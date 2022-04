Azowstal w Mariupolu się broni. Biden ogłasza pakiet pomocy dla Ukrainy

Ponad 2 tys. zagranicznych i ukraińskich bojowników wciąż się broni w hucie Azowstal w Mariupolu na południu Ukrainy. Prezydent USA ogłosił nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy wart 800 mln dol.

Tune in as I provide an update on our efforts to support the people of Ukraine and announce additional assistance. https://t.co/mjwhdQVcTC

„Jak powiedziała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen, UE jest zobowiązana do zapewnienia silnego wsparcia dla demokratycznej Ukrainy po ustaniu inwazji" – mówi rzeczniczka. „Unia zaprasza do pomocy także swoich partnerów, w tym organizacje międzynarodowe i instytucje finansowe. Plan gospodarczo-inwestycyjny UE dla partnerów wschodnich, który ma zmobilizować inwestycje o wartości do 6,5 mld euro, również wesprze odporność i odbudowę kraju" - zaznaczyła Pisonero.

Tymczasem, jak twierdzi rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa, Rosja ostrzegła Szwecję i Finlandię o konsekwencjach przystąpienia tych krajów do NATO. „Wydaliśmy wszystkie nasze ostrzeżenia zarówno publicznie, jak i za pośrednictwem kanałów dwustronnych” – powiedziała Zacharowa nadawcy Rosja-24. „Oni [Szwecja i Finlandia] o tym wiedzą, nie będą mieli się czemu dziwić, zostali poinformowani o wszystkim, do czego to doprowadzi” – dodała.

”Okupacyjne wojska nielegalnie wywiozły do Rosji ponad 500 tys. obywateli Ukrainy, spośród których 121 tys. stanowią dzieci” – poinformował kilka godzin wcześniej Kysłycia podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. W jego ocenie osoby przeznaczone do „deportacji” są wcześniej przetrzymywane przez rosyjskie wojska w tzw. obozach filtracyjnych. Jeden z nich ma się znajdować w obwodzie donieckim (na zachód od Mariupola), drugi w miejscowości Bezimenne. W sumie ma w nich przebywać ok. 20 tysięcy Ukraińców. Kysłycia twierdzi, że Ukraińcy są deportowani do regionów Rosji, które zmagają się z trudnościami ekonomicznymi, przede wszystkim na daleką północ i wyspę Sachalin.

„Na terenie Azowstalu przebywa ponad 500 rannych żołnierzy. Są tu setki cywilów, w tym kobiety i dzieci. Nie ma za to jedzenia, wody ani lekarstw. W piwnicach panuje wilgoć, z powodu której rany nie chcą się goić" – mówił Wołyna. „Trzeba krzyczeć! Same słowa wsparcia i otuchy tutaj nie pomogą. Wszystkim powinno być wstyd za to, co dzieje się w Mariupolu, poczynając od prezydenta USA (Joe) Bidena, który tyle mówi na temat demokracji, a kończąc na wszelkich politykach, którzy kładą się spać w ciepłym, czystym łóżku, mają pod dostatkiem jedzenia i picia. Wstydźcie się za to, że tutaj dzieci znajdują się od ponad 50 dni w całkowitej izolacji.”

Just arrived to Kyiv. Ukraine has the support, solidarity and commitment of Spain. pic.twitter.com/QyXMEA7vcY

Dodatkowo prezydent USA zapowiedział, że rosyjskie statki nie będą miały wstępu do amerykańskich portów (wcześniej taką decyzję ogłosiły Unia Europejska i Wlk. Brytania). Ogłosił również powstanie nowego programu mającego ułatwić imigrację Ukraińców do USA. Administracja amerykańska zobowiązała się do przyjęcia 100 tys. uchodźców z Ukrainy.

Ponad 5 mln uchodźców z Ukrainy

Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) szacuje, że ponad 5 milionów osób musiało uciec z Ukrainy. Do tej liczby trzeba dodać 7,1 milionów uchodźców wewnętrznych, które opuściły swoje domy na terenie Ukrainy, stwierdził Antonio Vitorino z Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM).

Z kolei z danych polskiej straży granicznej od początku wojny do Polski wjechało już ponad 2,8 mln uchodźców z Ukrainy, a do Ukrainy wróciło 652 tys. osób.

Rosja nie może wygrać tej wojny

We wtorek odbyły się kolejne konsultacje międzynarodowe w formie wideokonferencji na czele z prezydentem USA Joe Bidenem. Udział wzięło w nich 12 liderów państw i instytucji w tym m.in. sekretarz generalny NATO, przewodnicząca Komisji Europejskiej i przewodniczący Rady Europejskiej, a także prezydent Francji, Polski, Rumunii, premier Wielkiej Brytanii, kanclerz Niemiec oraz premier Włoch. Prezydent Andrzej Duda mówił, że podczas konferencji zdał relację ze swojej wizyty w Ukrainie i rozmów z prezydentem Zełenskim. Podkreślał, że wszyscy uczestnicy spotkania zgadzają się, że Ukraina wymaga wsparcia i w miarę możliwości poszczególnych państwa je otrzymuje. – Był szereg deklaracji dalszego wsparcia humanitarnego i rzeczowego, tego Ukraina może się spodziewać. Była mowa o sankcjach, mamy nadzieję, że będzie zgoda, by były rozszerzane. Determinacja jest coraz większa – coraz więcej mówi się o sankcjach obejmujących gaz i ropę naftową – mówił Duda.

Podczas konsultacji Bidena z sojusznikami mówiono tez o odpowiedzialności za zbrodnie wojenne, których dopuszczają się rosyjskie oddziały w Ukrainie – nie tylko Władimira Putina, jego otoczenia i jego generałów, ale oficerów i żołnierzy. – Prace prokuratorów się toczą, dokumentacja jest gromadzona. Jest silna determinacja ze strony przywódców europejskich i światowych, by te zbrodnie zdecydowanie i jednoznacznie zostały rozliczone. Padły też mocne słowa, że nie można dopuścić do tego, by Rosja wygrała tę wojnę. Na szczęście jest świadomość, że jeśli Rosja będzie mogła odtrąbić sukces i będzie on rzeczywisty, to będzie atakowała dalej, nie zaspokoi tym swoich imperialnych ambicji. Społeczność międzynarodowa nie może się na to godzić – mówi Andrzej Duda.



Prezydent podkreślał jedność uczestników spotkania, absolutne potępienie rosyjskiej agresji na Ukrainie. – Państwa NATO i władze UE stoją murem i rosyjskie postępowanie nie spotyka się choćby z cieniem akceptacji – mówił Duda, zaznaczając, że mówiono również o tym, by nie brać udziału w posiedzeniach G7 czy G20, jeśli ich uczestnikiem jest Rosja, by pozbawić jej racji na arenie międzynarodowej i okazać dezaprobatę dla jej działań.

Będzie więcej pomocy dla Ukrainy

Telewizja NBC News i agencja Reutera podały we wtorek, że administracja Joe Bidena w ciągu najbliższych dni ogłosi kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, w którym znajdą się m.in. dziesiątki tysięcy pocisków artyleryjskich. Wartość tej transzy to ok. 800 mln dolarów, czyli podobnie niż ta ogłoszona kilka dni wcześniej, w której znalazło się 18 holowanych hałubic i 40 tys. pocisków. Takie uzbrojenie może wystarczyć na ok. tydzień.

W poniedziałek Pentagon zapowiadał, że wkrótce rozpoczną się szkolenia Ukraińców z użycia amerykańskich hałubic, a we wtorek rzecznik Pentagonu John Kirby powiedział, że Ukraina otrzymała od innych krajów części zamienne do swoich samolotów, ale nie były to całe samoloty.

We wtorek dostarczenie Ukrainie ciężkiej broni artyleryjskiej zapowiedział premier Kanady Justin Trudeau. Szczegóły mają być znane w ciągu najbliższych dni.

Rosjanie próbują przejąć zakłady Azowstal w Mariupolu

Rosjanie zrzucili bomby na zakłady metalurgiczne Azowstal w Mariupolu, które stały się nieformalną bazą ukraińskich obrońców miasta i członków Legionu Międzynarodowego. Na terenie zakładów mieli ukrywać się też cywile. Resort obrony Rosji wystosował ultimatum do broniących miasto: „Wszyscy, którzy złożą broń, mają gwarancję, że przeżyją”. Propozycja była ważna do godz. 12.

Po tym czasie Ramzan Kadyrow, przywódca rosyjskiego regionu Czeczenii i sojusznik Władimira Putina, zapowiedział, że rosyjskie siły przejmą dziś Azowstal w całości. Służba bezpieczeństwa Ukrainy twierdzą, że rosyjskie wojsko planuje je zniszczyć. Powołuje się przy tym na nagranie z podsłuchanej rozmowy rosyjskiego dowódcy, w której poinformował on żonę, że na Azowstal czekają „trzytonowe niespodzianki z nieba”. We wtorek po południu agencja Ukrinform informowała, że w pobliżu zakładów

The Azovstal plant was almost completely destroyed, said Svyatoslav Palamar, deputy Azov commander.



"Super-powerful bombs" were dropped on the plant and civilians are under the rubble.



The image is illustrative. pic.twitter.com/kVdeZw2UDd — NEXTA (@nexta_tv) April 19, 2022

Rosjanie zrzucili potężną bombę, pod gruzami znalazło się ok. 300 osób. Zastępca dowódcy Azowa Światosław Palamar, pułku broniącego Mariupola powiedział, że fabryka została prawie całkowicie zniszczona, a pod gruzami znaleźli się cywile.

Rosjanie atakują też dzielnice mieszkalne Mariupola, głównie artylerią i czołgami. Mer miasta Petro Andriuszczenko napisał na Telegramie, że rosyjscy żołnierze każą mieszkańcom przewiązywać na ramieniu białe wstążki, takie, jakich sami używają. Jego zdaniem mają się w ten sposób stać „wabikiem” dla ukraińskich snajperów.

Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak oświadczył w rozmowie z Reuters, że tragedia Mariupola spowodowana oblężeniem i rosyjskimi atakami skomplikowała rozmowy pokojowe z Rosją.