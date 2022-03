2 mln Ukraińców poza ojczyzną. Zełenski: Rosja to państwo terrorystyczne

Rosjanie ostrzelali szpital położniczy w Mariupolu. Wiceburmistrz miasta mówi o ponad 1,2 tys. ciał leżących na ulicach. Do Polski przyleciała wiceprezydent USA Kamala Harris i premier Kanady Justin Trudeau.P rezydent Ukrainy w swoim ostatnim przemówieniu przyznał, że ataki Rosji to „otwarty terroryzm doświadczonych terrorystów”.

Zełenski: „Mamy do czynienia z państwem terrorystycznym” Prezydent Ukrainy w swoim ostatnim przemówieniu przyznał, że ataki Rosji to „otwarty terroryzm doświadczonych terrorystów”. Wołodymir Zełenski oskarżył siły rosyjskie o atak na korytarz humanitarny w położonym na południu kraju Mariupolu, do którego wysłano konwój ciężarówek z żywnością, wodą i lekarstwami, ale Rosjanie „rozpoczęli atak czołgowy dokładnie w miejscu, gdzie miał znajdować się ten korytarz”. „W ciągu ostatnich dwóch dni korytarzami humanitarnymi ewakuowaliśmy już około 100 tys. osób. Jednak Mariupol i Wołnowacha pozostają całkowicie zablokowane. Mimo że zrobiliśmy wszystko, by zorganizować korytarz humanitarny, wojska rosyjskie nie zaprzestały ostrzału. (...) Świat musi o tym wiedzieć. Świat musi to przyjąć do wiadomości. Wszyscy mamy do czynienia z państwem terrorystycznym” – apelował Zełenski. Prawie 2 mln Ukraińców opuściło już swój kraj Ukraiński minister spraw wewnętrznych poinformował w czwartek, że z terenów atakowanych przez Rosjan od 24 lutego ewakuowano ponad 400 tys. osób. W ciągu dwóch dni z położonych na północy Ukrainy Sum, Trościańca i Krasnopola wywieziono do Połtawy w środkowej części kraju ponad 60 tys. ludzi. Hostomel, Worzel, Irpień, Buczę i inne miejscowości w obwodzie kijowskim opuściło ok. 20 tys. ludzi. Z samego Kijowa uciekła przed inwazją rosyjską połowa populacji tego miasta, donosi AFP. Z całej Ukrainy wyjechały już ponad 2 mln osób. Większość z nich, bo 1,5 mln, dotarła do Polski. „Przekroczyliśmy liczbę 1,5 mln osób, które wjechały do Polski od 24 lutego, czyli dnia, kiedy Federacja Rosyjska zaatakowała Ukrainę. Ostatnie trzy dni to są niewiekie spadki, natomiast cały czas liczba przekraczających granicę, przekracza 100 tys. osób. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że jest to uzależnione od sytuacji w Ukrainie, od działań rosyjskich, które przygotowują się do ataku na kolejne cele w tym, do okrążenia Kijowa. Jeżeli te działania będą tak brutalne, jak oglądaliśmy w ostatnich dniach, czyli będzie dużo ofiar cywilnych, trzeba liczyć się z tym, że ta fala znowu będzie większa” – powiedział Michał Dworczyk w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w programie „Gość Wydarzeń” Polsat News.

Walki na ulicach Mariupola Zastępca burmistrza Mariupola Siergiej Orłow powiedział BBC, że według najnowszych danych w mieście zginęło 1207 osób. Dodał, że „to tylko ciała, które zebraliśmy na ulicy”, więc w rzeczywistości liczba zmarłych może być większa. Nie wszystkie ofiary da się zidentyfikować, część z nich chowana jest w masowych grobach, bo nie ma możliwości dostania się na cmentarze znajdujące się poza miastem. Wiceburmistrz Mariupola powiedział też, że mieszkańcy nadal nie mogą opuścić miasta ani uzyskać pomocy z zewnątrz, bo miasto wciąż trwa ostrzał Rosjan, którzy je otaczają. Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał w czwartek ustawę o przymusowym przejęciu dóbr i mienia Rosji i jej obywateli na terytorium Ukrainy. „Po wojnie, po naszym zwycięstwie, odbudujemy wszystko, co zniszczył wróg. Bardzo szybko. Bardzo wysokiej jakości. Dla każdego dotkniętego miasta zostanie stworzony specjalny program państwowy. Odbudujemy wszystko” – zapewniał podczas wystąpienia. ‼️President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy signed a law on the forced seizure of property of #Russia and its residents on the territory of #Ukraine pic.twitter.com/CEoNlcPNrQ — NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2022

Spotkanie Kułeba-Ławrow W czwartek odbyło się tureckie spotkanie ministrów spraw zagranicznych Ukrainy i Rosji – Dmytro Kułeby i Siergieja Ławrowa. Na zwołanej konferencji prasowej ukraiński minister wyznał, że wybrał się na nie z dwoma celami. Cel pierwszy: zorganizowanie korytarza humanitarnego z i do Mariupola, które – jak stwierdził Kułeba – ma obecnie największe potrzeby humanitarne. Cel drugi: co najmniej 24-godzinne przerwanie ognia, żeby tę pomoc humanitarną zorganizować. „Mamy nadzieję, że Federacja Rosyjska z powodów ludzkich, z powodu ludzi którzy cierpią przez ich bomby, zgodzą się na korytarz humanitarny z Mariupola” – mówił Dmytro Kułeba. „Jeżeli chodzi o przerwanie ognia, odczułem, że minister Ławrow nie jest w stanie zagwarantować nam tego. Rosja czeka na poddanie się Ukrainy. Ale tego nie dostanie”. Kułeba przypomniał też, że Ukraina nie poddała się, nie poddaje się i się nie podda. „Szukamy rozwiązań dyplomatycznych, ale póki ich nie ma, będziemy ryzykować własnym życiem, żeby chronić nasze ziemie i ludzi przed rosyjską agresją” – tłumaczył ukraiński minister. Swoją wersję przebiegu spotkania przedstawił też szef rosyjskiego MSZ, Siergiej Ławrow. Potwierdził, że głównym tematem były kwestie humanitarne. Stwierdził, że „operacja wojskowa”, jak Rosja nazywa wywołaną przez siebie wojnę, przebiega zgodnie z planami. Odniósł się też do zbombardowania przez siły rosyjskie szpitala dziecięcego w Mariupolu. Stwierdził, że szpital ten stanowił bazę ukraińskiego batalionu „Azow” i że nie było w nim cywilów. To nieprawda. Przypomnijmy: w wyniku ataku na szpital ucierpiało 17 osób, w tym kobiety z dziećmi. Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022 Kamala Harris w Polsce: „Świat na was patrzy” Wiceprezydent USA Kamala Harris przyleciała w środę do Polski. Oficjalna część wizyty rozpoczęła się w czwartek. Po godzinie 11 zakończyło się spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim. Następnie Kamala Harris udała się do Belwederu na rozmowę z prezydentem Andrzejem Dudą. Rozmowy dotyczyły ustalenia dalszych kroków w sprawie wzmocnienia wschodniej flanki NATO, sankcji przeciwko Rosji i pomocy Ukrainie. Amerykańska wiceprezydent spotka się też z uchodźcami z Ukrainy i żołnierzami z USA stacjonującymi w Polsce. „Chciałabym zwrócić się bezpośrednio do obywateli Polski. Świat na was patrzy i widzi coś niesamowitego: ogromną hojność i akty dobroci” – mówiła wiceprezydent Harris na konferencji prasowej zorganizowanej po rozmowie z Andrzejem Dudą. Zapowiedziała też, że Stany Zjednoczone przekażą 50 mld. dolarów wsparcia na pomoc humanitarną dla Ukrainy w ramach programu żywnościowego. Dodatkowo amerykański kongres zobowiązał się przekazać 13,5 mld. dol wsparcia humanitarnego, które zostanie rozdysponowane między Ukrainę i resztę sektora Europy Środkowo-Wschodniej na wsparcie humanitarne dla ofiar Rosyjskiej agresji. W piątek, drugiego dnia oficjalnej wizyty w Europie, Kamala Harris poleci do Rumunii, gdzie rozmawiać będzie z prezydentem Klausem Iohhanisem i amerykańskimi dyplomatami. Zdaniem jej rzeczniczki, Kamala Harris chce tymi wizytami „pogłębić ścisłą koordynację w odpowiedzi na niesprowokowaną i nieuzasadnioną inwazję Rosji na Ukrainę”. Tymczasem w nocy Izba Reprezentantów przegłosowała ustawę budżetową, w której zawarto pakiet warty 13,6 mld dolarów na dodatkową pomoc Ukrainie, a także krajom, które przyjmują uchodźców. W tym samym bloku odbyło się głosowanie nad ustawą o embargu na import rosyjskich paliw i surowców energetycznych. Do Warszawy przyleciał też premier Kanady Justin Trudeau, który w południe spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim.

USA ostrzegają przed rosyjskim użyciem broni chemicznej lub biologicznej Administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena publicznie ostrzegła, że Rosja może próbować użyć broni chemicznej lub biologicznej w Ukrainie. Analogiczne oskarżenia, tylko, że pod adresem Ukrainy, rzekomo wspieranej w tej sprawie przez USA, przedstawiła w środę rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa. Nie podając dowodów, oskarżyła Ukrainę o to, że na jej terytorium działały laboratoria produkujące broń biologiczną i chemiczną. Laboratoria miały działać przy współpracy Stanów Zjednoczonych, od których Zacharowa domagała się wyjaśnień w tej sprawie. Rzeczniczka Białego Domu, Jen Psaki uznała te doniesienia za „niedorzeczne”, ostrzegając, że mogą stać się jednak pretekstem do użycia przez Moskwę tego rodzaju broni przeciw Ukrainie. We took note of Russia’s false claims about alleged U.S. biological weapons labs and chemical weapons development in Ukraine. We’ve also seen Chinese officials echo these conspiracy theories. — Jen Psaki (@PressSec) March 9, 2022 Ukraina nie wyklucza rezygnacji z członkostwa w NATO i UE Za nami kolejne ciężkie dni i noce w Ukrainie. W środę w Mariupolu zbombardowano szpital położniczy. „Ludzie, dzieci są pod gruzami. Okrucieństwo! Jak długo jeszcze świat będzie wspólnikiem ignorowania terroru?” - napisał na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. „Atak na szpital w Mariupolu, gdzie znajduje się oddział położniczy i dziecięcy, jest przerażający. Cywile płacą najwyższą cenę za wojnę, która nie ma z nimi nic wspólnego” – napisał na Twitterze sekretarz generalny ONZ António Guterres. Dzień wcześniej portal Nexta podał, że podczas rosyjskiego nalotu na Sumy zginęło 21 osób. Z miasta udało się ewakuować blisko 5 tys. osób. What the #Ukrainian city of #Sumy looks like after the #Russian bombing.



About 5 thousand people were evacuated from there. As a result of the bombing by Russian aviation, civilians were killed, including elderly and children. pic.twitter.com/Fk5srvnklm — NEXTA (@nexta_tv) March 9, 2022 W nocy z wtorku na środę doradca Zełenskiego stwierdził, że Ukraina nie wyklucza przyjęcia statusu kraju neutralnego oraz rezygnacji z członkostwa w NATO i Unii Europejskiej. „To kwestia do omówienia podczas negocjacji, jest to całkiem możliwe” - w ten sposób Igor Żowka w programie ARD "Tagesthemen" wzywał do spotkania prezydentów Rosji i Ukrainy. Dziś pierwsze od początku wojny spotkanie ministrów spraw zagranicznych Ukrainy i Rosji: Dmytro Kułeby i Siergieja Ławrowa. Spotkają się w tureckiej Antalyi. Zełenski rozmawia z Scholzem. „To jak rozmowa ze ścianą” Ambasadorowie państw Unii Europejskiej przyjęli nowy pakiet sankcji wobec Rosji i Białorusi. Trzy białoruskie banki mają zostać wykluczone z systemu SWIFT. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, na liście nie ma kolejnych banków rosyjskich. Nieoficjalnie: powodem ma być to, że banki te odpowiadają za realizację transakcji dotyczących dostaw energii do UE (np. Sbierbank i Gazprombank). Retorsje obejmą za to kolejnych oligarchów (według szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella ponad stu) oraz zakaz eksportu technologii morskich do Rosji. Continue dialogue with @EU_Commission President @vonderleyen. Grateful for another sanctions package against the Russian aggressor. We agree on the need to ensure effective humanitarian corridors for civilians. Raised the issue of [EU] membership, which is key for [Ukraine]. #stoprussia — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022 Nowy pakiet ma zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE jeszcze w środę. W czwartek natomiast zostanie omówiony na szczycie UE w podparyskim Wersalu. Tymczasem Kreml ostrzega, że pracuje nad „zdecydowaną, przemyślaną i mocno odczuwalną” odpowiedzią na zachodnie sankcje. „Stany Zjednoczone bez wątpienia wypowiedziały Rosji gospodarczą wojnę i w najlepsze tę wojnę prowadzą” - stwierdził cytowany przez CNN rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Spytany, co jego kraj zamierza zrobić, by poradzić sobie w nowej sytuacji, odpowiedział, że Moskwa "zrobi to, co leży w jej interesie". „Celem sankcji jest izolowanie Putina i jego rządu, który prowadzi brutalną wojnę przeciwko Ukrainie” - tłumaczyła w środę w Parlamencie Europejskim premier Estonii Kaja Kallas. Zwróciła się do mieszkańców Rosji, tłumacząc, że UE nie działa przeciwko nim, tylko ich prezydentowi. Ostrzegła też, że skutki sankcji nałożonych na Moskwę będą coraz gorsze.

W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał telefonicznie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. W trakcie tej rozmowy szef niemieckiego rządu wyjaśniał, że jego kraj nie chce embarga na zakup rosyjskiego gazu i ropy (to samo zapowiedział premier Węgier Viktor Orban). „To było jak rozmowa ze ścianą" - opisał tę rozmowę ambasador Ukrainy w Berlinie Andrij Melnyk. Postawę Scholza nazwał „nożem wbitym w plecy”. „Nie chcę osądzać pana kanclerza Scholza i jego rządu. Zrobię to później, gdy skończy się wojna i policzymy ofiary” - powiedział z kolei w trakcie jednego z wywiadów sam Zełenski. Dzień wcześniej o zakazie rosyjskich paliw zdecydował prezydent USA Joe Biden. Ukraina wciąż stawia opór. 400 cywilów zostało aresztowanych Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował w środę, że wysiłki Rosji wciąż skupiają się na okrążeniu Kijowa oraz zajęciu miast: Sumy, Charkowa, Mariupola, Mikołajowa. Próbuje utworzyć korytarz lądowy między Krymem a kontynentalną częścią Rosji oraz dotrzeć do granic administracyjnych obwodów donieckiego i ługańskiego. W obwodzie żytomierskim natomiast w rosyjskich atakach prowadzonych w ciągu ostatniej doby zginęło czterech żołnierzy i pięcioro cywili, w tym dwa noworodki i jedno dziecko - podała w środę agencja Ukrinform. Wcześniej strona rosyjska przeprowadziła nalot powietrzny na akademik i fabrykę w Żytomierzu, a także atak na znajdujący się w tym obwodzie miasto Malin. Według danych Biura Prokuratora Generalnego Ukrainy w wyniku nalotów zginęło co najmniej 10 osób, w tym dwoje niemowląt. W zdobytym przez Rosjan Chersoniu mieszkańcy wyszli na ulice, żeby zaprotestować przed wrogimi żołnierzami. 400 demonstrantów zostało aresztowanych przez Rosjan. ''Z powodu zaciekłego oporu mieszkańców Chersonia okupanci próbują wprowadzić reżim administracyjno-policyjny” - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, tłumacząc, że zatrzymania są nielegalne. O tym, że Ukraińcy są zdeterminowani do walki, świadczy też sondaż przeprowadzony przez ukraińską agencję Info Sapiens. 67 proc. badanych zadeklarowało gotowość stawienia zbrojnego oporu w celu zakończenia rosyjskiej okupacji Ukrainy (w tym 78 proc. mężczyzn i 59 proc. kobiet). Zdecydowana większość (79 proc.) sprzeciwia się uznania Donbasu za część Rosji, niewiele mniej, bo 75 proc. ma takie samo zdanie w stosunku do Krymu. Ponad połowa badanych (56 proc.) jest przeciwko zakazaniu Ukrainie wejścia do NATO. Nieco bardziej podzielone są zdania, co do tego, czy zwykli Rosjanie są winni zbrojnej agresji. Takiego zdania jest 66 proc. zapytanych Ukraińców. Przeciw - 30 proc. Brytyjski sekretarz obrony Ben Wallace potwierdził, że jego kraj przekaże Ukrainie 3615 sztuk broni przeciwpancernej, karabiny maszynowe, amunicję i sprzęt łączności, a także przygotuje się do wysłania małej partii pocisków przeciwpancernych Javelin. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju przeznaczy zaś 2 mld euro na pomoc osobom bezpośrednio dotkniętym wojną na Ukrainie. Pieniądze trafią na kredyty dla ukraińskich firm, a także pomogą przenieść je w miejsce bezpieczne dla dalszego prowadzenia działalności. Tymczasem prezydent Wołodymyr Zełeński podpisał ustawę, która zaostrza kary za zdradę stanu w czasie wojny i sabotaż od 15 lat więzienia do dożywocia. Ponadto osobom skazanym na podstawie tego artykułu skonfiskowane zostanie całe mienie. USA ws. przekazania MIG-ów: propozycja nie do zaakceptowania Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau odniósł się we wtorek do niedzielnej wypowiedzi sekretarza stanu USA Antony′ego Blinkena odnośnie do otwartości Stanów Zjednoczonych na wysłanie samolotów MIG-29 do Polski, jeśli Warszawa zdecyduje się przekazać myśliwce Ukrainie. Polskie władze „gotowe są niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MIG-29 do bazy w Ramstein i przekazać je do dyspozycji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki” czytamy w oświadczeniu Raua. W zamian strona polska oczekuje dostarczenia „używanych samolotów o analogicznych zdolnościach operacyjnych” i niezwłocznego przedstawienia warunków zakupu tych maszyn. Jeszcze we wtorek wobec propozycji przekazania polskich MiG-ów do dyspozycji USA i ich startu z bazy USA-NATO w Ramstein ustosunkował się rzecznik Pentagonu John Kirby. Uznał ją za pozbawioną „rzeczowego uzasadnienia” i budzącą „poważne obawy dla całego Paktu Północnoatlantyckiego”. „Na temat przekazania radzieckich samolotów z państw NATO walczącej Ukrainie panuje zastanawiająca niespójność przekazu. Amerykanie niby zachęcają, potencjalni donatorzy niby zaprzeczają, a im dłużej to trwa, tym bardziej wszystko traci sens dla operacji wojennej” – o zamieszaniu wokół przekazania Ukrainie myśliwców pisze nasz komentator Marek Świerczyński. Z kolei w nocy z wtorku na środę ujawniono, że USA wyślą do Polski dwie baterie systemów obrony przeciwrakietowej Patriot. Informację przekazał rzecznik Dowództwa Sił USA w Europie Scott Ghiringhelli. Największy kryzys humanitarny od II wojny światowej Liczba uchodźców wojennych z Ukrainy sięgnęła już 2 mln – poinformował we wtorek Filippo Grandi, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). Z informacji podanych przez polską Straż Graniczną wynika, że od początku konfliktu 24 lutego do wtorku do godz. 19:00 granicę z Polską przekroczyło 1,27 mln uchodźców z Ukrainy. Najliczniej korzystano z przejścia w Medyce, gdzie odprawiono ponad 19 tys. osób. #Pomagamy #SolidarneZKobietami

Dzisiaj do godz.19.00 granicę z do przekroczyło ponad 100 tys.osób. Od 24.02 - 1,27 mln.

Wśród tych osób 92 % to obywatele Ukrainy, ok.90% to kobiety z dziećmi. Mężczyźni odprowadzają rodziny na przejścia graniczne, a sami wracają walczyć o. pic.twitter.com/etW3DO1OEw — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) March 8, 2022 Najwięcej, jak do tej pory, osób przybyło z Ukrainy do Polski w niedzielę 6 marca. Jak informuje SG, na ośmiu przejściach granicznych tego dnia odprawiono łącznie 142,4 tys. osób. Przez samą Warszawę od początku kryzysu przewinęło się blisko 200 tys. Ukraińców – szacuje stołeczny ratusz. Jak podkreśla Monika Beuth-Lutyk, rzeczniczka, dane te nie dotyczą osób przybyłych transportem prywatnym, które nie skorzystały z systemu pomocy miejskiej. Nie wszyscy z przybyłych zostali w mieście, prawdopodobnie większość pojechała dalej, przekonuje rzeczniczka. Czytaj także: Polsce grozi katastrofa humanitarna. Czy rząd wie, co robi? „To największy największy kryzys humanitarny od czasu II wojny światowej” – mówił we wtorek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg na wspólnej z prezydentem Łotwy Egilsem Levitsem konferencji prasowej w Rydze. Rosyjska inwazja na Ukrainę stała się źródłem olbrzymiego cierpienia, a katastrofa humanitarna jest wyniszczająca, twierdził Stoltenberg. „Putin zapłaci wysoką cenę” – zapowiedział także, przypominając o nałożonych dotąd na agresora sankcjach. Szef NATO podkreślił, że to właśnie na Sojuszu Północnoatlantyckim spoczywa odpowiedzialność za to, by kryzys nie rozprzestrzenił się poza Ukrainę. „Będziemy bronić każdego metra kwadratowego krajów NATO”, które stanie się najsilniejszym sojuszem w historii – mówił na Łotwie Stoltenberg. O największym kryzysie humanitarnym od 77 lat mówił we wtorek także Hans Kluge, dyrektor regionalny WHO na Europę. Apelował o stworzenie wydajnego systemu opieki zdrowotnej dla uchodźców. „Priorytetem jest teraz zapewnienie zrównoważonego systemu bezpiecznego transportu dostaw humanitarnych tam, gdzie są one potrzebne” – mówił też Kluge.

Komisja Europejska podała we wtorek, że przekaże „znaczne wsparcie unijne dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie oraz dla przyjmujących je państw UE”. „W związku z nieuzasadnioną i niesprowokowaną inwazją wojskową Rosji na Ukrainę europejska solidarność wyraża się w praktyce bezpośrednią pomocą humanitarną, nadzwyczajną pomocą w zakresie ochrony ludności, wsparciem na granicy, a także wprowadzeniem jasnego statusu prawnego, który umożliwia objęcie osób uciekających przed wojną natychmiastową ochroną w UE” – ogłosiła w związku z kryzysem Komisja Europejska. I zapowiedziała przekazanie znacznego wsparcia unijnego dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie oraz dla przyjmujących je państw UE. USA wprowadza zakaz importu surowców energetycznych z Rosji Prezydent USA Joe Biden ogłosił, że Stany Zjednoczone wprowadzają zakaz importu surowców energetycznych – ropy, węgla i gazu – z Rosji. „Bierzemy za cel główną arterię rosyjskiej gospodarki” – zapowiedział Biden. W 2021 r. rosyjska ropa stanowiła zaledwie ok. 3 proc. całego importu tego paliwa do USA. Biden wskazał, że ze względu na większe uzależnienie krajów europejskich od rosyjskich paliw kopalnych, wielu jego europejskich sojuszników nie jest w stanie przyłączyć się do embarga. Pracujemy jednak nad długoterminową strategią uniezależnienia się od importu surowców z Rosji, podkreślił prezydent USA. O tej zależności mówiła także Ursula von der Leyen: „Jesteśmy zbyt zależni od rosyjskich paliw kopalnych. Musimy zapewnić niezawodne, bezpieczne i przystępne cenowo dostawy energii dla europejskich konsumentów. Dzięki Europejskiemu Zielonemu Ładowi wiemy, jak to osiągnąć, ale musimy działać szybciej” – podkreślała dziś szefowa KE. Komisja Europejska także zaprezentowała dziś plan szybkiego uniezależnienia się Wspólnoty od dostaw gazu z Rosji: swoją zależność od tego surowca z Rosji chce zmniejszyć o dwie trzecie już w 2022 r., całkowicie – „na długo przed 2030 r.”. Ma w tym pomóc przejście na alternatywne dostawy tego surowca i szybszy rozwój czystej energii. Aż ok. 40 proc. gazu importowanego do UE pochodzi z Rosji. Także rząd Wielkiej Brytanii – zgodnie z zapowiedziami – ogłosił oficjalnie, że do końca tego roku zrezygnuje z importu rosyjskiej ropy i produktów naftowych. Import z Rosji to obecnie ok. 8 proc. brytyjskiego zapotrzebowania na ropę.

Bezpieczeństwo jądrowe na Ukrainie. Putin gotów negocjować Emmanuel Macron rozmawiał z Putinem także na temat przestrzegania standardów bezpieczeństwa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w ukraińskich elektrowniach jądrowych, które nie mogą być obiektem ataków. Po dwugodzinnej rozmowie telefonicznej prezydent Rosji zgodził się na trójstronne negocjacje między MAEA, Ukrainą a Rosją. Tymczasem, jak poinformowała MAEA, personel Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, która w nocy z 3 na 4 marca zapłonęła w wyniku ostrzału przez Rosjan, pracuje nadal pod kierownictwem dowódcy sił rosyjskich. Rosjanie, którzy zajęli elektrownię, odcięli także część sieci komórkowych i internet, jednak jej pracownicy zdołali dostarczyć informacje o stanie operacyjnym jednostki. Poziom promieniowania pozostaje w normie. Czytaj także: Groźba atomowa. Katastrofa, której nie było, tragedia, która trwa Tysiące Rosjan w areszcie za protesty przeciw wojnie Represje polityczne w Rosji trwają. Jak poinformował portal OWD-Info, zajmujący się ich dokumentacją, tylko w niedzielę do godz. 19 w 59 rosyjskich miastach za protesty antywojenne zatrzymano ponad 4,8 tys. osób. Najwięcej aresztowań miało miejsce w Moskwie: 1868 osób. OWD-Info podaje, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę za udział w protestach przeciwko agresji zatrzymano w Rosji 13 158 osób. WHO: Rosjanie atakują ukraińskie placówki zdrowia Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdziła co najmniej kilka ataków na placówki zdrowia na Ukrainie – poinformował na Twitterze dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Ataki na placówki ochrony zdrowia i personel medyczny łamią ich neutralność i są pogwałceniem międzynarodowego prawa humanitarnego” – podkreślił Ghebreyesus. Według szefa WHO są ofiary śmiertelne i wielu rannych. Wiktor Laszko, ukraiński minister zdrowia, podał z kolei, że w wyniku działań rosyjskiej armii pracę musiały przerwać 34 ukraińskie szpitale. Ewakuacja ludności z Mariupola znów przerwana ostrzałem Nie powiodła się już druga próba otwarcia korytarza humanitarnego z Mariupola; jak podała agencja Ukrinform, cytując Gwardię Narodową, żołnierze rosyjscy po raz kolejny ostrzelali drogę, którą miał podążać konwój 30 autobusów z kobietami, dziećmi i osobami starszymi. W drugą stronę w ramach pomocy humanitarnej miało wjechać do Mariupola osiem ciężarówek z jedzeniem i lekami. Podobna sytuacja miała miejsce w sobotę. W nocy z soboty na niedzielę burmistrz Mariupola Wadym Bojczenko powiedział ukraińskiej telewizji, że szturmowane od wielu dni miasto na południu Ukrainy jest w stanie „blokady humanitarnej” - rosyjskie wojska odcięły tam wszystkie linie energetyczne, dlatego mieszkańcy od niemal tygodnia nie mają prądu, wody, ogrzewania, a liczba rannych w wyniku rosyjskich bombardowań idzie w tysiące. Przedstawiciel Lekarzy bez Granic na Ukrainie Laurent Ligozat sytuację w Mariupolu określił jako „katastrofalną” i „pogarszającą się z dnia na dzień”, m.in. ze względu na „ogromne problemy z dostępem do wody pitnej”. Mariupol to przykład, jak okrutne i bezwzględne jest działanie rosyjskiej machiny wojennej Władimira Putina. W sobotę przed południem agencja Interfax, powołując się na rosyjski MON, podała, że od godz. 9 do 16 czasu kijowskiego Rosjanie wstrzymają ogień w Mariupolu i Wołnowasze, aby utworzyć korytarze humanitarne. Rada miasta Mariupola zaplanowała ewakuację ludności cywilnej na trasie: Mariupol – Mykilske – Roziwka – Połogi – Orichiw – Zaporoże. Korytarze miały też posłużyć do zaopatrzenia obu miast w brakujące leki i żywność. Jednak rosyjskie wojska nie przestrzegały zawieszenia broni na planowanej trasie ewakuacji: wstrzymano ją ze względu na ataki putinowskiej armii. Czytaj także: Finansujemy Putina, bo czym zastąpić nagle 7–8 mln ton rosyjskiego węgla rocznie? Okrucieństwa Moskwy