Atak na Charków, kolumna jedzie na Kijów, przeszedł wniosek Ukrainy o przyjęcie do UE

Burza oklasków dla Zełenskiego w PE. Potężna eksplozja w centrum Charkowa, rosyjskie wojska w Chersoniu, 70 zabitych ukraińskich żołnierzy w Ochtyrce. Władimir Putin będzie dążył do okrążenia Kijowa i odcięcia dostępu do miasta. Białoruś nie przyłączy się do inwazji. Zginęło już 136 cywilów, w tym 13 dzieci, a ponad 660 tys. osób uciekło z Ukrainy.

Według ekspertów Rosjanie będą próbowali zająć Ukrainę od północy i od południa wzdłuż linii Dniepru. We wtorek do Chersonia, 300-tys. miasta położonego nad Dnieprem niedaleko jego ujścia do Morza Czarnego, wjechała rosyjska kolumna pojazdów opancerzonych. Władze informują, że mieszkańcy miasta zostali wzięci jako zakładnicy, żywe tarcze, które mają pomóc wrogowi posuwać się do przodu. Przed godz. 11. wskutek ostrzału rosyjskie pociski trafiły w dwa ośmiopiętrowe budynki mieszkalne, zniszczone zostały mieszkania na pierwszym i drugim piętrze, w jednym z budynków wybuchł pożar. Według wstępnych danych ranne zostały cztery osoby. Wcześniej mer Chersonia Ihor Kołychajew informował, że rosyjska armia ustawiła posterunki na wjazdach do miasta.

Nad ranem Rosjanie zbombardowali także bazę wojskową w Ochtyrce, gdzie zginęło ok. 70 ukraińskich żołnierzy. Miasto leży w obwodzie sumskim, między Charkowem i Kijowem. Mer położonego na północy Ukrainy Czernihowa poinformował, że wszystkie wyjazdy z miasta są zaminowane. Wiaczesław Czaus zaapelował do mieszkańców, by pozostali w domach lub w schronach i zapewnił, że miasto jest gotowe do obrony.

Missile attack on the Kharkiv regional administration. Grad shelling at residential areas. Another proof Putin is the ultimate evil. #StopRussia #StopRussianAggression #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/l5nlP6liui

Ok. 7 rano Rosjanie ostrzelali centrum Charkowa, doszło do ogromnej eksplozji na placu Swoboda w samym centrum miasta w pobliżu siedziby władz obwodowych, część budynku zawaliła się, zniszczone są także okoliczne budynki. W chwili wybuchu na placu znajdowało się wiele osób i samochodów. Jak poinformował szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow miasto zostało ostrzelane rakietami Grad oraz pociskami manewrującymi. Poza siedzibą władz rosyjskie pociski uderzyły także w filharmonię i osiedle mieszkaniowe. Trwa akcja ratunkowa, pod gruzami zniszczonych budynków są ludzie. W wyniku ostrzału zginęło co najmniej 10 osób, 35 zostało rannych – poinformował doradca w ukraińskim MSW Anton Heraszczenko. Według relacji w budynek władz obwodowych uderzyła rakieta typu Kalibr, a po przybyciu na miejsce ratowników, doszło do kolejnego ataku w to miejsce taką samą rakietą.

W Krasnopolu w obwodzie sumskim doszło między Rosją a Ukrainą do pierwszej wymiany jeńców, przekazał szef sumskiej administracji obwodowej Dmytro Żywicki. „Wymieniliśmy naszych pięciu ludzi z Sił Zbrojnych na jednego rosyjskiego oficera żandarmerii wojskowej” – poinformował.

Zełenski w PE, wniosek Ukrainy przyjęty

W poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał wniosek o przyjęcie jego kraju do Unii Europejskiej, a na wtorkowym nadzwyczajnym posiedzeniu Parlament Europejski przyjął ten wniosek. „Uznajemy europejską perspektywę Ukrainy. Jak wyraźnie stwierdza nasza rezolucja, z zadowoleniem przyjmujemy, panie prezydencie, wniosek Ukrainy o status kandydata i będziemy pracować nad tym celem. Musimy wspólnie stawić czoło przyszłości” – stwierdziła Roberta Metsola, przewodnicząca PE.

Metsola zaprezentowała podczas posiedzenia cztery zasady, którymi powinna się kierować Europa po ataku Rosji na Ukrainę. Po pierwsze: uniezależnienie się od gazu płynącego z Kremla. Dywersyfikacja systemu energetycznego w kierunku Europy. Po drugie: uniezależnienie się od kremlowskich pieniędzy, którymi „Putin kupuje sobie pozorny szacunek Europy”. „Nie możemy sprzedawać paszportów przyjaciołom Putina” – stwierdziła Metsola. Po trzecie: większe inwestycje w europejska obronność. „Inwestycje w obronę muszą dorównać retoryce”. Po czwarte: walka z kampanią dezinformacyjną płynącą z Rosji.

„Wierzę, że dzisiaj oddajemy życie za wartości, prawa i wolność” – mówił Zełenski we wtorkowym przemówieniu przed Parlamentem Europejskim za pośrednictwem łączenia internetowego. „Chciałbym usłyszeć od was, że aprobujecie wybór, którego dokonała Ukraina – wybór kierunku europejskiego”. Stwierdził, że wtorkowy poranek był tragiczny dla jego kraju. Przypomniał o dwóch pociskach, które nad ranem uderzyły w Charków. „Jest tam największy plac w Europie – Plac Wolności. To właśnie w niego uderzyły pociski. Dziesiątki zabitych – to jest cena wolności, o którą walczymy. Po dzisiejszym dniu każda ulica, każdy plac będzie się nazywał placem wolności” – tłumaczył.

Przypomniał o 16 dzieciach zabitych w poniedziałek w wyniku wojny. „Putin przekonuje, że to operacja specjalna i uderza w infrastrukturę wojskową. Pytam: jakie dzieci pracują w budynkach infrastruktury wojskowej”? Prezydent Zełenski przekonywał również, że Ukraina walczy też o to, by stać się równorzędnym członkiem Europy. „Pokazujemy dzisiaj, że Unia Europejska będzie silniejsza z Ukrainą. Udowodniliśmy, że jesteśmy przynajmniej równi wam. Dlatego wy udowodnijcie z nami, że jesteście Europejczykami. Wtedy życie zwycięży śmierć, a światło zwycięży ciemność. Chwała Ukrainie – zakończył prezydent Ukrainy. Jego wystąpienie europosłowie nagrodzili owacją na stojąco.

Po Zełenskim przemawiał marszałek parlamentu Ukrainy Rusłan Stefanczuk. „Ukraina broni dziś granic cywilizowanego świata. Nikt nie wie, gdzie zatrzyma się rosyjski agresor. Dziś cztery razy schodziłem do schronu, bo w moje miasto uderzały bomby. Chcą złamać ducha Ukrainy. Pomyślcie, co się stanie z Europą, jeżeli potworne imperium rosyjskie się odrodzi. Gdzie skieruje się Kreml, po tym jak podbije Ukrainę” – pytał europarlamentarzystów Stefanczuk. Wezwał do myślenia strategicznego, które nakazuje wspierać Ukrainę. „Nie milczcie, pokażcie, że jesteście Europejczykami” – powiedział. Po czym wezwał UE, by wsparła aspiracje Ukrainy do zostania kandydatem do członkostwa w Unii Europejskiej.

Szef Rady Europejskiej Charles Michel działania Rosji wobec Ukrainy nazwał wprost „terroryzmem politycznym”. „Gdy rozpoczęła się ta wojna, Władimir Putin myślał, że złamie jedność europejską. Pomylił się. Myślał, że jego przeciwnikiem będzie bezradność, paraliż, szukanie wymówek. Ale pomylił się. Myślał, że weźmie Ukrainę łatwo i szybko. Pomylił się. Myślał pewnie, że zada miażdżący cios wolności i praworządności, ale się pomylił. Po raz kolejny” – mówił Michel.

„Myślę, że to narodziny Europy geopolitycznej, kiedy stajemy się świadomi wyzwań, które przed nami stoją. Europa musi przejąć odpowiedzialność” – zaczął swoje przemówienie Josep Borrell, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Stwierdził, że wojna, która powróciła do Europy wcale nie oznacza, że projekt europejski się nie udał. „Jedna z lekcji, którą musimy wyciągnąć z agresji na Ukrainę, to myślenie o instrumentach przymusu, odwetu i kontrataku” – mówił. Przyznał, że zdolność odstraszania Europy nie była wystarczająca, by odstraszyć Putina. I to trzeba zmienić. „Nie można tu mówić o pacyfizmie, zrównywać agresora z obrońcą. Teraz mamy zwiększone możliwości wywierania nacisku. Nie mówię tu o pociskach, tylko sankcjach, które mogą wpłynąć na Rosję”.

Stoltenberg w Łasku: NATO nie szuka konfliktu z Rosją

„Wojna toczona przez Putina wpływa na nas wszystkich, dlatego musimy okazać jedność i to że stoimy razem i bronimy nas wszystkich, wszystkich sojuszników w ramach NATO” – mówił szef NATO Jens Stoltenberg podczas konferencji z prezydentem Andrzejem Dudą w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku (woj. łódzkie). Podkreślał, że przez ostatnie tygodnie wzmocniona została obecność Sojuszu we wschodniej jego części, wzmocnione zostały także siły odpowiedzi NATO, a wojska francuskie jeszcze we wtorek udadzą się do Rumunii.

Zapewnił także, że zobowiązania wynikające z artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego są niewzruszone i Sojusz będzie bronić każdego centymetra swojego terytorium. „NATO nie szuka konfliktu z Rosją. Rosja musi natychmiast położyć kres tej wojnie, wycofać wszystkie swoje siły z Ukrainy i w dobrej wierze wejść na drogę dyplomacji. Świat stoi u boku Ukrainy, będzie wspierał Ukrainę” – zadeklarował Stoltenberg.

Andrzej Duda podkreślał, że konieczność utrzymania jedności NATO i stanie razem przy Ukrainie. Prezydent Polski mówił, że możemy zgadzać się na to, by okupowane, napadane zbrojnie było państwo w Europie i by granice były zmieniane siłą. „Wszystko to, co się dzieje, wszystko co obserwujemy, wszystko o czym mówiliśmy z sekretarzem generalnym, to wyjście pod zbliżający się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Madrycie, na którym będziemy podejmowali decyzję związane ze wzmocnieniem bezpieczeństwa Europy i wschodniej flanki Sojuszu” – mówił prezydent i przekonywał, że dzięki podejmowanym działaniom i jedności zapewnione będzie bezpieczeństwo i pokój mieszkańcom Europy, w tym także Polski.

Zarówno Stoltenberg, jak i Duda podkreślili, że NATO udziela Ukrainie wsparcia militarnego, wysyła tam sprzęt wojskowy i dostarcza pomoc humanitarną i finansową, ale Sojusz nie chce być częścią samego konfliktu. „Dlatego nie zamierzamy wysyłać żadnych wojsk na Ukrainę, nie zamierzamy też wysyłać samolotów do ukraińskiej przestrzeni powietrznej” – mówił Stoltenberg. Także Andrzej Duda podkreślał, że wysłanie samolotów na Ukrainę oznaczałoby włączenie się NATO w konflikt. „NATO nie jest stroną tego konfliktu” – podkreślił Duda.

Johnson w Warszawie: „Putin musi przegrać”

We wtorek do Polski przyjechał także premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson i spotkał się w Warszawie premierem Mateuszem Morawieckim. Szef polskiego rządu wyjaśniał po spotkaniu, że chcą oni zamanifestować naszą solidarność z narodem ukraińskim, prezydentem Zełeńskim: „Bo oni tam walczą o wolność, o niepodległość Ukrainy. My wypełniamy nasze humanitarne obowiązki, zobowiązania na granicy polsko-ukraińskiej” – mówił Morawiecki. Premier mówił o wielu uchodźcach na granicy, którym udzielane jest schronienie w Polsce i ocenił, że „ten proces, mając na uwadze skalę, przebiega całkiem sprawnie”, za co dziękował wszystkim, które zaangażowały się w niesienie tej pomocy. Premier Boris Johnson mówił z kolei, że prezydent Rosji Władimir Putin nie docenił jedności i determinacji Zachodu i zapewnił, że utrzymane zostaną surowe sankcje. Johnson uważa też, że Putin nie docenił pasji Ukraińców do obrony własnego kraju, z uznaniem mówił także o przywództwie Ukrainy i ich odwadze, zwracał uwagę na mobilizującą postawę prezydenta Wołodymyra Zełenskiego „Jego postawa mobilizuje nie tylko rodaków, ale cały świat” – mówił brytyjski premier. Johnson jest przekonany, że „Putin musi przegrać” i że uda się ochronić i zachować niezależność i suwerenność demokratycznej Ukrainy.

Już ponad 660 tys. uchodźców z Ukrainy

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) poinformowało we wtorek, że w ciągu sześciu dni od początku rosyjskiej inwazji do państw ościennych uciekło z Ukrainy ponad 660 tys. uchodźców. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców szacuje, że w razie narastania kryzysu Ukrainę opuści nawet 4 mln ludzi.

Według UNHCR od początku inwazji Rosji na Ukrainę zginęło co najmniej 136 cywilów, w tym 13 dzieci, a 400 osób zostało rannych. Ponadto 253 osoby zginęły w dwóch tzw. republikach ludowych, Donieckiej (DRL) i Ługańskiej (ŁRL), na wschodzie Ukrainy. Biuro podkreśla jednak, że realny bilans ofiar jest prawdopodobnie dużo wyższy.

Bojkot Ławrowa w ONZ

Wielu dyplomatów opuściło posiedzenie Rady Praw Człowieka ONZ na czas transmisji przemówienia ministra rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa. Wśród nich byli przedstawiciele Francji i Wielkiej Brytanii, którzy w ten sposób zaprotestowali przeciwko inwazji Rosji na Ukrainę. Ambasador Ukrainy przy ONZ Jewhienia Filipenko dziękowała dyplomatom za ten gest poparcia dla Ukraińców.

HRC members walk out once Lavrov’s video began to play in the session of the Council. Enough of exposure to the deranged lunacy of war criminals. We will listen to you at International Tribunal for War Crimes of Putin’s Regime pic.twitter.com/neDqBYccxk — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) March 1, 2022

Kolejna runda rozmów Rosja-Ukraina jutro

Rosyjska agencja TASS podała, że druga tura rozmów między Rosją i Ukrainą odbędzie się w środę, 2 marca. Pierwsza tura rozmów miała miejsce w poniedziałek. Nie przyniosła rozstrzygnięcia. Szef delegacji Rosji, doradca prezydenta, Władimir Medinski powiedział, że w czasie poniedziałkowego spotkania udało się „znaleźć pewne punkty, w których można przewidzieć wspólne stanowiska”. Szef administracji prezydenta Ukrainy Michajło Podołak wypowiedział się w bardziej pesymistycznym tonie: „Negocjacje są trudne. Jednak bez obowiązkowych ultimatum. Niestety, strona rosyjska jest nadal skrajnie nieobiektywna, jeśli chodzi o rozpoczęte przez siebie destrukcyjne procesy”.