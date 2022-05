60 osób zginęło w zbombardowanej szkole w Biłohoriwce. Cywile ewakuowani z Azowstalu

W szkole we wsi Biłohoriwka w obwodzie ługańskim w wyniku rosyjskiego ataku bombowego zginęło w sobotę 60 osób. Wszystkie kobiety, dzieci i osoby starsze z Azowstalu zostały ewakuowane – poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk.

Zakłady Azowstal to ostatni punkt ukraińskiego oporu w Mariupolu. Wraz z broniącymi się tu żołnierzami z pułku Gwardii Narodowej Azow i 36. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej w podziemiach kombinatu do soboty przebywali cywile, w tym dzieci.

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk zarzuciła wojskom rosyjskim, że nie respektują wstrzymania ognia na czas ewakuacji, co wydłużyło całą akcję i spowodowało, że nie udało się zabrać ludzi z innego miejsca w Mariupolu. „Jeśli żołnierze rosyjscy zabiją ludzi w kombinacie metalurgicznym Azowstal, dalsze rozmowy staną się niemożliwe” – zapowiadał prezydent Ukrainy w opublikowanym jeszcze w nocy z piątku na sobotę nagraniu wideo. Zełenski dodał, że podejmowane są wysiłki dyplomatyczne, aby uratować żołnierzy broniących się w Azowstalu, w co zaangażowane są także inne państwa. Nie podał jednak bliższych szczegółów.

Pociski spadają na Odessę

Centrum prasowe Sił Obrony i Bezpieczeństwa „Południe” potwierdziło sobotni atak sił rosyjskich na Odessę. Cztery z sześciu pocisków wystrzelonych przy użyciu samolotów strategicznych uderzyły w fabrykę mebli w dzielnicy mieszkalnej, co spowodowało pożar. Dwa pozostałe pociski trafiły w pas startowy miejscowego lotniska.

O wybuchach i kłębach dymu nad Odessą poinformował w sobotę ok. godz. 13 portal Suspilne Odessa: „W Odessie słychać wybuchy. Mieszkańcy miasta widzą rakiety”.

Wojna w Ukrainie. Na froncie

Rosja straciła ważną fregatę ze swojej floty. „Admirał Makarow” płonie w pobliżu słynnej Wyspy Węży. Informację tę potwierdziła agencja Interfax. Prawdopodobnie został trafiony przez ukraińską rakietę przeciwokrętową Neptun. „Widzieliśmy te doniesienia, w mediach społecznościowych była mowa o rosyjskiej frygacie. Przyglądaliśmy się temu cały dzień, ale nie mamy żadnych informacji, by potwierdzić te doniesienia” – stwierdził rzecznik prasowy Pentagonu John Kirby.

W ciągu ostatniej doby Rosja straciła ok. 200 żołnierzy, 27 pojazdów opancerzonych, 12 czołgów, siedem systemów artylerii, system przeciwlotniczy, wieloprowadnicową wyrzutnię rakiet, osiem samochodów i cystern oraz 17 dronów – poinformował w sobotę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Kolejny pakiet pomocy USA dla Ukrainy

Prezydent Joe Biden w piątek ogłosił kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. W jego składzie znajdzie się dodatkowa amunicja artyleryjska, radary i inny sprzęt dla Ukrainy. Joe Biden w pisemnym oświadczeniu, w którym poinformował o nowym wsparciu Ukrainy, nie podał jej wartości ani dodatkowych szczegółów. Według amerykańskich mediów wartość tego pakietu wyniesie ok. 150 mln dol. To trzeci pakiet pomocowy ogłoszony przez Bidena, w dwóch poprzednich znalazły się haubice holowane M777 kalibru 155mm wraz z 184 tys. sztuk amunicji, mobilne radary przeciwartyleryjskie MPQ-64 i drony-kamikaze Switchblade. Wartość poprzednich pakietów wyniosła łącznie 1,8 mld dol.

Biden podkreślił w piątkowym oświadczeniu, że obecny pakiet niemal wyczerpał środki przekazane mu na ten cel przez Kongres (3,5 mld dol.) i wezwał parlament do szybkiego uchwalenia kolejnej ustawy, zapewniającej pomoc dla Ukrainy i krajów ościennych. Chodzi o 33 mld dol., w tym 20 mld dol. pomocy wojskowej. W piątek Pentagon poinformował także, że w ramach innego programu USA przekażą Ukrainie sprzęt wart 136 mln dol., w tym rakiety kierowane laserowo kalibru 70 mm, drony-kamikaze Switchblade i drony zwiadowcze Puma. Program ten umożliwia Ukrainie zakup broni bezpośrednio od producentów, a nie przekazywanych z arsenałów USA.

Spór o rosyjską ropę i gaz

Unia Europejska wprowadzi embargo na rosyjską ropę za 9 miesięcy, poinformował europejski komisarz ds. gospodarczych Paolo Gentiloni. Jednak nie wszystkie kraje będą musiały się do niego zastosować od razu. Według źródeł Agencji Reutera Komisja Europejska przedłuży Węgrom, Słowakom i Czechom okres do obowiązywania embarga na ten surowiec. To oznacza, że kraje te będą mogły kupować ropę od Rosji – Węgry i Słowacja do końca 2024 r., Czechy do czerwca 2024 r. (pod warunkiem że wcześniej nie dostaną ropy rurociągiem z południa Europy).

Szefowa KE Ursula von der Leyen zabrała głos w sprawie gazu importowanego z Rosji podczas piątkowej konferencji zorganizowanej przez niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. „Musimy uwolnić się od naszej zależności od rosyjskiego gazu. Dziś Europa importuje 90 proc. swojego gazu. 45 proc. tego importu pochodzi z Rosji. Najpóźniej po wydarzeniach ubiegłego tygodnia – Gazprom wstrzymał dostawy gazu do Polski i Bułgarii – stało się ostatecznie dla wszystkich jasne, że dalej tak nie może być z tą zależnością” – tłumaczyła. Po czym dodała, że Kreml wykorzystuje swoją pozycję rynkową, by straszyć i szantażować Europę. „Nie możemy dalej być zależni od takiego dostawcy i nie możemy umożliwiać miliardowych zysków krajowi, który napada na swojego sąsiada” – stwierdziła von der Leyen.

Tymczasem Austria odmawia wstrzymania dostaw gazu z Rosji, poinformował w piątek portal „Kurier”, powołując się na wypowiedź minister austriackiej gospodarki Margarete Schramboeck. „Embargo na gaz to wyraźna czerwona linia dla Austrii” – miała powiedzieć Schramboeck. A także dodać, że ani jej kraj, ani Niemcy nie będą w stanie odciąć się od rosyjskiego gazu.

Rosjanie chcą zdobyć Mariupol przed 9 maja

Brytyjskie ministerstwo obrony napisało, że rosyjskie siły w Mariupolu już drugi dzień kontynuują atak naziemny na kompleks Azowstal. „Dzieje się tak, choć oficjalnie Rosjanie twierdzą, że chcą jedynie odciąć stalownię i broniących się tam ukraińskich żołnierzy” – czytamy w komunikacie resortu.

Brytyjczycy dodają, że działania Rosjan mają zakończyć się ostatecznym zdobyciem Mariupola przed 9 maja, czyli dniem, w którym na placu Czerwonym w Moskwie odbędzie się coroczna Parada Zwycięstwa. Putin chce bowiem ogłosić choć symboliczne zwycięstwo w wojnie, którą wywołał w lutym.

Zełenski: „Jesteśmy na drodze do zwycięstwa”

„Chcę powiedzieć, że razem z całym światem jesteśmy na drodze do zwycięstwa. Cały czas nasze państwo funkcjonuje. Nasz kontynent zjednoczył miliony ludzi. Tyrania przegra” – mówił prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski w zdalnym przemówieniu podczas konferencji darczyńców na rzecz Ukrainy w Warszawie. Dodał, że jego kraj robi wszystko, by zapewnić szczęśliwe życie swoim obywatelom, a także odbudować to, co zostało zrujnowane. „Chcemy, aby do naszego kraju płynęły inwestycje, aby agresor wiedział, że nas nie złamie, że się nie poddamy” – stwierdził.