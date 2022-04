Atak rakietowy na lotnisko w Odessie. Z Azowstalu ewakuowano 20 osób

Rosjanie zaatakowali lotnisko w Odessie. Zniszczony pas startowy został wyłączony z użytkowania. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow oświadczył, że wojska mają prawo atakować transporty z amunicją i bronią dla Ukrainy.

Ławrow: NATO „wspiera reżim w Kijowie”

W sobotę minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oskarżył Zachód o ingerowanie w sprawy polityczne Ukrainy. Jak dodał, Stany Zjednoczone i NATO wykorzystują trwający konflikt, by „powstrzymywać Rosję”. „Wyrażając publicznie poparcie dla reżimu w Kijowie, państwa NATO uniemożliwiają nam dokończenie operacji”, oświadczył. Mówił też o „płynącym nieprzerwanie strumieniu pomocy militarnej”, który wiedzie z Zachodu przez Polskę. Jak podkreślił, to tylko pretekst do zwalczania Rosji, a w gruncie rzeczy „los Ukrainy jako niezależnego podmiotu na arenie międzynarodowej jest im absolutnie obojętny”. Gdyby było inaczej – dodał – Zachód nie dozbrajałby władz w Kijowie. Szef rosyjskiej dyplomacji ponadto uważa, że wojska mają prawo atakować transporty z dostawami broni, skoro ma być przekazana „reżimowi” i zagraża „rosyjskojęzycznej ludności” na wschodzie Ukrainy.

Ławrow relacjonował też w sobotę chińskiej agencji informacyjnej Xinhua przebieg rozmów pokojowych („nie idą za dobrze”, podsumował krótko), twierdząc, że omawiane są kwestie „denazyfikacji Ukrainy”, zniesienia sankcji na Rosję, ustalenia nowych ram geopolitycznych w regionie i statusu języka rosyjskiego. Ukraińska strona przeczy, by te tematy były w agendzie. Rozmowy o warunkach porozumienia odbywają się ostatnio w formacie wideokonferencji.

Atak rakietowy na lotnisko w Odessie. Mieszkańcy Buczy byli torturowani

Agencja Reuters donosi, powołując się na dane od ukraińskiego wojska, że Rosjanie zaatakowali lotnisko w Odessie. Pas startowy został uszkodzony i jest nieczynny. Trwają też w dalszym ciągu ataki na zakłady Azowstal w oblężonym Mariupolu, gdzie od paru tygodni skrywają się żołnierze (głównie z pułku Azow) i mieszkańcy. W sobotę udało się stąd ewakuować 20 rannych cywilów.

W regionie Kijowa wciąż dokonuje się makabrycznych odkryć. Trzy ciała znalezione właśnie w okolicy Buczy świadczą o torturach, jakich dopuszczało się rosyjskie wojsko: cywile byli spętani, kneblowani, mają rany postrzałowe. Szef policji w nagraniu zamieszczonym na YouTubie precyzował, że każdy mężczyzna został postrzelony w ucho i choć ich ubrania świadczą o tym, że byli mieszkańcami, nie żołnierzami, to ze względu na obrażenia nie da się ich zidentyfikować. W sumie w rejonie Buczy znalezione około tysiąca ciał. Moskwa wypiera się odpowiedzialności za te zbrodnie. Prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenediktowa informowała, że śledczy zebrali ponad 8 tys. dowodów zbrodni wojennych (oskarżenia dotyczą tortur, przestępstw seksualnych, ataków na ludność i infrastrukturę cywilną).

Jak informował w sobotę brytyjski resort obrony, Rosja ponownie się przegrupowuje i koncentruje wysiłki na wschodzie Ukrainy. Nie osiąga zamierzonych postępów, żołnierze są wyczerpani, dlatego sztab planuje skrócić drogę zaopatrzenia i uprościć dowodzenie. Ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii ocenia ponadto, że w rosyjskiej armii, nieodnoszącej znaczących sukcesów, stale spada też morale. Zawodzi logistyka, dlatego mimo liczebnej przewagi natarcie Rosji w Donbasie jak dotąd się nie powodzi.

Rosja zbombardowała w piątek Charków, drugie największe miasto Ukrainy. Jedna osoba zginęła, pięć zostało rannych „w wyniku uderzeń artyleryjskich i moździerzowych wroga” – poinformowała obwodowa administracja wojskowa Charkowa na Telegramie. Prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski przyznał, że „sytuacja w obwodzie charkowskim jest trudna. Ale ukraińskie wojsko i wywiad odnoszą ważne taktyczne sukcesy”.

W piątek siły ukraińskie poinformowały o odzyskaniu „strategicznie ważnej” wsi Ruska Łozowa, niedaleko Charkowa, i ewakuowały stamtąd setki cywilów.

Czytaj też: Po co Ukraińcom tyle haubic? Tłumaczymy

Angelina Jolie we Lwowie

Do Lwowa poleciała aktorka i aktywistka społeczna (była wysłanniczką ONZ ds. migracji) Angelina Jolie:

Angelina Jolie popped into Lviv today and spent some time at the railway station meeting displaced people. pic.twitter.com/734EKQrijG — Raf Sanchez (@rafsanchez) April 30, 2022

Atak Rosji na Kijów w czasie wizyty sekretarza generalnego ONZ

Jak podały agencje informacyjne, w czwartek wieczorem w trakcie wizyty w Ukrainie sekretarza generalnego ONZ António Guterresa Rosjanie uderzyli w Kijów. Rakiety spadły na kijowski rejon szewczenkowski, a kolejne na najbliższe okolice ukraińskiej stolicy (na miejscowość Fastów).

W centrum miasta miały spać dwie rakiety, co potwierdził burmistrz Kijowa Witalij Kliczko. W tym czasie w dzielnicy rządowej przebywał Gutteres, który przyjechał do Ukrainy po wizycie w Moskwie i spotkaniu z Władimirem Putinem (zakończyło się ono spodziewanym komunikatem, że „nie doszło do rozwiązania kwestii Krymu i Donbasu”).

Wielki pakiet pomocy USA dla Ukrainy

Prezydent USA Joe Biden poprosił Kongres USA o dodatkowe fundusze na pomoc dla napadniętej przez Rosję Ukrainy. Tym razem chodzi o ogromną sumę – 33 miliardów dolarów.

Ponad 20 mld dol. z pakietu ma być przeznaczona na dalszą pomoc wojskową dla broniącej się Ukrainy: dostawy broni, sprzętu oraz uzupełnienie zapasów sojuszników NATO, którzy oddają Kijowowi swoją broń na Ukrainę.

8,5 mld dol. przeznaczona będzie na pomoc ekonomiczną dla Ukrainy, której gospodarka jest w dużej części zrujnowana przez działania wojenne, a 3 mld dol. to środki na „pomoc humanitarną” dla Ukraińców, którzy stracili domy, oraz na zapasy żywności i lekarstw dla żyjących w wojennej rzeczywistości ludzi.

Wniosek o tak dużą pomoc Biały Dom skierował właśnie do Kongresu. Więcej o nowym pakiecie pisze na Polityka.pl Tomasz Zalewski w relacji z Waszyngtonu.

Ukraińcy się poddali, Rosjanie ich rozstrzelali

Ambasador USA do spraw światowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych Beth Van Schaack podała, że ma informacje o tym, że rosyjska jednostka, która operowała w okolicach Doniecka, rozstrzelała ukraińskich żołnierzy, którzy chcieli się poddać. „Zabili ich, zamiast wziąć do niewoli” – stwierdziła przypominając, że obowiązuje zakaz egzekucji na żołnierzach i cywilach, którzy z własnej woli nie podejmują walki lub nie są do niej zdolni.

Zapowiedziała pociągnięcie winnych do odpowiedzialności i zauważyła, że okrucieństwa rosyjskiej armii to nie są incydenty nieposłuszeństwa poszczególnych jednostek, ale wzorzec nadużyć, który obowiązuje w tej armii.

„Będziemy pomagać sądom krajowym na całym świecie w przypadku, gdyby przeprowadzały dochodzenia w sprawie rosyjskich zbrodni. Będziemy wspierać postępowania przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka” – dodała Van Schaack.

Putin grozi Zachodowi

Prezydent Rosji zagroził krajom Zachodu błyskawiczną reakcją za wtrącanie się w przebieg działań między Rosją i Ukrainą.

„Jeśli ktokolwiek odważy się ingerować z zewnątrz w trwające wydarzenia i stwarzać niedopuszczalne zagrożenie strategiczne dla Rosji, powinien wiedzieć, że nasze kontrataki zostaną przeprowadzone błyskawicznie. Mamy wszystkie narzędzia, którymi nikt nie może się pochwalić. I nie chwaląc się, wykorzystamy je w razie potrzeby” — powiedział w środę Władimir Putin na posiedzeniu Rady Ustawodawców na Kremlu. Te słowa Putina zacytował rosyjski BBC.

Putin rytualnie też zapewnił, że Rosja osiągnie założone cele w ramach „wojskowej operacji specjalnej na Ukrainie” (tak nieprawdziwie rosyjska władza mówi o bestialskiej wojnie, którą wywołała). „Nasi żołnierze i funkcjonariusze, milicja Donbasu, bohatersko wypełniają swoje obowiązki. Wszystkie wyznaczone zadania będą zrealizowane – stwierdził Putin.

Rosja przykręca kurek z gazem. Polsce i nie tylko

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo potwierdziło we wtorek informację, którą jako pierwszy podał Onet.pl, że Gazprom wstrzyma od środy dostawy gazu dla Polski. Powodem jest to, że Polska – tak jak cała Unia Europejska – nie poddaje się szantażowi Władimira Putina i nie zamierza płacić Rosji za gaz w rublach. Co zresztą nie byłoby zgodne z tzw. kontraktem jamalskim, który rosyjska firma tym samym zerwała.

Czytaj także: Gaz stop. Rosja przykręca nam kurek. Co teraz?

Dekret o obowiązku płacenia w rublach za rosyjski gaz Putin podpisał pod koniec marca, a należności w rosyjskiej walucie miały obowiązywać od 1 kwietnia. Klienci Gazpromu mieli otworzyć rachunki rublowe w Gazprombanku i za jego pośrednictwem płacić za surowiec. Komisja Europejska dekret Putina uznała za jednostronne naruszenie kontraktów i próbę omijania sankcji nałożonych na Rosję za atak na niepodległą Ukrainę.

Podczas wieczornej konferencji minister klimatu Anna Moskwa powiedziała, że Polska „jest w pełni gotowa na pełne odcięcie” od gazu z Rosji. Razem z Piotrem Naimskim, pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, zapewniali, że „wszystkie potrzeby gazowe mogą być zrealizowane z innych kierunków”, a nasze magazyny gazu są napełnione w niemal 80 proc. PGNiG będzie też sprowadzać kolejne partie tego surowca z Zachodu, a także LNG z innych kierunków, m.in. ze Stanów Zjednoczonych i Kataru.

Wieczorem o podobnej decyzji Gazpromu poinformowała Bułgaria, której import gazu w większości pochodzi z Rosji.

Blinken: Ukraińcy wygrali bitwę o Kijów

„W Kijowie widzieliśmy oznaki tętniącego życiem miasta: ludzie jedzący na ulicach, siedzący na ławkach, spacerujący. (...) Ukraińcy wygrali bitwę o Kijów, mimo wszystkich cierpień, jakie znosili. Po całej masakrze, którą nadal cierpią z powodu brutalnej rosyjskiej inwazji, Ukraina była i będzie wolnym i niepodległym krajem” – mówił we wtorek sekretarz stanu USA Anthony Blinken na posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych w Waszyngtonie.

Kijów. Zdemontowano pomnik Przyjaźni Narodów

W Kijowie zdemontowano we wtorek pomnik Przyjaźni Narodów – ukraińskiego i rosyjskiego – stojący dotychczas pod łukiem o tej samej nazwie. Ośmiometrową konstrukcję tworzyły rzeźby dwóch robotników, Ukraińca i Rosjanina, którzy trzymali sowiecki Order Przyjaźni Narodów. To niejedyny obiekt, który zostanie w Kijowie zdemontowany: na liście znalazło się około 60 pomników, rzeźb i płaskorzeźb do rozbiórki. Łuk znad rozebranego pomnika otrzyma nową nazwę, podobnie jak blisko 500 kijowskich ulic, których nazwy łączą się w jakikolwiek sposób z ZSRR, Rosją lub Białorusią.

Ukraina to dopiero początek? Rosyjskie prowokacje w Naddniestrzu

W separatystycznej republice Naddniestrza na terytorium Mołdawii od poniedziałku do wtorkowego wieczora odnotowano szereg incydentów określanych jako prowokacje służb rosyjskich. W poniedziałek nieznani sprawcy ostrzelali z granatników sztab ministerstwa bezpieczeństwa w Tyraspolu, głównym mieście Naddniestrza, zniszczono także dwa rosyjskie przekaźniki radiowe w miejscowości Maiac oraz zaatakowano jednostkę wojskową we wsi Parkany pod Tyraspolem. Jak twierdzi doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak, w ten sposób Moskwa dąży do zdestabilizowania sytuacji w Naddniestrzu i zasygnalizowania władzom w Mołdawii, że powinny spodziewać się „gości”. „Jeśli Ukraina nie wytrzyma i ulegnie Rosji, to jutro wróg stanie u bram Kiszyniowa” – ostrzegał na Twitterze Podolak.

Czytaj także: Najpierw Ukraina, potem Mołdawia? Coś tu się Rosji nie klei

„Prowokacje Rosji w Naddniestrzu przeprowadziła Federalna Służba Bezpieczeństwa, a ich celem jest otwarcie dodatkowego frontu w obwodzie odeskim. Taka sytuacja zmusi ukraińskie siły zbrojne do przemieszczenia sił w tym kierunku i ich osłabienia w obwodzie mikołajowskim” – komentuje sytuację centrum ds. walki z dezinformacją przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiO). Jak donosi PAP, centrum wskazuje jeszcze kilka innych przyczyn poniedziałkowo-wtorkowych rosyjskich prowokacji w Naddniestrzu: (1) zaangażowanie republiki w konflikt według scenariusza białoruskiego, czyli poprzez „poparcie Rosji bez udziału w aktywnej fazie wojny”; (2) usprawiedliwienie własnych działań w Ukrainie: jeśli to armia ukraińska zostanie oskarżona o ataki w Naddniestrzu, Rosja zyska wygodne uzasadnienie dla wkroczenia do Ukrainy, a śmierć rosyjskich żołnierzy stworzy pretekst do „ratowania swoich”; (3) odciągnięcie uwagi od rosyjskich zbrodni wojennych i ludobójstwa narodu ukraińskiego w Mariupolu.

Władze Mołdawii wyraziły zaniepokojenie sytuacją. Według biura ds. reintegracji przy rządzie tego kraju celem incydentów „jest stworzenie pretekstu do zaostrzenia sytuacji w sferze bezpieczeństwa w regionie naddniestrzańskim, niekontrolowanym przez władze konstytucyjne”. O spokój do mieszkańców zaapelowała prezydent Mołdawii Maia Sandu. W regionie ogłoszono 15-dniowy alarm antyterrorystyczny, odwołano też paradę z okazji Dnia Zwycięstwa w II Wojnie Światowej zaplanowaną na 9 maja.

Naddniestrze to zdominowana przez ludność rosyjskojęzyczną separatystyczna republika na terytorium Mołdawii, jej niepodległości nie uznaje żadne państwo, nawet Rosja, która jednak kontroluje i wspiera politycznie i gospodarczo republikę. W Naddniestrzu stacjonuje blisko 1,5 tys. rosyjskich żołnierzy. Jak poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, siły te zostały postawione w stan pełnej gotowości bojowej.

Zajęcie Donbasu i południa Ukrainy to cele „drugiego etapu operacji” w Ukrainie. Takie informacje przekazał w piątek urzędnik Kremla gen. Rustam Minnekajew. Zajmując te rejony, Rosja utorowałaby sobie drogę do Naddniestrza. Wołodymyr Zełenski skomentował te plany: „Ukraina to dopiero początek”. W ocenie ukraińskiego prezydenta Rosja chce utworzyć korytarz na Krym i dalej, do Mołdawii.

Zełenski skomentował także pretekst do ataku, czyli rzekome „wyzwalanie” uciskanej ludności rosyjskojęzycznej: „Szczerze mówiąc, terytorium, na którym Rosja powinna wspierać ludność rosyjskojęzyczną, jest sama Rosja. Kraj bez wolności słowa, bez wolności wyboru. W którym nie ma prawa do sprzeciwu. W którym kwitnie ubóstwo, a ludzkie życie nie ma wartości. Do tego stopnia, że ci, którzy przyszli walczyć do nas, kradną to, co imituje normalne życie”.

W Ramstein przeciw „niesprawiedliwej inwazji Rosji”

W amerykańskiej bazie wojskowej w Ramstein w Niemczech odbyła się konferencja 43 ministrów obrony krajów NATO i spoza tego sojuszu. Dotyczyła dalszego wzmacniania ukraińskich sił zbrojnych podczas trwającego konfliktu z Rosją. W poniedziałek minister obrony Lloyd Austin stwierdził, że celem USA jest zapewnienie, by Ukraina była w stanie bronić swojej niepodległości, a Rosja została osłabiona na tyle, by nie mogła powtórzyć swojej napaści i odbudować strat poniesionych w obecnej wojnie.