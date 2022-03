Biden w Warszawie. Rosjanie zbombardowali Lwów

Prezydent USA Joe Biden wygłosił historyczne przemówienie na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Wcześnie zapewniał Polaków, że artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego to "święty obowiązek". W czasie wizyty amerykańskiego prezydenta w Polsce Rosjanie zbombardowali Lwów.

Zakończyła się wizyta Joe Bidena w Polsce. Jej najważniejszym punktem było sobotnie przemówienie na dziedzińcu Zamku Królewskiego (zebrało się tam blisko 500 zaproszonych przez Amerykanów gości).

Biden: Tej walki nie wygramy w ciągu dni, miesięcy

„To wielki zaszczyt, że mogę tu być. »Nie lękajcie się« – to były pierwsze słowa pierwszego polskiego papieża po wyborze w 1978 r. Te słowa odmieniły świat. To przesłanie Jan Paweł II przywiózł potem tu do Warszawy podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, przywiózł przesłanie na temat siły wiary, siły ludzi. W obliczu brutalnego systemu to było przesłanie, które pomogło zakończyć ucisk sowiecki i wyzwolić tę ziemię. Jan Paweł II w 1979 r. mówił te słowa, gdy ZSRR rządził żelazną pięścią za żelazną kurtyną. Rok później wybuchła rewolucja »Solidarności«. Dlatego wszyscy jesteśmy dziś wdzięczni Lechowi Wałęsie” – mówił prezydent USA.

„Wiara widzi najlepiej w ciemności, dziesięć lat później ZSRR się rozpadł, a Polska i Europa Wschodnia odzyskały wolność. Nic w tej walce nie było łatwe, trwała dziesięciolecia, ale wyszliśmy z niej wolni. Z bitwy pomiędzy demokracją a brutalną siłą. Tej obecnej bitwy też nie wygramy w dni i miesiące, musimy przygotować się na długą walkę. Panie prezydencie, panie premierze, panie prezydencie Warszawy, wszyscy Polacy, duża część Ukraińców, którzy tu jesteście – zebraliśmy się tu, w tym pięknym mieście, przed pięknym zamkiem, w Warszawie, która stała dumnie walcząc o wolność i triumfując” – dodawał.

Biden przypomniał postać Madeleine Albright, która „była największą przyjaciółką demokracji na świecie, całe życie walczyła o zasady demokracji”. Mówił o Ukrainie, której naród stał się przedmurzem demokracji i walki o jej wolności. „Wszystkie one od zawsze były atakowane i każde pokolenie musiało o nie walczyć. Taki jest świat, bo świat nie jest doskonały” – mówił prezydent USA.

„Moje przesłanie do Ukraińców: Stoimy z Wami. Kropka!” – dodał Biden.

I kontynuował: „Walka o demokrację nie zakończyła się z zakończeniem zimnej wojny. Przez 30 lat siły autokratów walczyły dalej, pogardzały prawdą, a dziś Rosja zdławiła demokrację i chce robić to gdzie indziej, powołując się na fałszywe zasady, atakując sąsiadów (…). Rosja chce przedstawić rozszerzenie NATO jako projekt imperialny, ale my jesteśmy sojuszem obronnym. Rozmawiałem wielokrotnie z Putinem, chcieliśmy dyplomacji, przedstawialiśmy propozycje, żeby zwiększyć bezpieczeństwo Europy. Ale Putin wszystko odrzucał, zasłaniając się kłamstwami, od początku chciał użyć przemocy. Gwarantował raz po raz, że nie zaatakuje Ukrainy, że jego żołnierze są przy jej granicach wyłącznie z powodu manewrów. Jednak Rosja po prostu wybrała wojnę”.

Biden wyraźnie podkreślił, że agresja putinowskiej Rosji to bezpośrednie wyzwanie rzucone w twarz międzynarodowemu porządkowi, „który stworzyliśmy po drugiej wojnie światowej”. „Powaga zagrożenia wymaga szybkiej i zjednoczonej reakcji Zachodu” – stwierdził.

Wspominał o sankcjach, które zostały nałożone na Rosję. „Ich Bank Centralny jest zablokowany, zatrzymaliśmy import rosyjskiej energetyki, uderzyliśmy w serce ich gospodarki. Udziałem ich oligarchów jest ból, prywatne firmy wycofały się z biznesów w Rosji, rubel niemal od razu stał się niczym. Gospodarka Rosji zostanie zmniejszona o połowę, wkrótce nie będzie nawet w dwudziestce największych gospodarek świata. To nowy sposób prowadzenia wojny, drenujemy siłę Rosji, zmniejszamy ich możliwość stosowania przemocy. I to Władimir Putin za to odpowiada”.

Podkreślał, że siły amerykańskie są w Europie nie po to, żeby wchodzić w konflikt z Rosją, ale by bronić sojuszników. „Niech nawet nie myślą, żeby wejść na cal natowskiej ziemi. Siłą naszej kolektywnej obrony będziemy bronić każdego kraju NATO” – mówił bardzo mocno prezydent USA.

Wspominał swoje spotkanie z uchodźcami na Stadionie Narodowym, łzy matek i uśmiechy przez łzy dzieci. „Nie musiałem mówić ich językiem, żeby wiedzieć, co czują, żeby rozumieć ich emocje. Uderzyła mnie także wielka hojność Polaków, ich otwarte serca i domy. Pomoc uchodźcom to nie jest tylko zadanie Polski, to jest odpowiedzialność wszystkich krajów”.

Biden do Rosjan: Ta wojna nie jest was godna

„Ta wojna jest już strategiczną porażką dla Rosji. Putin myślał, że Ukraińcy rzucą broń. Ale w zamian Rosjanie napotkali opór. Historia nic go nie nauczyła. Nie złamał ich ducha, tylko wzmocnił. Nie rozbił NATO. Nie chciał obecności Sojuszu przy granicach Rosji, a teraz ma tam największą obecność NATO, prawie 100 tys. żołnierzy” – mówił Biden.

Następnie zwrócił się do Rosjan. „Zawsze mówiłem otwarcie do was. Wiem, że wy, Rosjanie, nie jesteście naszym wrogiem, nie wierzę, że cieszycie się z mordowania ludzi, dzieci, osób starszych, z tego, że miasta są otaczane, by ludzie nie mogli z nich uciekać. To nie są działania wielkiego narodu. Wy, Rosjanie, pamiętacie, czym są podobne sytuacje, przed i w trakcie drugiej wojny światowej. Musicie pamiętać Leningrad albo słyszeliście tę historię od swoich rodziców i dziadków. To nie jest już wspomnienie przeszłości, bo to właśnie robi rosyjska armia na Ukrainie. Byliście krajem XXI w., mieliście marzenia, a teraz agresja Putina cofa was do XIX w. Nie zasługujecie na taką przyszłość. Ta wojna nie jest godna was, Rosjan”.

Biden mówił o przesłaniu do Europy. „Ta nowa walka o wolność pokazała, że Europa musi zakończyć uzależnienie od rosyjskich surowców, my w tym pomożemy. Będziemy pracować razem, żeby przeprowadzić to najskuteczniej. Musimy walczyć z korupcją, korupcją z Kremla. Musimy stać razem, nie wystarczy posługiwać się nobliwą retoryką o demokracji. Wszyscy musimy odrobić tę pracę domową. Musimy teraz zobowiązać się, że będziemy w tej walce zjednoczeni dziś, jutro, przez dziesięciolecia. Nie będzie łatwo. Ale to cena, którą płacimy, ponieważ mrok autokracji nie da rady sprostać kagankowi wolności. A więc tu i teraz niech wybrzmią słowa Jana Pawła II. Nigdy nie traćcie nadziei, nie lękajcie się. Dyktator chcący odbudować imperium nigdy nie da rady miłości ludzi do wolności. Ukraina nigdy nie będzie wygraną Rosji (...). Ten człowiek nie może pozostać u władzy na zawsze”.

Spotkanie Biden-Duda. „Art. 5. jest świętym obowiązkiem. Możecie na nas liczyć”

Wcześniej, w sobotnie południe w Pałacu Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu, Biden rozmawiał z Andrzejem Dudą. W transmitowanych po spotkaniu przemowach obu prezydentów od prezydenta Dudy można było usłyszeć m.in.: „Mimo trudnych czasów relacje polsko-amerykańskie kwitną. Jesteśmy pierwszym odbiorcą amerykańskiego gazu LNG, to ogromnie ważne wobec agresji Rosji i jej szantażu energetycznego. Jesteśmy wdzięczni za amerykańskie wsparcie w tym zakresie, podobnie za rozpoczęcie ścieżki rozwoju pokojowej energetyki nuklearnej. (…) Wierzę, że ten program wspólnie z amerykańskimi firmami i pod patronatem Białego Domu uda nam się szybko zrealizować”.

„Cieszymy się ze wszystkich inwestycji amerykańskich w Polsce, tak samo witamy z radością amerykańskich żołnierzy. Ale też jesteśmy poważnym partnerem, przyjęliśmy nową ustawę o obronie ojczyzny, przewidujemy już w przyszłym roku wydanie 3 proc. PKB na obronność, zamierzamy kupować wyposażenie wojskowe produkowane w Stanach Zjednoczonych. Cieszymy się z każdego elementu tej kooperacji” – mówił polski prezydent.

I zakończył: „Te wszystkie więzi wzmacnia wizyta pana prezydenta. Przeżywamy wielką tragedię narodu ukraińskiego, wiemy, co znaczy rosyjski imperializm, bo nasi dziadkowie, a czasem rodzice, to przeżyli. Dziękujemy za mocny głos, stoimy przy USA, liczymy na twarde i zdecydowane przywództwo Stanów Zjednoczonych”.