Blokada czarnomorskich portów. Szef FAO: Kryzys zbożowy? To, co widzieliście do tej pory, to nic

Delegacje szwedzka i finlandzka szykują się do Turcji na rozmowy o poparciu ich wniosków przez Ankarę. Powinny być tam we wtorek wieczorem, podaje BBC.

Wojna w Ukrainie może wpędzić w recesję słabsze gospodarki świata – ostrzegła szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) Kristalina Georgiewa w czasie Forum Ekonomicznego w Davos. W jej ocenie ryzyka globalnej recesji nie można wykluczyć, jeśli konflikt będzie się przedłużał. IMF ostatnio obniżył swoje prognozy wzrostu dla 143 państw (to aż 80 proc. światowej populacji). „2022 będzie trudny”, przewiduje Georgiewa. Wyzwaniem dla gospodarek jest wojna, ale też umacniający się dolar amerykański, spowolnienie gospodarki Chin, a w efekcie m.in. wciąż rosnące ceny żywności.

„Rosja wykorzystuje żywność i głód jako broń” – mówiła podczas konferencji przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. Odpowiedzią na zagrożenie, jej zdaniem, powinna być bardziej ścisła współpraca międzynarodowa.

