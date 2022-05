Ambasador Rosji oblany czerwoną cieczą. Scholz i Macron o Ukrainie

Według Emmanuela Macrona droga Ukrainy do Unii może potrwać dziesiątki lat. Ambasador Rosji w Polsce został oblany czerwoną cieczą, incydent komentują rosyjskie i polskie ministerstwa spraw zagranicznych. Putin przemawiał w Moskwie podczas defilady z okazji Dnia Zwycięstwa.

Prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Olaf Scholz zadeklarowali podczas poniedziałkowego spotkania w Berlinie dalsze wsparcie dla Ukrainy odpierającej rosyjską inwazję. Wizyta w Niemczech to pierwsza podróż zagraniczna Macrona po reelekcji.

Podczas wspólnej konferencji prasowej Scholz pogratulował Macronowi zwycięstwa w kwietniowych wyborach prezydenckich oraz podziękował za „dobrą współpracę. Kanclerz Niemiec, mówiąc o „przerażającej agresji wojennej Rosji”, po raz kolejny określił ją jako „punkt zwrotny”. „Stoimy po stronie Ukrainy” – powtórzył Scholz.

Dodał, że postrzega Ukrainę jako część Europy. „Pracujemy nad umożliwieniem jej podróży do naszej wspólnej Europy” – odpowiedział kanclerz zapytany o przystąpienie Ukrainy do UE. Jednak, jak ocenił Macron, „proces ten może potrwać dziesiątki lat”. Prezydent Francji zapewnił Ukrainę o dalszym wsparciu, także militarnym. „Vhcemy zawieszenia broni, i to jak najszybciej. Nie można bez tego kontynuować negocjacji" – podsumował Macron.

Rosjanie atakują w rejonie Charkowa i Doniecka

Wojska rosyjskie wykazują największa aktywność na kierunkach charkowskim i donieckim – podał w poniedziałek wieczorem na Facebooku Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Jednocześnie z informacji ukraińskiego dowództwa wynika, że istnieje duże prawdopodobieństwo uderzeń rakietowych w infrastrukturę cywilną i wojskową na terenie całej Ukrainy.

„Niemal na całej linii styczności wojsk nieprzyjaciel nadal wykorzystuje wszelką dostępną artylerię i samoloty do ostrzeliwania pozycji naszych wojsk, niszczenia infrastruktury cywilnej i wojskowej. W Mariupolu, mimo deklarowanego «zawieszenia broni», wznowił ostrzał i szturm na kombinat metalurgiczny Azowstal” - czytamy w komunikacie.

Ambasador Rosji oblany czerwoną cieczą

Zgodnie z zapowiedzią placówki, ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew, pojawił się dziś (w poniedziałek, 9 maja) na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich, żeby złożyć wieniec z okazji obchodzonego w Rosji Dnia Zwycięstwa. Ambasada planowała wcześniej większą ceremonię, o czym poinformowała w mediach społecznościowych, jednak post został usunięty, po tym jak spotkał się z ostrą odpowiedzią internautów, którzy domagali się zakazania Rosjanom czczenia swych żołnierzy w momencie, gdy ich armia dopuszcza się zbrodni w Ukrainie.

O odmowę zgody na przeprowadzenie uroczystości poprosił polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Resort odpowiedział, że „nie rekomenduje” ich przeprowadzenia, co wystarczyło, by ambasada wycofała się z planów z obawy, że władze zadbają o porządek publiczny.

Na ambasadora Andriejewa czekało kilka grup osób – zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Niektórzy otwarcie protestowali przed bramą cmentarza, w rękach mieli ukraińskie flagi. Protestujący próbowali zablokować samochód, którym przyjechał ambasador oraz inne osoby, które szły z kwiatami. Andriejewa, który wreszcie dotarł na cmentarz inną drogą, protestujący oblali czerwoną farbą.

Jak donosi stołeczna „Gazeta Wyborcza” w tłumie panowała agresywna atmosfera. Demonstranci atakowali osoby ze wstążkami św. Jerzego, symbolami rosyjskiego militaryzmu, dochodziło do bójek. Leciały butelki, policja nie była w stanie opanować sytuacji. Większość osób z prorosyjskimi emblematami uciekła. Jeszcze godzinę przed uroczystością z udziałem ambasadora na cmentarzu zmywano namalowane w przeddzień i w nocy napisy, m.in. „Zabić Putina” i „Putin ch...”.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa w taki sposób skomentowała to wydarzenie na swoim kanale na Telegramie: „Burzenie pomników bohaterów II wojny światowej, profanacja grobów, a teraz przerwanie ceremonii składania kwiatów w dzień święty dla każdego przyzwoitego człowieka to już oczywistość: Zachód wyznaczył kurs dla reinkarnacji faszyzmu”.

– Wydarzenie, do którego doszło dzisiaj podczas składania wieńców przy grobach poległych żołnierzy sowieckich przez ambasadora Federacji Rosyjskiej stanowi incydent, który nie powinien mieć miejsca, incydent ze wszech miar godny ubolewania. Dyplomaci cieszą się szczególną ochroną, niezależnie od polityki, jaką prowadzą rządy, które oni reprezentują — powiedział szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau dziennikarzom podczas swojej wizyty zagranicznej w Iranie.

Przemówienie Putina bez przełomu

W przemówieniu prezydenta Władimira Putina z okazji Dnia Zwycięstwa nie padła żadna istotna zapowiedź, zgodnie z tym, jak przewidywał w „Polityce” Marek Świerczyński z Polityki Insight. Przywódca Kremla ponownie próbował usprawiedliwić inwazję Rosji na Ukrainę, mówiąc, że NATO i Ukraina stwarzają zagrożenia „dla nas nie do zaakceptowania” na granicy Rosji.

Putin mówił, że Zachód nie chciał słuchać Rosji i „miał inne plany”. Bez powołania się na jakiekolwiek dowody twierdził, że Zachód przygotowywał się do „inwazji na naszą ziemię, w tym na Krym”. Mówił też o spięciach z narodami europejskimi. Rosja miała namawiać je do znalezienia „uczciwego kompromisu”. Jak uważa Putin – bezskutecznie.

Prezydent Rosji mówił też o zwycięstwie Związku Radzieckiego nad nazistowskimi Niemcami. Jego zdaniem był to „bezprecedensowy heroizm”, a Rosja musi zagwarantować, że „horror wojny światowej nigdy się nie powtórzy”.

Na zakończenie przemówienia z okazji Dnia Zwycięstwa w Moskwie po słowach Putina tysiące żołnierzy wiwatowało na Placu Czerwonym. Hymnowi Rosji towarzyszyły salwy armatnie.

Doradca Zełenskiego: Nie zamierzaliśmy nikogo zaatakować

„Kraje NATO nie zamierzały atakować Rosji. Ukraina nie planowała ataku na Krym. Rosyjskie wojsko ginie nie broniąc swojego kraju, ale próbując zająć inny” – napisał na Twitterze Mychajło Podolak, doradca prezydenta Zełenskiego. To odpowiedź na przemówienie prezydenta Rosji z okazji Dnia Zwycięstwa. Putin na Placu Czerwonym w Moskwie powiedział, że zaatakował Ukrainę z obawy, że to ona lub NATO zaatakują jako pierwsze.

Jako jedyny powód wojny wywołanej przez Putina Mychajło Podolak podał „bolesne, imperialne ambicje Rosji”.

Проговорімо ще раз. Країни НАТО не збиралися нападати на Росію. Україна не планувала атакувати Крим. Російські військові гинуть, не захищаючи свою країну, а намагаючись окупувати іншу. У цієї війни не було жодних раціональних причин окрім хворобливих імперських амбіцій Рф. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 9, 2022

Szef „ługańskiej republiki” gratuluje Dnia Zwycięstwa

Szef wspieranej przez Rosję samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej Leonid Pasiecznik złożył wieńce pod pomnikami ku czci bohaterów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. „Zwycięstwo będzie nasze” – zacytowała jego słowa rosyjska państwowa agencja RIA Nowosti. Pasiecznik miał dodać, że w związku z wyzwoleniem regionów Ługańskiej Republiki Ludowej mieszkańcy mogą świętować Dzień Zwycięstwa i mówić po rosyjsku „bez obawy prześladowań i represji”. „Ludzie w różnym wieku, różnych zawodów i narodowości zjednoczyli się, by zadać miażdżący cios nazizmowi, który jest teraz ukraiński” – powiedział rzekomo szef ŁRL.

Zełenski: Zwyciężymy!

„Nasi przodkowie walczyli o wolność dla nas i zwyciężyli. My walczymy o wolność dla siebie i dla naszych dzieci i dlatego zwyciężymy” – oświadczył prezydent Ukrainy w poniedziałek w wystąpieniu z okazji Dnia Zwycięstwa nad Niemcami w II wojnie światowej. Przypomniał, że w czasie wojny zginęło 8 mln Ukraińców i co najmniej 50 mln ludzi na całym świecie.

„Jesteśmy dumni z naszych przodków, którzy razem z innymi narodami w koalicji antyhitlerowskiej pokonali nazizm. I nikomu nie pozwolimy anektować naszej historii” – powiedział Wołodymyr Zełenski . „W dzień zwycięstwa nad nazizmem walczymy o nowe zwycięstwo. Droga do niego jest ciężka, ale nie wątpimy, że wygramy” – dodał Zełenski.

Oświadczenie Zełenskiego nagrane w centrum Kijowa opublikowane zostało w poniedziałek w Telegramie.

Brytyjski minister obrony: Putin i jego generałowie są jak naziści

W swoim przemówieniu z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie, Ben Wallace, minister obrony Wielkiej Brytanii, porównał prezydenta Rosji i jego generałów do nazistów. Jego zdaniem odzwierciedlają oni obecnie „faszyzm i tyranię sprzed 77 lat, powtarzając błędy totalitarnych reżimów ubiegłego wieku”. „Ich los musi być także taki sam” – dodał Wallace.

Powiedział, że Putin pogrąża nie tylko przeszłość, ale i przyszłość swojego kraju. Przeszłość Rosji, jego zdaniem, ma chlubne momenty – przypomniał o obronie przed „bezwzględną inwazją, poświęceniem dla wyższego celu, odpieraniem faszyzmu”. Tym bardziej ma żal do kremlowskich generałów, że wsparli Putina w zaprzepaszczeniu „niegdyś chlubnej reputacji Rosji na świecie”.

Godzina policyjna w Dzień Zwycięstwa

Mieszkańcom zajętych przez Rosję obszarów obwodu zaporoskiego odebrano dokumenty osobiste – poinformował Sztab Generalny ukraińskich sił zbrojnych. Dokumenty zostaną zwrócone, jeśli mieszkańcy obwodu wezmą udział w wydarzeniach związanych z Dniem Zwycięstwa.

Decyzją władz wojskowych w Zaporożu ogłoszono godzinę policyjną od godz. 19 w dniu 8 maja do godz. 5 rano 10 maja. „Pozostawajcie w tym czasie w domach. Podczas godziny policyjnej wychodzenie jest dozwolone tylko do schronów, w razie ogłoszenia alarmu przeciwlotniczego” – apelowały lokalne ukraińskie władze. W Iwanofrankowsku na zachodzie Ukrainy władze wezwały mieszkańców, by nie chodzili po ulicach w dniach 7-9 maja. Ministerstwo obrony Ukrainy informowało wcześniej, że spodziewa się prowokacji bądź nasilenia ostrzałów w związku z 9 maja, obchodzonym w Rosji jako Dzień Zwycięstwa w rocznicę zakończenia II wojny światowej.

Według informacji „The Guardian” w poniedziałek prezydent Francji Emmanuel Macron ma w poniedziałek udać się do Berlina na rozmowy z niemieckim kanclerzem Olafem Scholzem i wygłosić ważne przemówienie. Będzie to pierwsza zagraniczna podróż Macrona od czasu jego reelekcji, a wojna w Ukrainie będzie jednym z omawianych w Berlinie tematów.

Spotkanie pierwszych dam USA i Ukrainy

Wizyta Jill Biden w Ukrainie była utrzymywana w ścisłej tajemnicy – podaje agencja AP. Biden i Ołena Zełenska odwiedziły jedną ze szkół w Użhorodzie, małym mieście na południowo-zachodnim krańcu Ukrainy. W swoim przesłaniu pierwsza dama USA powiedziała: „Trzeba pokazać Ukraińcom, że ta brutalna wojna musi się skończyć (...). Amerykański naród stoi po stronie narodu ukraińskiego”.

„Rozumiemy, jak to jest, gdy pierwsza dama USA przyjeżdża tu w czasie wojny, gdy działania wojenne mają miejsce każdego dnia, gdy syreny alarmowe słychać każdego dnia, nawet dzisiaj. Wszyscy czujemy wasze wsparcie i wszyscy czujemy przywództwo prezydenta USA” – oświadczyła z kolei pierwsza dama Ukrainy.

Niezapowiedzianą wizytę w podkijowskim Irpienia złożył również premier Kanady Justin Trudeau.