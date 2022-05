Biden podpisuje Lend-Lease. Scholz i Macron o Ukrainie

Prezydent USA Joe Biden podpisał ustawę ułatwiającą pomoc dla Ukrainy i państw wschodniej flanki NATO. Według Emmanuela Macrona droga Ukrainy do Unii może potrwać dziesiątki lat.

Prezydent USA Joe Biden podpisał w poniedziałek ustawę Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act, ułatwiającą wysyłkę uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Ukrainy i państw wschodniej flanki NATO. Ustawa odwołuje się do słynnego programu, za pomocą którego USA wspomagały aliantów, w tym Armię Czerwoną w II wojnie światowej.

„Podpisuję ustawę, która daje kolejne ważne narzędzie, by wspierać rząd Ukrainy i ukraiński naród w jego walce, by bronił swojego kraju i demokracji” – powiedział Biden, podpisując ustawę w Gabinecie Owalnym w Białym Domu. Prezydent dodał, że wojna jest „niezwykle brutalna”, a Rosjanie dopuszczają się czynów „poza wszelkimi granicami”. „Koszt walki nie jest niski, ale koszt poddania się byłby znacznie większy i dlatego w tym trwamy” - zaznaczył Biden. Zauważył, że ustawę podpisuje tuż po Dniu Zwycięstwa w Europie i w Dzień Europy.

Ustawa, która przeszła przez Kongres w szybkim tempie, tymczasowo znosi wiele z formalnych wymogów ograniczających uprawnienia prezydenta do wypożyczania uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Ukrainy oraz innych państw dotkniętych bądź zagrożonych rosyjską agresją. Jednym ze zniesionych ograniczeń jest wymóg poniesienia wszystkich kosztów za sprzęt przez państwo otrzymujące.

Jeszcze w maju Kongres USA ma udostępnić administracji Bidena kolejne ok. 20 mld dol. na pomoc wojskową dla Ukrainy.

Rosjanie ostrzeliwują cele cywilne

Jedna osoba zginęła, a pięć odniosło obrażenia na skutek wieczornego ostrzału rakietowego Odessy – poinformowała we wtorek rzeczniczka dowództwa operacyjnego Południe Natalija Humeniuk. W poniedziałek późnym wieczorem miasto zostało zaatakowane ogniem rakietowym po raz trzeci w ciągu dnia.

Według Humeniuk lotnictwo rosyjskie zrzuciło siedem rakiet, które były jeszcze produkcji sowieckiej. „Wyszukując strategiczne obiekty, przestarzałymi rakietami udało się trafić w «wyjątkowo niebezpieczne» centrum handlowe oraz magazyn towarów powszechnej konsumpcji” – powiedziała. Rano trwało gaszenie pożaru w centrum handlowym.

W obwodzie donieckim w poniedziałek w czasie ostrzału prowadzonego przez wojska rosyjskie sześciu cywilów zostało rannych – napisał w Telegramie szef donieckiej obwodowej administracji wojskowej Pawło Kyrylenko. Potwierdziły się również informacje o 11 osobach, które zginęły w Jampolu w okresie od 23 do 28 kwietnia. Według zebranych przez Kyrylenkę informacji, od 24 lutego w obwodzie donieckim zginęło 345 osób, a 1019 zostało rannych. Nie jest obecnie możliwe ustalenie dokładnej liczby ofiar w Mariupolu i Wołnowache.

Przymusowe wcielanie do wojska w Ługańsku

Funkcjonariusze rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa chodzą w Ługańsku po mieszkaniach i szukają mężczyzn, którzy nie zostali jeszcze „zmobilizowani” – poinformował we wtorek szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. „Według naszej informacji fala mobilizacji się zakończyła i na ulicach nie było już mężczyzn. Ale przyjechali z FSB i obchodzą też wszystkie mieszkania w budynkach, żeby szukać tych, którzy uniknęli mobilizacji” – powiedział Hajdaj. Jego zdaniem rosyjscy żołnierze rzucają na pierwszy ogień właśnie świeżo zmobilizowanych, potem czeczeńskich bojowników, a na końcu idą sami.

Hajdaj powiedział w poniedziałek, że rosyjskie wojska sforsowały rzekę Doniec i przerzuciły uzbrojenie na drugi brzeg. Według niego rozpoczyna się walka o „drogę życia” z Lisiczańska w obwodzie ługańskim do Bachmutu w obwodzie donieckim, której opanowanie odcięłoby obwód ługański od reszty Ukrainy.

Japonia wprowadza nowe sankcje przeciwko Rosji

Japoński rząd zdecydował we wtorek o rozszerzeniu sankcji nałożonych na Rosję za jej agresję na Ukrainę – informuje agencja Jiji Press. Wśród nowych restrykcji znalazło się m.in. zamrożenie aktywów 141 osób, w tym premiera Rosji Michaiła Miszustina, oraz zakaz eksportu do 71 powiązanych z Rosją organizacji. Wśród wpisanych na listę organizacji, do których nie będzie już można eksportować zaawansowanych technologicznie japońskich produktów znalazły się instytucje naukowe oraz podmioty powiązane z przemysłem zbrojeniowym.

Premier Fumio Kishida zapowiedział w poniedziałek po wideokonferencji przywódców grupy G7 stopniowe odejście Japonii od importu ropy naftowej z Rosji.

Scholz i Macron o Ukrainie

Prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Olaf Scholz zadeklarowali podczas poniedziałkowego spotkania w Berlinie dalsze wsparcie dla Ukrainy odpierającej rosyjską inwazję. Wizyta w Niemczech to pierwsza podróż zagraniczna Macrona po reelekcji.

Podczas wspólnej konferencji prasowej Scholz pogratulował Macronowi zwycięstwa w kwietniowych wyborach prezydenckich oraz podziękował za „dobrą współpracę. Kanclerz Niemiec, mówiąc o „przerażającej agresji wojennej Rosji”, po raz kolejny określił ją jako „punkt zwrotny”. „Stoimy po stronie Ukrainy” – powtórzył Scholz.

Dodał, że postrzega Ukrainę jako część Europy. „Pracujemy nad umożliwieniem jej podróży do naszej wspólnej Europy” – odpowiedział kanclerz zapytany o przystąpienie Ukrainy do UE. Jednak, jak ocenił Macron, „proces ten może potrwać dziesiątki lat”. Prezydent Francji zapewnił Ukrainę o dalszym wsparciu, także militarnym. „Vhcemy zawieszenia broni, i to jak najszybciej. Nie można bez tego kontynuować negocjacji" – podsumował Macron.

Rosjanie atakują w rejonie Charkowa i Doniecka

Wojska rosyjskie wykazują największa aktywność na kierunkach charkowskim i donieckim – podał w poniedziałek wieczorem na Facebooku Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Jednocześnie z informacji ukraińskiego dowództwa wynika, że istnieje duże prawdopodobieństwo uderzeń rakietowych w infrastrukturę cywilną i wojskową na terenie całej Ukrainy.

„Niemal na całej linii styczności wojsk nieprzyjaciel nadal wykorzystuje wszelką dostępną artylerię i samoloty do ostrzeliwania pozycji naszych wojsk, niszczenia infrastruktury cywilnej i wojskowej. W Mariupolu, mimo deklarowanego «zawieszenia broni», wznowił ostrzał i szturm na kombinat metalurgiczny Azowstal” - czytamy w komunikacie.

Ambasador Rosji oblany czerwoną cieczą

Zgodnie z zapowiedzią placówki, ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew, pojawił się dziś (w poniedziałek, 9 maja) na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich, żeby złożyć wieniec z okazji obchodzonego w Rosji Dnia Zwycięstwa. Ambasada planowała wcześniej większą ceremonię, o czym poinformowała w mediach społecznościowych, jednak post został usunięty, po tym jak spotkał się z ostrą odpowiedzią internautów, którzy domagali się zakazania Rosjanom czczenia swych żołnierzy w momencie, gdy ich armia dopuszcza się zbrodni w Ukrainie.

O odmowę zgody na przeprowadzenie uroczystości poprosił polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Resort odpowiedział, że „nie rekomenduje” ich przeprowadzenia, co wystarczyło, by ambasada wycofała się z planów z obawy, że władze zadbają o porządek publiczny.

Na ambasadora Andriejewa czekało kilka grup osób – zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Niektórzy otwarcie protestowali przed bramą cmentarza, w rękach mieli ukraińskie flagi. Protestujący próbowali zablokować samochód, którym przyjechał ambasador oraz inne osoby, które szły z kwiatami. Andriejewa, który wreszcie dotarł na cmentarz inną drogą, protestujący oblali czerwoną farbą.

Jak donosi stołeczna „Gazeta Wyborcza” w tłumie panowała agresywna atmosfera. Demonstranci atakowali osoby ze wstążkami św. Jerzego, symbolami rosyjskiego militaryzmu, dochodziło do bójek. Leciały butelki, policja nie była w stanie opanować sytuacji. Większość osób z prorosyjskimi emblematami uciekła. Jeszcze godzinę przed uroczystością z udziałem ambasadora na cmentarzu zmywano namalowane w przeddzień i w nocy napisy, m.in. „Zabić Putina” i „Putin ch...”.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa w taki sposób skomentowała to wydarzenie na swoim kanale na Telegramie: „Burzenie pomników bohaterów II wojny światowej, profanacja grobów, a teraz przerwanie ceremonii składania kwiatów w dzień święty dla każdego przyzwoitego człowieka to już oczywistość: Zachód wyznaczył kurs dla reinkarnacji faszyzmu”.

– Wydarzenie, do którego doszło dzisiaj podczas składania wieńców przy grobach poległych żołnierzy sowieckich przez ambasadora Federacji Rosyjskiej stanowi incydent, który nie powinien mieć miejsca, incydent ze wszech miar godny ubolewania. Dyplomaci cieszą się szczególną ochroną, niezależnie od polityki, jaką prowadzą rządy, które oni reprezentują — powiedział szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau dziennikarzom podczas swojej wizyty zagranicznej w Iranie.

Przemówienie Putina bez przełomu

W przemówieniu prezydenta Władimira Putina z okazji Dnia Zwycięstwa nie padła żadna istotna zapowiedź, zgodnie z tym, jak przewidywał w „Polityce” Marek Świerczyński z Polityki Insight. Przywódca Kremla ponownie próbował usprawiedliwić inwazję Rosji na Ukrainę, mówiąc, że NATO i Ukraina stwarzają zagrożenia „dla nas nie do zaakceptowania” na granicy Rosji.

Putin mówił, że Zachód nie chciał słuchać Rosji i „miał inne plany”. Bez powołania się na jakiekolwiek dowody twierdził, że Zachód przygotowywał się do „inwazji na naszą ziemię, w tym na Krym”. Mówił też o spięciach z narodami europejskimi. Rosja miała namawiać je do znalezienia „uczciwego kompromisu”. Jak uważa Putin – bezskutecznie.

Prezydent Rosji mówił też o zwycięstwie Związku Radzieckiego nad nazistowskimi Niemcami. Jego zdaniem był to „bezprecedensowy heroizm”, a Rosja musi zagwarantować, że „horror wojny światowej nigdy się nie powtórzy”.

Na zakończenie przemówienia z okazji Dnia Zwycięstwa w Moskwie po słowach Putina tysiące żołnierzy wiwatowało na Placu Czerwonym. Hymnowi Rosji towarzyszyły salwy armatnie.