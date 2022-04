Bliżej bezpośrednich rozmów. Zełenski i Putin spotkają się w Turcji?

Ukraińcy podają, że odbili 30 miast w rejonie Kijowa i utrzymują linię frontu na wschodzie kraju. Rosjanie brutalnie rozbili pokojowy wiec w miejscowości Enerhodar.

Ukraińska agencja Interfax podała, że Wołodymyr Zełenski spotka się z Władimirem Putinem najpewniej w Turcji, by podjąć negocjacje pokojowe. Już w piątek turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan miał zadzwonić do Putina i zapewnić go, że jest w stanie zaaranżować takie spotkanie.

Mariupol czeka na ratunek. Rosjanie rozbijają pokojowy wiec

Wołodymyr Zełenski w sobotę rano alarmował, że wycofując się, Rosjanie porzucają miny, zastawiając w ten sposób pułapki na ludność cywilną. Jak dodał, agresor utrudnia prowadzenie akcji ewakuacyjnych. A także oszacowanie liczby rannych. Prokurator generalny podał, że w wojnie ucierpiało dotąd 412 dzieci, zginęło co najmniej 158 spośród nich. W sobotę podano, że relacjonując wydarzenia, zginął także ukraiński fotoreporter Maksim Levin, wieloletni współpracownik agencji Reutera.

Rosjanie brutalnie obchodzą się z cywilami. W sobotę rozgonili pokojowo protestujący tłum w miejscowości Enerhodar, która jest w rękach agresora od początku marca. Tutaj mieści się największa elektrownia atomowa na kontynencie. Mieszkańcy spotykają się na wiecach i śpiewają ukraiński hymn. Rosjanie otworzyli ogień moździerzowy, używają granatów dźwiękowych i świetlnych, są ranni.

Rosjanie przejęli kontrolę nad miastem Izium w obwodzie charkowskim we wschodniej Ukrainie – ogłosił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Jednocześnie powoli wycofują się z obwodu czernihowskiego – poinformował szef lokalnych władz Wjaczesław Czaus. „Mam nadzieję, że [wróg] odchodzi stąd na zawsze” – napisał na Telegramie. Agencja Nexta doniosła, że Ukraińcom udało się też odzyskać kontrolę nad Buczą. Wyzwolona ma być również Borodzianka, ważne strategicznie miasto na północy zachód od Kijowa. W sobotę ukraińskie władze podały, że odbiły 30 miejscowości i wsi z okolic Kijowa, utrzymują także front na wschodzie kraju, gdzie toczą się najkrwawsze walki. Straty są jednak druzgocące – na ulicach leżą ciała, Rosjanie używali dzieci jako żywych tarcz.

It is reported that #Bucha has been liberated from the occupants and is under the control of the AFU. pic.twitter.com/VgrNFmwwAj — NEXTA (@nexta_tv) April 1, 2022

Według telewizji CNN Rosjanie w ostatnich dniach co najmniej dwukrotnie zbombardowali magazyn Czerwonego Krzyża w centrum Mariupola. Te informacje potwierdziło dowództwo wojsk, które bronią oblężonego miasta, znajdującego się w stanie humanitarnej katastrofy. „Nie mamy tam swojego zespołu, więc nie wiemy nic o potencjalnych ofiarach i wyrządzonych szkodach” – mówi rzecznik Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Jason Straziuso.

Czerwony Krzyż usiłuje dostać się do Mariupola, by ewakuować stąd ludność cywilną. W piątek te wysyłki torpedowali Rosjanie, w weekend są ponawiane. Ostatniej doby udało się wydostać z Ukrainy ponad 4 tys. osób.

Carla Del Ponte, w latach 1999–2003 główny prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, zaapelowała do MTK, by wydał nakaz aresztowania rosyjskiego prezydenta. W sobotę ton wobec rosyjskiej agresji zaostrzył nawet papież Franciszek. Dotąd lawirował, a teraz stwierdził, że rosyjski „możnowładca” podżega do nacjonalistycznych konfliktów.

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow wybrał się w piątek do Indii, gdzie spotkał się ze swoim odpowiednikiem Subrahmanyamem Jaishankarem oraz premierem Narendrą Modi. Modi celowo nie spotkał się z żadnym z innych ministrów spraw zagranicznych, którzy odwiedzili Indie w ciągu ostatnich kilku tygodni, podczas gdy rosyjska inwazja na Ukrainę postępowała. Zdaniem brytyjskiego „Guardiana” można to odczytywać jako silny dyplomatyczny sygnał poparcia Indii dla Rosji.

Komisja Europejska przedstawiła propozycję uproszczenia wykorzystania funduszy rozwoju regionalnego na rzecz państw członkowskich UE, które przyjmują uchodźców z Ukrainy.

Szczyt UE–Chiny. „Jesteśmy przeciw sankcjom na Rosję”

W piątek 1 kwietnia odbył się wideoszczyt Unia Europejska–Chiny. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen rozmawiali z premierem Chin Li Keqiangiem, a po południu z prezydentem Xi Jinpingiem. To pierwsze takie spotkanie od dwóch lat.

Głównym tematem rozmów jest wojna w Ukrainie, pomoc społeczności międzynarodowej dla tego kraju, kryzys humanitarny spowodowany rosyjską agresją i wynikające z niej zagrożenie dla ładu międzynarodowego. Przywódcy UE próbują przekonać liderów Chin do zaakceptowania sankcji wymierzonych w Rosję.

Wysoki dyplomata ChRL Wang Yi w sobotę poinformował, że Chiny prowadzą z Rosją „normalny handel” z pożytkiem dla całej światowej gospodarki. Jak mówił: „Sprzeciwiamy się sankcjom, bo ich skutki mogą rozlać się na resztę świata, prowadząc do wojen walutowych, handlowych i finansowych, stwarzając zagrożenie dla łańcucha dostaw, a nawet dla ogólnego ładu gospodarczego”. I dodał, że Ukraina, tak jak Iran, powinna być „miejscem współpracy”, a nie międzynarodowych tarć.

Atak na cel w Rosji, Rosjanie przegrupowują wojska

W rosyjskim Biełgorodzie przy granicy z Ukrainą palą się zbiorniki z paliwem. W sieci pojawiają się kolejne nagrania, które potwierdzają, ze to efekt udanego ataku armii ukraińskiej.