50 ekspertów UE pomoże zbadać ponad 17 tys. zbrodni wojennych w Ukrainie

Eksperci z Misji Doradczej Unii Europejskiej na Ukrainie (EUAM) pomogą zbadać zbrodnie wojenne popełnione przez Rosjan na Ukrainie. Wojska rosyjskie zbliżają się do Charkowa. Sprzęt wojskowy ściągają także do obwodu zaporoskiego.

Czy jest taka szansa? Chociaż Niemcy po czwartkowej deklaracji kanclerza Scholza w Kijowie już nie są zaliczane do grupy „krajów wątpiących”, to wciąż trzeba przekonać kilku innych członków UE. To m.in. Holandia, Belgia, Szwecja, Dania, które, jak twierdzą ich przedstawiciele, nie chcą dawać Ukraińcom fałszywych nadziei, że członkostwo jest łatwe do osiągnięcia. Chodzi też o koszty rozszerzenia – to argument, który również jest podnoszony w kilku europejskich stolicach.

Ze statusem kandydackim nie wiążą się uprawnienia, nie ma również gwarancji dostępu do środków europejskich, ale politycznie to bardzo mocny sygnał. Ostateczna decyzja – także w sprawie Mołdawii – będzie teraz należała do rozpoczynającego się za tydzień szczytu UE, na którym zgoda musi być wyrażona jednomyślnie.

Jak donosi brukselski korespondent „Deutsche Welle” i „Polityki” Tomasz Bielecki, uznanie przez całą Wspólnotę Ukrainy jako formalnego kandydata do członkostwa byłoby bardzo ważnym początkiem bardzo długiej, wieloletniej drogi do ostatecznego wejścia do UE. To może potrwać nawet kilkanaście lat.

Breaking final ties with russia. The government on behalf of @ZelenskyyUa has just terminated the visa-free agreement with russia. Russians will not be able to enter #Ukraine without visas. The decision comes into force on July 1 this year.

O tym, jak rodziny marynarzy, którzy zginęli na rosyjskim krążowniku „Moskwa” na Morzu Czarnym, są zmuszane do milczenia przez urzędników i służby specjalne Rosji, poinformował ukraiński wywiad wojskowy (HUR) we wpisie na Facebooku. „Praca wyjaśniająca”, jaką podjęli funkcjonariusze FSB, obejmowała m.in. odwiedzanie krewnych poległych marynarzy w domach i miejscach zatrudnienia i wywieranie na nich nacisków, by zapobiec „ujawnieniu tajemnicy państwowej”. Ponieważ Rosja wciąż nie uznała marynarzy za poległych na wojnie, ich rodziny podjęły próby nagłośnienia sprawy. Nie zostały dotąd przyjęte ani w rosyjskich organach państwowych odpowiedzialnych za opiekę nad rodzinami żołnierzy, ani w dowództwach rosyjskiej marynarki wojennej i Floty Czarnomorskiej - podaje HUR. Według ukraińskiego wywiadu krewni poległych mają jedynie dostęp do psychologów, lekarzy lub prawników tworzących specjalną grupę zajmującą się ukrywaniem informacji o poległych i zaginionych żołnierzach służby zasadniczej rosyjskiej armii.

Podobnie w obwodzie zaporoskim. Siły Zbrojne Ukrainy poinformowały w niedzielę, że na południu Ukrainy zwiększyła się liczba kolumn rosyjskiego sprzętu wojskowego, w tym z anektowanego Krymu w kierunku okupowanego Melitopola, co prawdopodobnie wskazuje kierunek nowych aktywnych działań bojowych. Sprzęt wojskowy – m.in. „znaczna ilość uzbrojenia wielkokalibrowego i amunicji” – koncentrowany jest szczególnie na terenie zakładów w Dniprorudnym, komendy wojskowej we wsi Wasyliwka, Pryszybie i in. Rosjanie prowadzą tam też coraz silniejszy ostrzał – nie tylko wrogich pozycji, ale i dzielnic mieszkalnych oraz celów cywilnych.

W czwartek do Kijowa przybyli prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz, premier Włoch Mario Draghi. Podczas spotkania z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim dołączył do nich prezydent Rumunii Klaus Iohannis. W trakcie spotkania w Kijowie po raz drugi od ich przyjazdu zawyły syreny przeciwlotnicze. Wszyscy europejscy przywódcy poparli nadanie Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej. „Ukraina sama zdecyduje o kontekście i formacie rozmów pokojowych, nigdy nie zażądamy od niej ustępstw w jej konflikcie z Rosją” – podkreślał prezydent Francji Emmanuel Macron. „Europa stoi ramię w ramię z Ukrainą. Chcemy, aby Ukraina była wolna i niezależna i by nastał pokój” – dodał Macron. Zapewnił też o dalszym wsparciu, także militarnym Ukrainy.

Wsparcie dla Ukrainy i Mołdawii w nadaniu im statusu kandydatów do UE deklarował także kanclerz Niemiec, choć zaznaczył, że państwa kandydujące do UE muszą spełnić szereg warunków, by uzyskać członkostwo. Jego zdaniem Rosja musi wycofać swoje wojska z Ukrainy i zgodzić się na rozmowy pokojowe. „Ukraina należy do rodziny europejskiej, weszła na drogę europejską i ważnym krokiem jest status kandydata do UE” – stwierdził Scholz. Premier Włoch Mario Draghi mówił z kolei, że należy wspierać Ukrainę w jej dążeniach do członkostwa w Unii Europejskiej, ale potrzebne są do tego konieczne reformy, które mają jej w tym pomóc. Podczas spotkania mówiono też o kwestii kryzysu żywnościowego i potrzebie odblokowania ukraińskich portów przez Rosję, pomoc w transporcie ukraińskiego zboża deklaruje Rumunia przez jej port w Konstancy i otwarcie kolejnych tras.

Zełeński podczas wspólnej konferencji prasowej, że rozmowy w Kijowie pokazały, że podstawowym celem Ukrainy jest broń: „Im więcej broni dostaniemy od sojuszników, tym prędzej wyzwolimy nasze ziemie” – podkreślił Zełeński. „Agresja Rosji przeciwko Ukrainie, to agresja przeciwko całej Europie, przeciwko naszym wspólnym wartościom” – mówił Zełenski. Mówił też o europejskich aspiracjach Ukrainy: „Oczekujemy od Unii Europejskiej odpowiedzi na nasz wniosek o status państwa kandydującego do UE. Będziemy pracować, by ten status otrzymać, bo na niego zasłużyliśmy” – dodał.

Zełenski mówił także, iż w czasie rozmów omawiano także konieczność rozwiązań dyplomatycznych, ale on sam uważa, że Rosja do takich rozmów nie jest gotowa i ich nie chce. Z kolei kanclerz Niemiec podkreślał, że wojska rosyjskie muszą wycofać się z Ukrainy, a następnie Rosja musi zgodzić się na rozmowy pokojowe.

Wcześniej po spotkaniu Scholz podziękował prezydentowi Ukrainy za przyjęcie zaproszenie na szczyt G7, który pod koniec czerwca odbędzie się w Niemczech.

Thank you, @ZelenskyyUA, for accepting my invitation to participate in @G7 Summit. Thank you for the reception in Kyiv with @EmmanuelMacron, PM Draghi and @KlausIohannis and the insightful conversation. We Europeans stand firmly by your side. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 16, 2022

„Chciałbym wysłać Ukraińcom sygnał wsparcia i europejskiej jedności” – powiedział Emmanuel Macron po przybyciu do Kijowa. Przywódcy Francji, Niemiec i Włoch udali się najpierw do podkijowskiego Irpienia, gdzie wojska rosyjskie dokonały masakry na ludności cywilnej. „Świat jest po waszej stronie” – stwierdził premier Włoch Mario Draghi podczas spotkania z władzami Irpienia. Macron zapewnił w Irpieniu, że Francja od pierwszego dnia stoi po stronie Ukrainy, gratulował Ukraińcom heroizmu w obronie ojczyzny i podkreślał, że Paryż dostarcza Kijowowi broń, a francuscy eksperci i żandarmi pomagają dokumentować rosyjskie zbrodnie wojenne.

Historyczna wizyta w Kijowie

Prawie 12-godzinna wizyta przywódców w Kijowie jest szeroko komentowana w mediach. Określa się ją jako „historyczną” i

„przełomową”. Sam Zełenski w codziennym wystąpieniu w mediach społecznościowych nazwał dzień wizyty europejskich liderów „naprawdę historycznym”. Przyznał też, że najważniejsze było dla niego usłyszenie od polityków, że są zgodni, że koniec wojny i pokój muszą być takie, jak widzi to Ukraina.

Kreml pogardliwie o wizycie w Kijowie

Wizyta europejskich przywódców została zauważona także w Moskwie. Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew na Twitterze skomentował ją tak: „Europejscy miłośnicy żab, pasztetowej i spaghetti uwielbiają odwiedzać Kijów. Z zerowym pożytkiem. Obiecają Ukrainie członkostwo w UE i stare haubice, upiją się wódką i pojadą do domu pociągiem, jak 100 lat temu. Wszystko jest w porządku. Ale to nie przybliży Ukrainy do pokoju. Zegar tyka”. Z kolei Dmitrij Pieskow stwierdził, że „Kreml ma nadzieję, że Macron, Draghi i Scholz w Kijowie nie skoncentrują się na pompowaniu broni na Ukrainę, ponieważ będzie to kontynuowało cierpienie ludzi”.

W NATO o Ukrainie

W czwartek w Brukseli spotkali się także ministrowie obrony NATO. Po tym spotkaniu Jens Stoltenberg zapowiedział, że na czerwcowym szczycie Sojuszu w Madrycie państwa członkowskie podejmą decyzje, które wzmocnią zdolności obronne i odstraszania NATO. Szef organizacji podkreślił, że Rosja jest obecnie największym zagrożeniem dla NATO. Podczas spotkania omawiano wsparcie Sojuszu dla Ukrainy, ale także Gruzji oraz przystąpienie do Paktu Północnoatlantyckiego Szwecji i Finlandii. Poruszano też kwestię budżetu organizacji, który obecnie jest niższy niż w latach 90., choć wtedy należało do niej 16, a nie jak teraz 30 państw. Polska opowiada się za zwiększeniem wydatków NATO. Minister obrony Mariusz Błaszczak stwierdził po spotkaniu, że jest szansa na przekształcenie batalionu NATO w brygadę, by wzmocnić wschodnią flankę w Polsce, ale ewentualna decyzja ma zapaść za dwa tygodnie w Madrycie.

Minister obrony USA Lloyd Austin mówił z kolei, że Finlandia i Szwecja podjęły historyczną decyzję, by ubiegać się o członkostwo, a to odzwierciedla atrakcyjność podstawowych wartości NATO, które jego zdaniem pozostaje podstawowym forum konsultacji, decyzji i działań w zakresie bezpieczeństwa transatlantyckiego. Podkreślał też, że zobowiązanie USA na rzecz NATO i artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego, dotyczącego zobowiązania sojuszników do kolektywnej obrony, pozostaje niewzruszone. Austin wzywał także sojuszników do zwiększenia dostaw broni dla Ukrainy, która w jego ocenie stoi przed decydującym momentem na polu bitwy.

W piątek Komisja Europejska ma wydać rekomendację w sprawie statusu Ukrainy jako kandydata do członkostwa w UE.

Rosyjski szpieg w MTK?

W rzeczywistości Siergiej Czerkasow podający się za Viktora Mullera Ferreirę w kwietniu przyleciał z Sao Paulo na lotnisko w Amsterdamie, gdzie aresztowały go holenderskie służby. W czwartkowym komunikacie holenderski wywiad AIVD poinformował, że zapobiegł w ten sposób zatrudnieniu mężczyzny jako stażysty w wydziale śledczym w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze. Ustalono, że mężczyzna w rzeczywistości jest szpiegiem GRU i miał uzyskać dostęp do informacji w MTK. Jest to o tyle istotne, że obecnie Trybunał bada sprawę zbrodni wojennych popełnionych przez rosyjskich żołnierzy w Ukrainie.

Kto jest gotów ustąpić Rosji?

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zostanie zaproszony do przemówienia przywódców NATO na szczycie Sojuszu w Madrycie w dniach 28-29 czerwca, powiedział sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg.

Stoltenberg confirms Zelensky to be invited to next NATO summit.



NATO Chief Jens Stoltenberg said on June 15 that President Volodymyr Zelensky will be invited to address NATO leaders at the alliance's summit in Madrid on June 28-29, European Pravda reported. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 15, 2022

Z sondażu przeprowadzonego przez think tank European Council on Foreign Relations (ECFR) wynika, że obywatele 10 krajów – Finlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii i Szwecji oraz w Wielkiej Brytanii – chcą zakończenia wojny w Ukrainie, nawet kosztem ustępstw wobec Rosji. Jedynie w Polsce więcej osób popiera ukaranie Moskwy za rozpoczętą agresję.

„W pewnym momencie, po tym jak pomogliśmy stawić opór, będziemy musieli negocjować z Rosją. Ukraiński prezydent będzie musiał negocjować. A my, Europejczycy, będziemy przy tym stole” – powiedział w środę prezydent Francji Emmanuel Macron podczas wizyty w Rumunii.

Zełenski: Wynik bitwy w Donbasie przesądzi o losach wojny

Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział w nocy z wtorku na środę, że starcie w Donbasie przesądzi o przebiegu wojny w Ukrainie. Najcięższe walki toczą się obecnie w Siewierodoniecku. Ukraińcy próbują odeprzeć Rosjan, by zablokować im drogę do pobliskich miejscowości, „ponoszą przy tym bolesne straty”.

Zełenski ponowił też apele do zachodnich przywódców o dostawy ciężkiej broni, której dramatycznie brakuje. Do odparcia Rosjan potrzeba zwłaszcza systemów antyrakietowych. „Nie ma uzasadnienia dla opóźnień w dostawach”, mówił Zełenski.

Wicepremier Ukrainy Hanna Malar szacuje, że Ukraina dostała 10 proc. tego, o co prosiła, i bez pomocy nie zwycięży: „Nieważne, jak bardzo Ukraina się stara, nieważne, jak profesjonalna jest nasza armia. Bez pomocy zachodnich partnerów nie wygramy tej wojny”.