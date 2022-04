Bombardowany Mariupol. Zełenski: Ukraina jest pierwsza w kolejce

Rosja chce zająć Donbas i południe Ukrainy, by utworzyć korytarz aż do Mołdawii. „Ukraina to dopiero początek. Jesteśmy pierwsi w kolejce”, mówi Wołodymyr Zełenski.

Drugi etap wojny: Donbas i korytarz do Naddniestrza. Zełenski: Ukraina jest pierwsza w kolejce Zajęcie Donbasu i południa Ukrainy – to cele „drugiego etapu operacji” w Ukrainie. Takie informacje przekazał w piątek urzędnik Kremla gen. Rustam Minnekajew. Zajmując te rejony, Rosja utorowałaby sobie drogę do Naddniestrza. Wołodymyr Zełenski skomentował te plany: „Ukraina to dopiero początek”. W ocenie ukraińskiego prezydenta Rosja chce utworzyć korytarz na Krym i dalej, do Mołdawii. Groźbę tę Zełenski ponowił w ostatnim briefingu w nocy z piątku na sobotę: „Wszystkie narody, które tak jak my wierzą w zwycięstwo życia nad śmiercią, muszą z nami walczyć. Muszą nam pomóc, bo jesteśmy dopiero pierwsi w kolejce. Kto będzie następny?”. Pretekstem ataku jest rzekome „wyzwalanie” uciskanej ludności rosyjskojęzycznej. I to skomentował Zełenski: „Szczerze mówiąc, terytorium, na którym Rosja powinna wspierać ludność rosyjskojęzyczną, jest sama Rosja. Kraj bez wolności słowa, bez wolności wyboru. W którym nie ma prawa do sprzeciwu. W którym kwitnie ubóstwo, a ludzkie życie nie ma wartości. Do tego stopnia, że ci, którzy przyszli walczyć do nas, kradną to, co imituje normalne życie”. Do słów generała Minnekajewa odniósł się resort spraw zagranicznych Mołdawii, wyrażając zaniepokojenie i wzywając do siebie ambasadora Moskwy. „Oświadczenia te [gen. Minnekajewa] są bezpodstawne i przeczą stanowisku Federacji Rosyjskiej, która zobowiązała się wspierać suwerenność i integralność terytorialną Republiki Mołdawii w granicach uznanych na arenie międzynarodowej”, czytamy w oświadczeniu MSZ. Rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu informował o planie „zmiany taktyki” w drugim etapie wojny. W ocenie brytyjskiego wywiadu pośrednio przyznał, że dotychczasowe metody w Ukrainie zawiodły. Mariupol nadal jest bombardowany Broniący się ostatkiem sił Mariupol byłby zwieńczeniem „pierwszego etapu” wojny. Władimir Putin zarządził blokadę huty Azowstal w mieście, a jeszcze w czwartek ogłosił, że zostało zdobyte. Jak ocenia brytyjski wywiad, chce w ten sposób zwolnić rosyjskie wojska i skierować je dalej na wschód. Z kolei według Pentagonu twierdzenie, że miasto odbili Rosjanie, należy uznać za dezinformację. Jeszcze w czwartek w swoim cyklicznym wystąpieniu Zełenski powiedział, że Mariupol, „wbrew temu, co mówią okupanci”, nadal stawia opór rosyjskim najeźdźcom. Jak dodał, Rosja kontynuuje przerzucanie wojsk w celu prowadzenia wojny na Ukrainie. „Gromadzą siły i wprowadzają nowe oddziały wojsk do naszego kraju”, powiedział i dodał, że „Rosjanie robią wszystko, aby przynajmniej móc mówić o jakichś zwycięstwach”. W hucie przebywa wciąż ponad 2 tys. ukraińskich i zagranicznych bojowników, którzy do tej pory odmawiają podporządkowania się żądaniom armii rosyjskiej dotyczącym złożenia broni i poddania się. Nie mają już amunicji ani zapasów jedzenia. Są z nimi bliscy. Doradca mera Mariupola Petro Andruszczenko w piątek poinformował, że Rosjanie nadal zrzucają na zakład bomby. Ostatnie zdjęcia satelitarne sugerują tymczasem, że pod miastem znajdują się masowe groby. Rosjanie próbowali w ten sposób ukryć ślady swoich zbrodni (inaczej niż w Buczy, Irpieniu, Borodziance). W Mariupolu zginęło ok. 9 tys. osób. Minister ds. terytoriów czasowo okupowanych Iryna Wereszczuk poinformowała, że być może w sobotę zostanie utworzony korytarz humanitarny z Mariupola. Takie nadzieje do tej pory okazywały się płonne.

Sekretarz generalny ONZ spotka się z Putinem • Kanclerz Niemiec Olaf Scholz w rozmowie z tygodnikiem „Spiegel” podkreślił, że liczy się dla niego przede wszystkim bezpieczeństwo NATO, a zapobieżenie eskalacji konfliktu jest jego „najwyższym priorytetem”. Dlatego, jak dodał, każdy krok musi być przemyślany i ściśle koordynowany na poziomie Sojuszu. W jego ocenie bezpośrednia konfrontacja z Rosją grozi wybuchem III wojny światowej, dlatego „nie przejmuje się teraz sondażami ani telefonicznymi napomnieniami” swoich partnerów. Niemcy są krytykowani za opieszałość w udzielaniu Ukrainie wsparcia militarnego. • W przyszłym tygodniu w Niemczech spotkają się przywódcy ok. 20 państw, by omawiać perspektywy wsparcia dla Ukrainy – ogłosił Pentagon. Będzie mowa przede wszystkim o strategiach długoterminowych. Rzecznik Pentagonu John Kirby precyzował, że zaproszono 40 krajów, nie tylko członków NATO. • We wtorek 26 kwietnia przyjedzie do Moskwy sekretarz generalny ONZ António Guterres, by mówić o zaprowadzeniu pokoju w Ukrainie. Spotka się z Putinem i ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. • W piątek 22 kwietnia rano rozmowę telefoniczną odbył z Putinem szef Rady Europejskiej Charles Michel, nalegając, by rozmawiał bezpośrednio z Zełenskim. Putin miał stwierdzić, że Ukraina jest „niekonsekwentna w negocjacjach”. • „Ukraina będzie nie do pokonania” – oświadczył w piątek premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson w czasie swej wizyty w Indiach. Jak dodał, Sojusz przygotowuje dla Ukrainy szereg gwarancji bezpieczeństwa, które sprawią, że będzie w przyszłości odporna na rosyjskie ataki. I zapewnił, że gdy z Polski trafią na front znane dobrze Ukraińcom czołgi T-72, Wielka Brytania zapełni „luki” sprzętowe nad Wisłą. W New Delphi zastrzegł ponadto, że brytyjski rząd dopełni formalności, by broń importowana z Wysp do Indii na pewno nie była przekazywana Rosji. Indie nie przyłączyły się do sankcji na Moskwę, a z doniesień wynika, że blokują pomoc militarną dla Ukrainy. • Bank Światowy szacuje, że Ukraina poniosła do tej pory straty w wysokości 60 mld dol. Zełenski podkreśla, że kraj potrzebuje 7 mld wsparcia co miesiąc, żeby utrzymać gospodarkę państwa w warunkach wojny. • Rosja w odpowiedzi na sankcje zakazała wjazdu do kraju m.in. wiceprezydent USA Kamali Harirs i szefowi Facebooka Markowi Zuckerbergowi. „Moskwa”. Rosja szuka marynarzy Rosyjski resort obrony w piątek poinformował, że jeden z marynarzy z zatopionego przez Ukraińców krążownika „Moskwa” poniósł śmierć, a pozostałych 27 uznaje się za zaginionych. Agencja RIA Nowosti jednocześnie podaje, że uratowano 396 członków załogi. Na pokładzie było 500 osób, które po ataku próbowały się ewakuować. Ukraińcy skierowali w „Moskwę”, flagowy krążownik Floty Czarnomorskiej, pociski przeciwokrętowe Neptun. Ukraińcy odpierają ataki Wojska rosyjskie nadal blokują Charków i ostrzeliwują siły ukraińskie oraz obiekty infrastruktury w tym rejonie. W rejonie Iziumu (obw. charkowski) Rosjanie skoncentrowali do 25 grup batalionowych. W tym rejonie wojska rosyjskie doszły do północnych granic miejscowości Dibrowne. W obwodzie donieckim wojska rosyjskie atakują w rejonie miejscowości Zariczne i miasta Marjinka. Armia Ukrainy toczy walki obronne w obwodzie ługańskim o Popasną i Nowosztokiwske. Ukraiński Sztab Generalny zapewnił, że wojska rosyjskie ponoszą na Ukrainie straty. „Według naszych informacji 20 kwietnia do centralnego szpitala miasta Nowoajdar trafiła kolejna partia 220 rannych żołnierzy rosyjskich sił zbrojnych”. • Ukraińskie Siły Zbrojne odparły minionej doby dwa ataki wojsk rosyjskich w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy; zniszczono około 50 żołnierzy i 14 sztuk sprzętu wroga – podała w piątek agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe. Sytuacja w obwodach chersońskim i mikołajowskim pozostaje napięta. Planowane korytarze humanitarne ze wsi na okupowanych terenach obwodu chersońskiego do obwodu dniepropietrowskiego nie mogły być użyte, ponieważ Rosjanie złamali porozumienie, nie przerwali ognia i zatrzymali kolumnę ewakuacyjną na jednym z punktów kontrolnych – napisano. W obwodzie chersońskim wróg wciąż próbuje opanować tereny na zachód od swoich umocnień i dojść do granicy z obwodem mikołajowskim. Siły Zbrojne Ukrainy odparły dwa kolejne ataki, nieprzyjaciel poniósł straty i wycofał się. Zniszczono m.in. czołg T-72 i dziewięć pojazdów opancerzonych – wynika z komunikatu. • W ciągu ostatniej doby ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła kolejne trzy rosyjskie samoloty, trzy śmigłowce i dziewięć dronów – podała w piątek agencja Ukrinform, cytując komunikat dowództwa sił powietrznych Ukrainy. „21 kwietnia był owocnym dniem dla ukraińskich jednostek obrony przeciwlotniczej, które zniszczyły 15 wrogich celów, w tym dziewięć bezzałogowych statków powietrznych Orlan-10” – napisano w sprawozdaniu zamieszczonym na Facebooku Według komunikatu dwa z tych dronów zestrzelono przy użyciu przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Strącono również rosyjskie samoloty Su-34, Su-35 i Su-25, a także dwa śmigłowce Mi-8 oraz jeden Ka-52. • Wojska rosyjskie na okupowanych terenach Ukrainy wywołują w sposób sztuczny kryzys humanitarny, poprzez niszczenie kluczowych obiektów infrastruktury i blokowanie dostaw humanitarnych – oświadczył w piątek Sztab Generalny ukraińskich sił zbrojnych. W komunikacie na Facebooku sztab oświadczył, że wojska rosyjskie „nadal blokują przemieszczanie się miejscowej ludności, dopuszczają się grabieży i sztucznie przybliżają kryzys humanitarny”. Dochodzi do „przypadków rozstrzeliwania ludności cywilnej i wolontariuszy”. Unijny fundusz odbudowy dla Ukrainy Komisja Europejska pracuje nad utworzeniem Funduszu Powierniczego Solidarności z Ukrainą uzgodnionego przez przywódców UE na rzecz odbudowy demokratycznej Ukrainy. Trwają dyskusje z państwami członkowskimi – poinformowała PAP rzeczniczka Komisji Ana Pisonero. „Jak powiedziała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen, UE jest zobowiązana do zapewnienia silnego wsparcia dla demokratycznej Ukrainy po ustaniu inwazji" – mówi rzeczniczka. „Unia zaprasza do pomocy także swoich partnerów, w tym organizacje międzynarodowe i instytucje finansowe. Plan gospodarczo-inwestycyjny UE dla partnerów wschodnich, który ma zmobilizować inwestycje o wartości do 6,5 mld euro, również wesprze odporność i odbudowę kraju" - zaznaczyła Pisonero. 25 marca na szczycie UE przywódcy zobowiązali się do udzielenia wsparcia rządowi ukraińskiemu w jego pilnych potrzebach, a po ustaniu rosyjskiego ataku do odbudowy demokratycznej Ukrainy. USA ogłaszają kolejny pakiet pomocy wojskowej – Ogłaszam dziś pakiet kolejnych 800 mln dol. pomocy, by dodatkowo wzmocnić zdolność Ukrainy do walki na wschodzie i w regionie Donbasu. Pakiet zawiera ciężką artylerię, dziesiątki haubic i 144 tys. sztuk amunicji. Zawiera też więcej dronów taktycznych – powiedział prezydent USA w Białym Domu, po spotkaniu z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem. Tune in as I provide an update on our efforts to support the people of Ukraine and announce additional assistance. https://t.co/mjwhdQVcTC — President Biden (@POTUS) April 21, 2022 Pakiet pomocy o tej samej wartości ogłoszony został w ubiegłym tygodniu; zawierał 18 haubic 155 mm i 40 tys. sztuk amunicji. Pierwsze haubice dotarły do Europy w tym tygodniu, w środę Pentagon oznajmił, że rozpoczął szkolenie z ich obsługi. Biden zaznaczył, że pakiet skrojony jest pod charakterystykę „kluczowej fazy” bitwy o Donbas i topografię regionu. – Bitwa o Kijów była historycznym zwycięstwem dla Ukraińców. Teraz musimy przyspieszyć ten pakiet pomocy, by przygotować Ukrainę na rosyjską ofensywę w Donbasie. Ona będzie bardziej ograniczona, jeśli chodzi o geografię, ale nie jeśli chodzi o brutalność – ocenił Biden.