Rosja nałożyła zakaz wjazdu dla premiera Wielkiej Brytanii i 13 innych polityków. Sąd we Lwowie aresztował proputinowskiego polityka Wiktora Medwedczuka.

Jeżeli zaś chodzi o sam Mariupol, dowódca broniącej go piechoty morskiej określił sytuację w mieście jako krytyczną. Mjr Serhij Wołyna wezwał też władze do jak najszybszego odblokowania Mariupola, militarnego lub politycznego. Jego zdaniem miejscowe siły zbrojne są w stanie bronić miasta maksymalnie jeden dzień.

Pięć rannych osób i jedna zabita – to efekt rosyjskiego ostrzału w Wasylówce w obwodzie zaporowskim. Ostrzelanych zostało kilka budynków mieszkalnych w centrum miasta oraz dworzec kolejowy. O ataku poinformowała w piątek Administracja Wojskowa Obwodu Zaporowskiego. Miasto okupują Rosjanie, ale tereny na północ od niego znajdują się już pod kontrolą Ukraińców. Przez Wasylówkę przebiegają korytarze humanitarne służące do ewakuacji mieszkańców z obwodu zaporowskiego i Mariupola w obwodzie donieckim.

„Wzywamy Stany Zjednoczone i ich sojuszników do zaprzestania nieodpowiedzialnej militaryzacji Ukrainy, która pociąga za sobą nieprzewidywalne konsekwencje dla bezpieczeństwa regionalnego i międzynarodowego" – tak, według „Washington Post”, miało brzmieć rosyjskie przesłanie do amerykańskich władz.

W piątkowym, cyklicznym wystąpieniu w sieci prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński mówił o konieczności przyspieszenia pokoju, co - jak podkreślał - jest zadaniem najważniejszym. „Nasza armia robi to świetnie. Powstrzymują ataki, przeprowadza kontrnatarcia – mówił.

W nocy z piątku na sobotę rosyjskie wojsko przeprowadziło ataki rakietowe w obwodach połtawskim i kirowogradzkim. Po ataku na lotnisko w Aleksandrji w obwodzie kirowogradzkim są zabici i ranni. W sobotę rano rosyjskie pociski spadły także na Kijów i Lwów oraz miejscowości w obwodzie dniepropietrowskim.W dzielnicy darnickiej w Kijowie doszło do wybuchów, jedna osoba zginęła, kilka osób zostało rannych i trafiło do szpitala. Mer stolicy Witlij Kliczko uważa, że Kijów pozostaje celem rosyjskich ataków i nie wykluczył, że wróg będzie kontynuować ostrzały miasta. W sobotę rosyjskie siły zaatakowały też Charków na wschodzie kraju, są zabici i ranni. Rosyjski pocisk spadł m.in. w pobliżu placu zabaw.

Sąd we Lwowie aresztował w sobotę Wiktora Medwedczuka, prorosyjskiego polityka ukraińskiego i ojca chrzestnego dzieci Władimira Putina, jest podejrzany o zdradę stanu. Prezydent Ukrainy informował o zatrzymaniu polityka już 12 kwietnia. Według szefa ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa przebrany za ukraińskiego wojskowego próbował dotrzeć do granicy z separatystycznym Naddniestrzem w Mołdawii, skąd łodzią miał przeprawić się na drugą stronę, gdzie już czekała na niego grupa ewakuacyjna specnazu rosyjskiej FSB. Zdjęcia siedzącego na krześle Medwedczuka w kajdankach na rękach opublikował wówczas sztab generalny Ukrainy.

To nie koniec retorsji ze strony Rosji. Rosyjskojęzyczna wersja portalu Moscow Times została zablokowana w Rosji z powodu publikowanych relacji wojennych. Serwis w języku angielskim nadal działa. Blokada pojawiła się w piątek po publikacji artykułu o rosyjskich funkcjonariuszach odmawiających walki w Ukrainie, co rosyjskie władze uznały za fałszywe oskarżenia. Portal jest dostępny za granicą i za pośrednictwem łączenia VPN. Założony w 1992 r. „The Moscow Times” jest jedyną niezależną rosyjską gazetą anglojęzyczną.

Premier Boris Johnson, minister spraw zagranicznych Lizz Truss i minister obrony Ben Wallace oraz 10 innych polityków objęci zakazem wjazdu do Rosji (Dominic Raab, Grant Shapps, Priti Patel, Rishi Sunak, Kwasi Kwarteng, Nadine Dorries, James Heappey, Nicola Sturgeon, Suella Braverman i Theresa May). Rosyjski MSZ podał, że stało się to „w świetle bezprecedensowej akcji wrogości ze strony brytyjskiego rządu, w szczególności nałożeniu sankcji przeciwko rosyjskim przedstawicielom władz”. Ministerstwo zapowiedziało w komunikacie, że „lista zostanie wkrótce poszerzona o więcej brytyjskich polityków i parlamentarzystów, którzy wciąż podsycają antyrosyjską histerię, nakłaniają Zachód do używania języka gróźb wobec Moskwy i angażują się w nieuczciwe poparcie dla neonazistowskiego reżimu w Kijowie”. Brytyjski rząd nie przejął się wprowadzonym zakazem. „Wielka Brytania i nasi międzynarodowi partnerzy jednogłośnie potępiają naganne działania rosyjskiego rządu w Ukrainie i wzywają Kreml do zaprzestania wojny. Pozostajemy zdecydowani w naszym wsparciu dla Ukrainy” – to komentarz rzecznika brytyjskiego rządu dla „Guardiana”.

Prezydent Ukrainy w rozmowie z BBC oskarżył kraje europejskie, które nadal kupują rosyjską ropę, „o zarabianie pieniędzy cudzą krwią”. Wołodymir Zełenski wspomniał, że Niemcy i Węgry blokują według niego wysiłki na rzecz embarga na sprzedaż energii, z czego Rosja ma w tym roku zarobić nawet 326 miliardów dolarów. „Niektórzy z naszych przyjaciół i partnerów rozumieją, że teraz jest inny czas, że nie jest to już kwestia biznesu i pieniędzy, że jest to kwestia przetrwania” – powiedział.

Jednocześnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy zaapelowało do Organizacji Narodów Zjednoczonych o ułatwienie powrotu ukraińskich dzieci, które zostały „nielegalnie deportowane” do Rosji. W oświadczeniu ministerstwo stwierdziło, że Rosja „zaangażowała się w zorganizowane przez państwo porywanie dzieci i niszczenie przyszłości narodu ukraińskiego”.

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy ponad 2,8 mln osób – poinformowała w piątek popołudniu Straż Graniczna. Tylko w czwartek 14 kwietnia funkcjonariusze SG odprawili 26,8 tys. podróżnych, a w piątek do godziny 7 rano – 6,2 tys. W przeciwnym kierunku, z Polski na Ukrainę, od 24 lutego wyjechało 652 tys. osób.

Rosja straszy Szwecję i Finlandię w sprawie NATO

Jeśli Szwecja i Finlandia wstąpią do Sojuszu Północnoatlantyckiego, reakcja Rosji będzie „jednoznaczna” – twierdzi były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. „Jeśli Szwecja i Finlandia wstąpią do NATO, długość granic lądowych Sojuszu z Rosją zwiększy się ponad dwa razy. Oczywiście granice te muszą zostać wzmocnione. Należałoby poważnie wzmocnić formacje wojsk lądowych i obronę przeciwlotniczą, a w Zatoce Fińskiej rozmieścić znaczne siły morskie. Wówczas nie może być mowy o niejądrowym statusie regionu bałtyckiego, równowaga musi zostać przywrócona. Jak na razie Rosja nie podjęła takich działań i nie zamierza ich podejmować” – stwierdził wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji.

Według premier Litwy, Ingridy Simonyte, rosyjska groźna zwiększenia obecności wojskowej w rejonie Bałtyku, w tym rozmieszczenia tam broni atomowej, to „nic nowego”. Z kolei minister obrony Litwy w rozmowie z serwisem BNS stwierdził, że broń jądrowa jest już rozmieszczona w obwodzie kaliningradzkim i stało się to jeszcze przed wojną w Ukrainie.

Prezydenci Estonii, Litwy, Łotwy i Polski w Ukrainie

Andrzej Duda odwiedził miejscowość Borodzianka pod Kijowem. Wraz z nim byli prezydenci Estonii, Litwy i Łotwy, którzy także przyjechali w środę z wizytą do Ukrainy. „Prezydenci obejrzeli świat, który narodom wokół proponuje Rosja. Nie ma na to słów” – napisał Jakub Kumoch na Twitterze. Do wpisu dołączył zdjęcia zniszczonych przez rosyjskie naloty budynków, które oglądała prezydencka delegacja.

Delegacja europejskich prezydentów spotkała się także z Wołodymyrem Zełeńskim. Ukraiński prezydent mówił o krajach, które reprezentowali jego goście, że „są z nami zawsze ramię w ramię i byli od początku. Mając takich partnerów i przyjaciół, na pewno zwyciężymy”.

„Naszym celem jest wsparcie prezydenta Zełenskiego oraz obrońców Ukrainy w decydującym dla tego kraju momencie” – powiedział PAP Kumoch, który wraz z szefem BBN Pawłem Solochem i wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Przydaczem towarzyszył prezydentowi. „Państwa bałtyckie są naszymi kluczowymi partnerami w sprawach bezpieczeństwa w regionie. Wspólnie postanowiliśmy, że pojedziemy do Kijowa razem. Polska jest organizatorem wizyty i wraz z Ukrainą zapewnia jej logistykę i bezpieczeństwo” – dodał Kumoch.

„Jeżeli ktoś wysyła żołnierzy, by bombardowali budynki mieszkalne i zabijali cywilów, to nie jest to wojna. To terroryzm i bandytyzm, to złamanie reguł prawa wojennego; dla tych, którzy te reguły łamią, nie ma miejsca w społeczności międzynarodowej” - mówił podczas wspólnej konferencji w Kijowie Andrzej Duda. I dodawał: „Do mojego kraju, do Polski, przybyło ponad dwa i pół miliona uchodźców z Ukrainy, przede wszystkim kobiet i dzieci. Wiele z nich jest cały czas w Polsce. Staramy się udzielać pomocy w miarę naszych możliwości, traktując naszych sąsiadów jako gości, a nie jako uchodźców, choć mamy pełną świadomość, że chronią się przed wojną, przed zagładą, przed śmiercią”

Wizyta prezydentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii w Kijowie będzie pierwszą wizytą głów państw w ukraińskiej stolicy od początku rosyjskiej agresji. Prezydent Andrzej Duda widział się z Wołodymyrem Zełeńskim dosłownie w przededniu rosyjskiej agresji na niepodległą Ukrainę.

Dziś do Kijowa udała się grupa polskich senatorów z marszałkiem Tomaszem Grodzkim na czele. Pojechali razem z trójką senatorów i przedstawicieli czeskiego parlamentu. Odwiedzili Borodziankę, Buczę i Irpień. „Jestem wstrząśnięty tym, co zobaczyłem. To jest Golgota XXI wieku. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla haniebnej agresji Rosji na Ukrainę. Opłakujemy poległych, chylimy czoła przed bohaterskimi obrońcami” – napisał na Twitterze marszałek Grodzki.