pomagać ukraińskim wojskom, dostarczając nowoczesną broń i sprzęt, oraz rozmieszczą więcej wojsk na wschodniej flance. Potwierdzeniem stanowczości rządu amerykańskiego było wysłanie do Polski 1700 żołnierzy i przemieszczenie tysiąca z Niemiec do Rumunii. W czwartek prezydent naradzał się w Białym Domu nad dalszymi krokami z szefami kluczowych resortów.

Twardy kurs Bidena wobec Rosji i działania na rzecz odstraszania jej od agresji poprawiają jego wizerunek jako przywódcy na arenie międzynarodowej po niefortunnym odwrocie z Afganistanu, który sugerował słabość i niezdolność do ryzykownej konfrontacji. Powoli zapomina się o jego gafie ze stycznia, kiedy na konferencji prasowej powiedział, że „niewielka” inwazja na Ukrainę może wywołać spory w NATO. Zdaniem komentatorów Putin mógł być zaskoczony stanowczością Bidena i może nawet dlatego wstrzymuje się na razie przed inwazją. Powinien przewidzieć, że prezydent USA tracący w sondażach – głównie z powodu problemów krajowych – będzie chciał wzmocnić swą pozycję zdecydowaniem za granicą.

Zachód solidarnie przeciw Putinowi

Niemiłą niespodzianką dla Kremla jest także solidarność sojuszu zachodniego w obronie Ukrainy, choć niepełna, bo wątpliwości budzi postawa Niemiec, sprzeciwiających się jej dozbrajaniu. Kluczowe znaczenie miało tu natychmiastowe podzielenie się USA z sojusznikami informacjami swego wywiadu na temat ruchów rosyjskich wojsk. Zmobilizowało to kraje europejskie do poparcia dostaw broni i odebrało Rosji atut zaskoczenia.

Bidenowi pomaga poparcie Kongresu dla jego polityki wobec ukraińskiego kryzysu. Poza skrajną prawicą w Partii Republikańskiej, sympatyzującą z izolacjonizmem i prorosyjskimi skłonnościami Trumpa, większość elit w GOP, mainstreamowych republikanów, zgadza się z twardym kursem Bidena i demokratów na powstrzymywanie imperialnych dążeń Putina. Polityka wobec Rosji to jedna z nielicznych już sfer ponadpartyjnego konsensu w Waszyngtonie.

