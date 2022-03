Ciężkie walki w Charkowie. Chiny nie przyłączą się do sankcji

USA zamkną przestrzeń powietrzną dla rosyjskich samolotów. Nord Stream 2 ogłasza upadłość. Echo Moskwy znika z anteny. Wniosek Ukrainy o przyjęcie do UE zaakceptowany przez europarlament. Trwa brutalny atak na ukraińskie miasta, także przy użyciu zakazanej prawem broni.

Sankcje obejmują m.in. zablokowanie dostępu części rosyjskich banków do międzynarodowego systemu płatności Swift, co skłania inwestorów do ucieczki od rosyjskiej waluty. „Eskalujący kryzys na Ukrainie zmusi rynki do żądania znacznie wyższej premii za ryzyko geopolityczne”, powiedział brytyjskiemu „Guardianowi” bankowcy z australijskiego Westpac. „Sytuacja na Ukrainie jest niestabilna”.

Przypomnijmy, w poniedziałek kurs rosyjskiej waluty spadł o prawie 30 proc. do rekordowo niskiego poziomu w stosunku do dolara amerykańskiego. Rynki otworzyły się do handlu pierwszego dnia po ogłoszeniu przez Zachód sankcji gospodarczych na Rosję za inwazję na Ukrainę. Za dolara trzeba było zapłacić 119 rubli, podczas gdy cena zamknięcia wynosiła 83,64 rubli.

Departament obrony USA ostrzega, że otaczające Charków rosyjskie wojska mogą użyć do ataku broni termobarycznej, a w pobliżu miasta znajdują się rosyjskie wyrzutnie zdolne do przenoszenia takiej broni. Przed taką bronią nie ma ucieczki: „To broń, która generalnie ma bardzo dużą siłę wybuchu, który jest dużo dłuższy niż inne. Do tego dochodzi wysoka temperatura, bo tam się palą środki, które wysysają tlen, a jak wysysają tlen to i ludzi” – tłumaczył w TVN 24 były dowódca wojsk lądowych gen. Waldemar Skrzypczak.

According to #Ukrainian media reports, the video allegedly shows the #Russian army dropping a vacuum bomb. This type of weaponry is prohibited by the #Geneva Convention. pic.twitter.com/R0hCfEXo3I

Według agencji Ukrinform amunicja kasetowa została użyta we wsi Kyjinka w obwodzie Czernihowskim. Wcześniej ukraińska armia oskarżyła wojsko rosyjskie o zrzucanie bomb kasetowych z przeciwpiechotnymi minami motylkowymi w obwodzie charkowskim. Taka amunicja jest zabroniona przez konwencję genewską, choć Rosja jej nie podpisała. Zakazane są również bomby termobaryczne (próżniowe), które według Ukrainy również została użyta przez Rosję – w Ochtyrce, gdzie we wtorek zginęło tam 70 ukraińskich żołnierzy. Informacje o jej użyciu potwierdziła po spotkaniu z członkami Kongresu USA ambasador Ukrainy w Stanach Zjednoczonych Oksana Markarowa. Kanał NEXTA publikuje nagranie, na którym ma być widać wybuch bomby termobarycznej.

Amnesty International niezależnie potwierdziło stosowanie przez siły rosyjskie na gęsto zamieszkałych terenach tak zwanej amunicji kasetowej. . Jest to amunicja powszechnie zakazana na świecie, dlatego, że jej zakres rażenia jest bardzo szeroki i trudny do przewidzenia – mówiła w TVN 24 Anna Błaszczak z Amnesty International Polska.

Prezydent mówił przed Kongresem, że nadchodzące dni i tygodnie będą dla Ukraińców bardzo ciężkie, ale podkreślił, że nawet jeśli Rosja zdobędzie teren na polu bitwy, nigdy nie uda jej się podporządkować Ukrainy i zapłaci za to ogromną cenę. Biden podkreślał, że USA i jego sojusznicy będą bronić każdego centymetra terytorium krajów NATO. Służyć temu ma wysłanie dodatkowych wojsk do Polski, Rumunii i innych państw. Zapewnił też, że amerykańskie siły nie idą do Europy, by walczyć w Ukrainie, lecz by bronić sojuszników NATO, gdyby Putin zdecydował się iść dalej na zachód.

W porannym wystąpieniu w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podał, że w wojnie zginęło do tej pory ok. 6 tys. Rosjan. Skomentował też atak na Babi Jar, gdzie w czasie II wojny światowej znajdował się obóz koncentracyjny: „To dowód, że dla wielu Rosjan Kijów jest całkowicie obcym miejscem. Nie wiedzą nic o nim, nie znają naszej historii. Ale dostali rozkaz, żeby wykasować naszą historię, wymazać nasz kraj, nas wszystkich”. Przypomnijmy: Wołodymyr Zełenski ma żydowskie korzenie.

Chiński regulator bankowy ogłosił, że nie przyłączy się do europejskich i amerykańskich sankcji nałożonych na Rosję. „Nie przyłączymy się do sankcji i zachowamy normalną wymianę gospodarczą, handlową i finansową ze wszystkimi zainteresowanymi stronami”, poinformował Guo Shuqing, przewodniczący Chińskiej Komisji Regulacji Bankowości i Ubezpieczeń. I dodał: „Nie uznajemy nakładanych jednostronnie sankcji ekonomicznych, bo nie mają podstaw prawnych i nie są skuteczne”.

Aleksiej Nawalny wezwał Rosjan do protestów przeciwko wojnie z Ukrainą. Te miałyby się odbywać na głównych płacach miast codziennie o godz. 19 i w weekendy o godz. 14. „Mówią, że nikt, kto sam nie poszedł protestować i nie ryzykował aresztowania, nie może zachęcać ludzi do wyjścia. Ja już siedzę w więzieniu, myśle więc, że mnie wolno. Jeśli aby powstrzymać wojnę, będziemy musieli sami zapełniać więzienia i więźniarki, to sami zapełnimy więzienia i więźniarki. Wszystko ma swoją cenę i wiosną 2022 r. musimy tę cenę zapłacić”, napisał na Twitterze.

Jak oświadczył we wtorek minister Dmytro Kułeba, Ukraina wierzy w dyplomację, ale nie weźmie udziału w negocjacjach, jeśli Rosja będzie tylko stawiać ultimatum. „Putin złamał zęby na Ukrainie, ale jeszcze się nie złamał, dlatego wybiera rozwiązania siłowe” – komentował szef ukraińskiej dyplomacji. „Rosyjskie zbrodnie są dokumentowane. Wszyscy, którzy wydają rozkazy, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności” – zapewnił.

We wtorek po południu rosyjska rakieta uderzyła w pobliżu 400-metrowej wieży telewizyjnej w Kijowie, sama wieża nie została zniszczona, ale uszkodzone zostały okoliczne budynki, co spowodowało zakłócenia w nadawaniu kanałów telewizyjnych, trwał wyścig z czasem, by przywrócić sygnał. W wyniku tego ataku zginąć miało pięć osób, tyle samo zostało rannych. Możliwe, że atak ten miał związek z tym, przed czym przestrzegał ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow, że Rosja przygotowuje się do rozpoczęcia wojny psychologicznej i informacyjnej, której celem jest zniszczenie ukraińskiego oporu. Scenariusz ten zakłada zniszczenie kanałów komunikacji, a następnie rozsiewanie fałszywych doniesień o rzekomym poddaniu się ukraińskich władz. „Jesteśmy w Kijowie. Nie poddajemy się. Tylko zwycięstwo” – podkreślał minister Reznikow.

Według ekspertów Rosjanie będą próbowali zająć Ukrainę od północy i od południa wzdłuż linii Dniepru. We wtorek do Chersonia, 300-tys. miasta położonego nad Dnieprem niedaleko jego ujścia do Morza Czarnego, wjechała rosyjska kolumna pojazdów opancerzonych. Władze informują, że mieszkańcy miasta zostali wzięci jako zakładnicy, żywe tarcze, które mają pomóc wrogowi posuwać się do przodu. Przed godz. 11. wskutek ostrzału rosyjskie pociski trafiły w dwa ośmiopiętrowe budynki mieszkalne, zniszczone zostały mieszkania na pierwszym i drugim piętrze, w jednym z budynków wybuchł pożar. Według wstępnych danych ranne zostały cztery osoby. Wcześniej mer Chersonia Ihor Kołychajew informował, że rosyjska armia ustawiła posterunki na wjazdach do miasta.

Istniały obawy, że białoruskie wojska dołączyć miały do wojny przeciwko Ukrainie jeszcze w poniedziałek. Jak informował AP przedstawiciel amerykańskiego wywiadu, decyzja Aleksandra Łukaszenki o włączeniu wojsk białoruskich zależeć miała od efektów rosyjsko-ukraińskich rozmów, które zostały przesunięte z niedzieli na poniedziałek. Białoruskie wojska nie wzięły do tej pory bezpośredniego udziału w wojnie, choć Rosja atakuje Ukrainę z tego kraju, a Łukaszenka popiera rosyjską agresję.

Aleksandr Łukaszenka poinformował we wtorek mediach państwowych, że białoruskie siły zbrojne nie przyłączą się do rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Według najbliższego sojusznika Władimira Putina „białoruska armia nie bierze udziału militarnego w operacji i nigdy nie brała”. Według białoruskiego przywódcy Rosja nigdy nie prosiła Białorusi o jej zaangażowanie w konflikcie. „Nie zamierzamy brać udziału w operacji specjalnej w Ukrainie w przyszłości. Nie ma takiej potrzeby” – stwierdził Łukaszenka.

Nad ranem Rosjanie zbombardowali także bazę wojskową w Ochtyrce, gdzie zginęło ok. 70 ukraińskich żołnierzy. Miasto leży w obwodzie sumskim, między Charkowem i Kijowem. Mer położonego na północy Ukrainy Czernihowa poinformował, że wszystkie wyjazdy z miasta są zaminowane. Wiaczesław Czaus zaapelował do mieszkańców, by pozostali w domach lub w schronach i zapewnił, że miasto jest gotowe do obrony.

We wtorek zdjęte z anteny zostało rosyjskie radio Echo Moskwy, zawieszono również nadawanie niezależnej TV Dożd' (TV Rain). To uderzenie w jedne z niewielu pozostałych liberalnych mediów, które Kreml do tej pory tolerował. Posunięcie to nastąpiło wkrótce po tym, jak prokuratura generalna zażądała ograniczenia dostępu do tych mediów, ponieważ relacjonują one inwazję Rosji na Ukrainę. Rosja odrzuca termin „inwazja” i twierdzi, że jej działania nie mają na celu okupowania terytorium, ale zniszczenie zdolności militarnych Ukrainy i schwytania nacjonalistów uważanych przez siebie za niebezpiecznych. Taką z kolei interpretację odrzuca zarówno Ukraina, jak i Zachód. Głównym udziałowcem Echa Moskwy jest Gazprom (66 proc. udziałów), a największym właścicielem mniejszościowym Alexiej Wenediktow (z 18 proc. udziałów), równocześnie redaktor naczelny stacji i znany dziennikarz w Rosji. Stacja jest uważana za wiarygodne źródło informacji, na jej antenie pojawiały się znaczące osobistości życia publicznego, w tym ludzie nauki i kultury.

Problem wizerunkowy ma także były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder, uchodzący za bliskiego przyjaciela Władimira Putina, od lat zasiadający we władzach rosyjskich firm energetycznych i będący jedną z najważniejszych osób odpowiedzialnych za projekt NS 2. Ze współpracy z byłym politykiem rezygnują jego bliscy współpracownicy, w tym długoletni szef jego biura Albrecht Funk, któremu nie podobał się stosunek Schroedera do Putina i doradzał mu rezygnację ze stanowisk w rosyjskich firmach.

Missile attack on the Kharkiv regional administration. Grad shelling at residential areas. Another proof Putin is the ultimate evil. #StopRussia #StopRussianAggression #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/l5nlP6liui

Ostrzeliwanie Charkowa trwało od rana. Ok. godz. 7 Rosjanie zaatakowali Charkowa, doszło do ogromnej eksplozji na placu Swoboda w samym centrum miasta w pobliżu siedziby władz obwodowych, część budynku zawaliła się, zniszczone są także okoliczne budynki. W chwili wybuchu na placu znajdowało się wiele osób i samochodów. Jak poinformował szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow miasto zostało ostrzelane rakietami Grad oraz pociskami manewrującymi. Poza siedzibą władz rosyjskie pociski uderzyły także w filharmonię i osiedle mieszkaniowe. Trwa akcja ratunkowa, pod gruzami zniszczonych budynków są ludzie. W wyniku ostrzału zginęło co najmniej 10 osób, 35 zostało rannych – poinformował doradca w ukraińskim MSW Anton Heraszczenko. Według relacji w budynek władz obwodowych uderzyła rakieta typu Kalibr, a po przybyciu na miejsce ratowników, doszło do kolejnego ataku w to miejsce taką samą rakietą.

We wtorek wieczorem kontynuowany był atak rakietowy na Charków, wcześniej Rosja przypuściła atak na dzielnicę mieszkalną w Charkowie, podawał białoruski portal Nexta. Zniszczony został tamtejszy szpital. Są ofiary śmiertelne i wielu rannych. Ostrzał rakietowy i bombowy Charkowa trwa od poniedziałku. Dziewięć osób zabitych i 37 rannych, w tym troje dzieci – taki był bilans do końca dnia. Wtorkowe ataki rakietowe i bombowy przyniosły jeszcze więcej ofiar. Szacuje się, że wśród rannych są już setki osób.

W Krasnopolu w obwodzie sumskim doszło między Rosją a Ukrainą do pierwszej wymiany jeńców, przekazał szef sumskiej administracji obwodowej Dmytro Żywicki. „Wymieniliśmy naszych pięciu ludzi z Sił Zbrojnych na jednego rosyjskiego oficera żandarmerii wojskowej” – poinformował.

Zełenski w PE, wniosek Ukrainy przyjęty

W poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał wniosek o przyjęcie jego kraju do Unii Europejskiej, a na wtorkowym nadzwyczajnym posiedzeniu Parlament Europejski przyjął ten wniosek. „Uznajemy europejską perspektywę Ukrainy. Jak wyraźnie stwierdza nasza rezolucja, z zadowoleniem przyjmujemy, panie prezydencie, wniosek Ukrainy o status kandydata i będziemy pracować nad tym celem. Musimy wspólnie stawić czoło przyszłości” – stwierdziła Roberta Metsola, przewodnicząca PE.

Metsola zaprezentowała podczas posiedzenia cztery zasady, którymi powinna się kierować Europa po ataku Rosji na Ukrainę. Po pierwsze: uniezależnienie się od gazu płynącego z Kremla. Dywersyfikacja systemu energetycznego w kierunku Europy. Po drugie: uniezależnienie się od kremlowskich pieniędzy, którymi „Putin kupuje sobie pozorny szacunek Europy”. „Nie możemy sprzedawać paszportów przyjaciołom Putina” – stwierdziła Metsola. Po trzecie: większe inwestycje w europejska obronność. „Inwestycje w obronę muszą dorównać retoryce”. Po czwarte: walka z kampanią dezinformacyjną płynącą z Rosji.

„Wierzę, że dzisiaj oddajemy życie za wartości, prawa i wolność” – mówił Zełenski we wtorkowym przemówieniu przed Parlamentem Europejskim za pośrednictwem łączenia internetowego. „Chciałbym usłyszeć od was, że aprobujecie wybór, którego dokonała Ukraina – wybór kierunku europejskiego”. Stwierdził, że wtorkowy poranek był tragiczny dla jego kraju. Przypomniał o dwóch pociskach, które nad ranem uderzyły w Charków. „Jest tam największy plac w Europie – Plac Wolności. To właśnie w niego uderzyły pociski. Dziesiątki zabitych – to jest cena wolności, o którą walczymy. Po dzisiejszym dniu każda ulica, każdy plac będzie się nazywał placem wolności” – tłumaczył.

Przypomniał o 16 dzieciach zabitych w poniedziałek w wyniku wojny. „Putin przekonuje, że to operacja specjalna i uderza w infrastrukturę wojskową. Pytam: jakie dzieci pracują w budynkach infrastruktury wojskowej”? Prezydent Zełenski przekonywał również, że Ukraina walczy też o to, by stać się równorzędnym członkiem Europy. „Pokazujemy dzisiaj, że Unia Europejska będzie silniejsza z Ukrainą. Udowodniliśmy, że jesteśmy przynajmniej równi wam. Dlatego wy udowodnijcie z nami, że jesteście Europejczykami. Wtedy życie zwycięży śmierć, a światło zwycięży ciemność. Chwała Ukrainie – zakończył prezydent Ukrainy. Jego wystąpienie europosłowie nagrodzili owacją na stojąco.

Po Zełenskim przemawiał marszałek parlamentu Ukrainy Rusłan Stefanczuk. „Ukraina broni dziś granic cywilizowanego świata. Nikt nie wie, gdzie zatrzyma się rosyjski agresor. Dziś cztery razy schodziłem do schronu, bo w moje miasto uderzały bomby. Chcą złamać ducha Ukrainy. Pomyślcie, co się stanie z Europą, jeżeli potworne imperium rosyjskie się odrodzi. Gdzie skieruje się Kreml, po tym jak podbije Ukrainę” – pytał europarlamentarzystów Stefanczuk. Wezwał do myślenia strategicznego, które nakazuje wspierać Ukrainę. „Nie milczcie, pokażcie, że jesteście Europejczykami” – powiedział. Po czym wezwał UE, by wsparła aspiracje Ukrainy do zostania kandydatem do członkostwa w Unii Europejskiej.

Szef Rady Europejskiej Charles Michel działania Rosji wobec Ukrainy nazwał wprost „terroryzmem politycznym”. „Gdy rozpoczęła się ta wojna, Władimir Putin myślał, że złamie jedność europejską. Pomylił się. Myślał, że jego przeciwnikiem będzie bezradność, paraliż, szukanie wymówek. Ale pomylił się. Myślał, że weźmie Ukrainę łatwo i szybko. Pomylił się. Myślał pewnie, że zada miażdżący cios wolności i praworządności, ale się pomylił. Po raz kolejny” – mówił Michel.

„Myślę, że to narodziny Europy geopolitycznej, kiedy stajemy się świadomi wyzwań, które przed nami stoją. Europa musi przejąć odpowiedzialność” – zaczął swoje przemówienie Josep Borrell, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Stwierdził, że wojna, która powróciła do Europy wcale nie oznacza, że projekt europejski się nie udał. „Jedna z lekcji, którą musimy wyciągnąć z agresji na Ukrainę, to myślenie o instrumentach przymusu, odwetu i kontrataku” – mówił. Przyznał, że zdolność odstraszania Europy nie była wystarczająca, by odstraszyć Putina. I to trzeba zmienić. „Nie można tu mówić o pacyfizmie, zrównywać agresora z obrońcą. Teraz mamy zwiększone możliwości wywierania nacisku. Nie mówię tu o pociskach, tylko sankcjach, które mogą wpłynąć na Rosję”.

