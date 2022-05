„Admirał Makarow” płonie. Rosjanie stracili ważny okręt

Rosja straciła „Admirała Makarowa”, nowoczesny okręt ze swojej floty. Jej wojsko ostrzelało samochód, tuż przed wjazdem na teren huty Azowstal, którym miano ewakuować cywilów. Jedna osoba zginęła.

Rosja straciła ważną fregatę ze swojej floty. „Admirał Makarow” płonie w pobliżu słynnej Wyspy Wężowej. Informację tę potwierdziła agencja Interfax. Prawdopodobnie został trafiony przez ukraińską rakietę przeciwokrętową Neptun. Rosyjska armia straciła od początku inwazji 199 samolotów, 155 śmigłowców, 324 drony i 90 rakiet manewrujących – poinformował w piątek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosyjscy żołnierze ostrzelali samochód, którym miano ewakuować cywilów z zakładów Azowstal. Jedna osoba zginęła, poinformowała rada miejska Mariupola. „Jeśli Rosja będzie zabijać cywilów albo żołnierzy, których można pokojowo uwolnić (jak w Mariupolu), to nie możemy prowadzić dalej rozmów pokojowych z Kremlem” – powiedział w piątek prezydent Zełenski. Spór o rosyjską ropę i gaz Unia Europejska wprowadzi embargo na rosyjską ropę za 9 miesięcy, poinformował europejski komisarz ds. gospodarczych Paolo Gentiloni. Jednak nie wszystkie kraje będą musiały się do niego zastosować od razu. Według źródeł agencji Reutera Komisja Europejska przedłuży Węgrom, Słowakom i Czechom okres do obowiązywania embarga na ten surowiec. To oznacza, że kraje te będą mogły kupować ropę od Rosji – Węgry i Słowacja do końca 2024 r., Czechy do czerwca 2024 roku (pod warunkiem, że wcześniej nie dostaną ropy rurociągiem z południa Europy). Szefowa KE Ursula von der Leyen zabrała głos w sprawie gazu importowanego z Rosji podczas piątkowej konferencji zorganizowanej przez niemiecki dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung". „Musimy uwolnić się od naszej zależności od rosyjskiego gazu. Dziś Europa importuje 90 proc. swojego gazu. 45 proc. tego importu pochodzi z Rosji. Najpóźniej po wydarzeniach ubiegłego tygodnia – Gazprom wstrzymał dostawy gazu do Polski i Bułgarii – stało się ostatecznie dla wszystkich jasne, że dalej tak nie może być z tą zależnością” – tłumaczyła. Po czym dodała, że Kreml wykorzystuje swoją pozycję rynkową, by straszyć i szantażować Europę. „Nie możemy dalej być zależni od takiego dostawcy i nie możemy umożliwiać miliardowych zysków krajowi, który napada na swojego sąsiada” – stwierdziła von der Leyen. Tymczasem Austria odmawia wstrzymania dostaw gazu z Rosji, poinformował w piątek portal „Kurier”, powołując się na wypowiedź minister autrackiej gospodarki Margarete Schramboeck. „Embargo na gaz to wyraźna czerwona linia dla Austrii” – miała powiedzieć Schramboeck. A także dodać, że ani jej kraj, ani Niemcy nie będą w stanie odciąć się od rosyjskiego gazu. Czytaj też: Koniec z rosyjskim gazem, ropą i węglem. Poradzimy sobie? Rosjanie chcą zdobyć Mariupol przed 9 maja Brytyjskie ministerstwo obrony napisało, że rosyjskie siły w Mariupolu już drugi dzień kontynuują atak naziemny na kompleks Azowstal. „Dzieje się tak, choć oficjalnie Rosjanie twierdzą, że chcą jedynie odciąć stalownię i broniących się tam ukraińskich żołnierzy” – czytamy w komunikacie resortu. Brytyjczycy dodają, że działania Rosjan mają zakończyć się ostatecznym zdobyciu Mariupola przed 9 maja, czyli dniem, w którym na placu Czerwonym w Moskwie odbędzie się coroczna Parada Zwycięstwa. Putin chce bowiem ogłosić choć symboliczne zwycięstwo w wojnie, którą wywołał w lutym. Azovstal… pic.twitter.com/8gV9P1T0sk — Asami Terajima (@AsamiTerajima) May 6, 2022 Zełenski: „Jesteśmy na drodze do zwycięstwa” „Chcę powiedzieć, że razem z całym światem jesteśmy na drodze do zwycięstwa. Cały czas nasze państwo funkcjonuje. Nasz kontynent zjednoczył miliony ludzi. Tyrania przegra” – mówił prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski w zdalnym przemówieniu podczas konferencji darczyńców na rzecz Ukrainy w Warszawie. Dodał, że jego kraj robi wszystko, by zapewnić szczęśliwe życie swoim obywatelom, a także odbudować to, co zostało zrujnowane. „Chcemy, aby do naszego kraju płynęły inwestycje, aby agresor wiedział, że nas nie złamie, że się nie poddamy” – stwierdził.

W odparciu rosyjskiego ataku Ukrainie mogą pomóc haubice Panzerhaubitze 2000, które – jak donosi „Guardian” – Niemcy planują jej przekazać. Berlin mówi o siedmiu takich haubicach, co jest szczodrym darem biorąc pod uwagę, że w całym arsenale niemieckim jest ich jedynie 40. Doradca prezydenta Zełenskiego, Ołeksij Arestowycz powiedział, że nie przewiduje kontrofensywy Ukrainy przed połową czerwca, kiedy to jego kraj ma otrzymać więcej broni od sojuszników, donosi Reuters. Nie spodziewa się też, żeby rosyjska ofensywa w Ukrainie przyniosła znaczące rezultaty do 9 maja, gdy w Rosji obchodzony będzie Dzień Zwycięstwa. Tymczasem rzecznik polskiego rządu Piotr Müller oświadczył w czwartek, że Polska poprze starania Finlandii i Szwecji w szybkim przystąpieniu do NATO, gdy te złożą już formalne wnioski. Jeżeli Finlandia i Szwecja złożą formalne wnioski o przystąpienie do NATO to Polska udzieli pełnego wsparcia dla ich szybkiego przystąpienia do Sojuszu. https://t.co/1p3j0oXbmy — Piotr Müller (@PiotrMuller) May 5, 2022 Sojusz zapowiedział już zwiększenie swojej obecności wokół granic Szwecji oraz na Morzu Bałtyckim podczas rozpatrywania wniosku tego kraju. „Od momentu złożenia wniosku przez Szwecję, na co NATO się zgadza, Sojusz czuje się silnie zobowiązany do zagwarantowania bezpieczeństwa przyszłemu członkowi” – powiedział w szwedzkiej telewizji publicznej sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Putin przeprosił Izrael za słowa Ławrowa BBC News podaje, że prezydent Rosji Władimir Putin przeprosił za słowa szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa o tym, że „Hitler miał żydowskie pochodzenie”. Putin miał to zrobić - jak podają źródła izraelskie - podczas telefonicznej rozmowy z premierem Naftali Bennettem (choć w relacji Rosjan z tej rozmowy nie wspomniano o przeprosinach). Ławrow w wywiadzie dla włoskiej telewizji Rete 4 powtarzał w ostatnią niedzielę propagandowe rosyjskie kłamstwa m.in. o tym, że masakra cywilów w Buczy to mistyfikacja Ukraińców, a Rosja atakuje wyłącznie ukraińskie cele wojskowe. W pewnym momencie wrócił do putinowskiej tezy z początku wojny, że Ukrainę należy „denazyfikować”. Na uwagę, że prezydent Wołodymyr Zełenski ma żydowskie pochodzenie, Ławrow stwierdził m.in., że „Hitler też miał żydowskie pochodzenie”. „Od dawna słyszeliśmy, jak mądrzy Żydzi mówili, że największymi antysemitami są sami Żydzi” – miał dodać szef rosyjskiego MSZ. Izraelski rząd zareagował na słowa Ławrowa bardzo ostro, MSZ wezwał do siebie rosyjskiego ambasadora Anatolija Wiktorowa. Z kolei szef izraelskiej dyplomacji Jair Lapid określił słowa swojego rosyjskiego odpowiednika jako „niewybaczalne i oburzające". „Uwagi ministra spraw zagranicznych Ławrowa są zarówno niewybaczalnym i oburzającym oświadczeniem, jak i straszliwym błędem historycznym. Żydzi nie mordowali się w Holokauście. Najniższym poziomem rasizmu wobec Żydów jest oskarżanie samych Żydów o antysemityzm” – napisał. Rosjanie atakują Donieck i Ługańsk W ciągu ostatniej doby ukraińskie jednostki obrony przeciwlotniczej strąciły dziewięć celów: cztery bezzałogowce, trzy pociski manewrujące i dwa samoloty Su-30 – podał w czwartek rano na Facebooku sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych. „W obwodzie donieckim i ługańskim odparto 11 ataków wroga, zniszczono pięć czołgów, siedem sztuk bojowych wozów opancerzonych i pięć pojazdów kołowych. Z informacji ukraińskiego dowództwa wynika, że Rosjanie nadal prowadzą ostrzał Charkowa i okolic Iziumu. Artyleria operuje też na froncie w rejonie taurydzkim i donieckim. „Nieprzyjaciel używa samolotów operacyjno-taktycznych i wojskowych do przeprowadzania ataków rakietowych i bombowych w celu powstrzymania działań naszych wojsk. W rejonie Mariupola rosyjscy okupanci koncentrują wysiłki na blokowaniu i próbie zniszczenia naszych jednostek w rejonie Azowstalu. W wyniku udanych działań ukraińskich obrońców nieprzyjaciel stracił kontrolę nad kilkoma osadami na pograniczu obwodów mikołajowskiego i chersońskiego. Jednocześnie nieprzyjaciel prowokuje napięcia w regionie naddniestrzańskim Republiki Mołdawii" - podkreślił ukraiński sztab generalny. W obwodzie ługańskim w ciągu doby znaleziono ciała pięciu osób zabitych w rosyjskich ostrzałach, ale wiele domów wciąż płonie – powiadomił szef władz obwodowych Serhij Hajdaj. Rosjanie wzięli do niewoli strażaka-ratownika, który wcześniej służył w marynarce wojennej. „Znaleziono ciała jeszcze pięciu mieszkańców” – podał Hajdaj. W obwodzie miało miejsce 18 ostrzałów. Ostrzeliwane były Siewierodonieck, Popasna, Hirske oraz Lisiczańsk. Hajdaj poinformował również, że Rosjanie wzięli do niewoli ratownika z miejscowości Swatowe.

„NYT”: dane z USA pomagały zabijać rosyjskich generałów USA przekazywały Ukrainie informacje wywiadowcze na temat ruchów rosyjskich jednostek, które pomagały Ukraińcom namierzać i zabijać rosyjskich generałów – podał w czwartek dziennik „New York Times”, powołując się na anonimowe źródła rządowe w USA. Ukraińscy urzędnicy twierdzą, że na liniach frontu zabito około 12 rosyjskich generałów, a tak wysoka liczba zdumiewa analityków spraw wojskowych – podkreśla „NYT”. Źródła nie ujawniły, ilu z tych generałów zlikwidowano dzięki danym wywiadowczym z USA. Pomoc w namierzaniu wysokiej rangi oficerów to część utajnionego programu przekazywania w czasie rzeczywistym informacji wywiadowczych Ukrainie. Dane zawierają też prognozy ruchów rosyjskiego wojska na podstawie amerykańskiej oceny tajnego planu Moskwy na działania wojenne w Donbasie na wschodzie Ukrainy – powiedziało źródło. USA skupiały się na przekazywaniu informacji o położeniu mobilnych centrów dowodzenia rosyjskiej armii. Ukraińscy urzędnicy łączyli te dane z własnymi informacjami wywiadowczymi, w tym z przechwyconej komunikacji, by przeprowadzać ostrzały artyleryjskie i inne ataki, w których ginęli rosyjscy oficerowie. Ten sam dziennik napisał również, że Stany Zjednoczone dostarczyły w zeszłym miesiącu informacje wywiadowcze, które pomogły Ukraińcom zlokalizować, uderzyć i zatopić krążownik „Moskwa”, flagowy okręt rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Wznowiony szturm na Azowstal, trwa ewakuacja Mariupola Siły rosyjskie wznowiły szturm na pozycje ukraińskie w zakładach Azowstal w Mariupolu przy wsparciu z powietrza – poinformował w czwartek rano sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych. „W Mariupolu okupanci skupili się na blokowaniu i próbach likwidacji naszych oddziałów w rejonie Azowstalu. Przy wsparciu lotnictwa przeciwnik wznowił atak, dążąc do zdobycia kontroli nad terytorium zakładów” – podano w porannym komunikacie sztabu na Facebooku. W środę władze ukraińskie poinformowały, że oddziały rosyjskie zdołały się przedrzeć na teren Azowstalu. Zakłady są ostatnim ośrodkiem ukraińskiego oporu w Mariupolu, niemal całkowicie zniszczonym przez wojska rosyjskie. Na terenie kombinatu broni się Pułk Azow ukraińskiej Gwardii Narodowej Azow i 36. Samodzielna Brygada Piechoty Morskiej. W środę późnym wieczorem dowódca Azowa poinformował na Twitterze, że siły ukraińskie „utrzymują obronę”. Strona ukraińska podkreśla, że na terenie zakładów Azowstal znajdują się także cywile. W środę z Mariupola i okolic ewakuowano do Zaporoża 344 osoby – powiedział w nocy z środy na czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Cywile uciekają z Mariupola do miasta Zaporoże, które pozostaje pod kontrolą sił ukraińskich. By tam dotrzeć, muszą przejechać kilkaset kilometrów przez tereny opanowane przez Rosjan – informowały wcześniej media. „Jestem wdzięczny wszystkim, dzięki którym operacja ewakuacyjna się udaje” – powiedział Zełenski. Wezwał przy tym do zawieszenia broni i umożliwienia ewakuacji pozostałych osób przebywających wciąż w Mariupolu, w tym w zakładach metalurgicznych Azowstal. „Prowadzimy negocjacje i mamy nadzieję, że będziemy mogli dalej ratować ludzi z Azowstalu, z Mariupola. Wciąż są tam cywile, kobiety, dzieci. Potrzebujemy dalszego zawieszenia broni, by ich uratować” – powiedział prezydent Ukrainy.