CNN pokazał, jak Rosjanie strzelają do cywilów. Finlandia blisko NATO

Nie ustaje szturm wojsk rosyjskich na zakłady metalurgiczne Azowstal w Mariupolu, Ukraina chce wymiany rosyjskich jeńców na obrońców kombinatu. Stacja CNN pokazała materiał dokumentujący jedną z potencjalnych zbrodni wojennych popełnianych przez rosyjskich żołnierzy.

CNN przygotował materiał dotyczący jednej z potencjalnych zbrodni wojennych popełnianych przez Rosjan w Ukrainie. Zawiera on nagranie z monitoringu pokazujące rosyjskich żołnierzy strzelających w plecy dwóm cywilom. Do zbrodni doszło 16 marca pod Kijowem, gdy siły rosyjskie starały się zdobyć stolicę Ukrainy. Stacja zidentyfikowała ofiary: to właściciel salonu samochodowego splądrowanego przez Rosjan oraz 68-letni ochroniarz. W materiale jest więcej ujęć z kamer rozmieszczonych na terenie salonu. Na jednym z nich widać, jak pięciu rosyjskich żołnierzy próbuje włamać się do sklepu. Na innym, jak żołnierze rozmawiają z mężczyznami tuż przed otwarciem do nich ognia. Nagrania zostały zweryfikowane przez CNN. Cały materiał można obejrzeć tutaj. Ukraińskie SB udaremniły zamach terrorystyczny Agencja Unterfax-Ukraina poinformowała, że ukraińskie Służby Bezpieczeństwa zapobiegły zamachowi terrorystycznemu w Zaporożu i zatrzymały osobę, która go planowała. Nie wiadomo, które dokładnie miejsce miało być celem zamachu, agencja podaje, że chodzi o „jeden z obiektów zgromadzeń masowych”. Niedoszłym zamachowcem okazał się 56-letni mieszkaniec Dniepru. Służby donoszą, że mężczyzna sam wykonał ładunek wybuchowy, który ukrył w piwnicy jednego z mieszkań. Do Zaporoża przyjechał z zachodniej części kraju, dwa dni przed planowanym terminem ataku. Ładunek wybuchowy, informują służby, został już zneutralizowany. Rosyjski żołnierz stanie przed ukraińskim sądem Wadim Sziszimarin, 21-latek, będzie pierwszym rosyjskim żołnierzem postawionym przed ukraińskim sądem za zabicie cywila. Był dowódcą załogi czołgu stacjonującego w Moskwie. Według prokurator generalnej Ukrainy Iryny Wenediktowej 28 lutego Sziszimarin miał zabić nieuzbrojonego cywila w Czupachiwce w obwodzie sumskim. Wraz z innymi żołnierzami próbował uciec przed ukraińskimi wojskami, prowadząc skradziony samochód. Po wejściu do Czupachiwki kilkakrotnie postrzelił 62-letniego mężczyznę przez szybę samochodu z karabinu AK. Mężczyzna zginął na miejscu, niedaleko swojego domu, przekazała prokurator Wenediktowa. Rosjanin przebywa w areszcie, grozi mu dożywocie. Finlandia o krok od decyzji o wejściu do NATO Fiński prezydent i premierka ogłosili dzisiaj, że popierają wejście Finlandii do NATO. „Odbyła się ważna dyskusja na temat ewentualnego członkostwa Finlandii w Sojuszu. Był czas, aby nasz parlament i całe społeczeństwo zajęły stanowisko w tej sprawie, a także na nawiązanie bliskich kontaktów międzynarodowych z NATO i jego członkami, również ze Szwecją” – napisali w oświadczeniu Sauli Niinisto i Sanny Marin. Joint statement by the President of the Republic and Prime Minister of Finland on Finland's NATO membershiphttps://t.co/IWJQg6Hj69 pic.twitter.com/0LV3FVyNdw — TPKanslia (@TPKanslia) May 12, 2022 To oświadczenie, nie przesądza jeszcze ostatecznie decyzji o przystąpieniu Finlandii do NATO, musi się odbyć glosowanie w parlamencie, ale praktycznie jest już pewne, że ten kraj będzie chciał zostać członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. „Członkostwo w NATO wzmocniłoby bezpieczeństwo Finlandii. Finlandia wzmocniłaby cały sojusz obronny. Finlandia musi bezzwłocznie złożyć wniosek o członkostwo" – oświadczyli prezydent i premierka Finlandii. Zdaniem moskiewskich władz ruch ten nie sprawi, że świat i Europa będą bardziej stabilne. „Za to z całą pewnością stanowi zagrożenie dla Rosji” – powiedział podczas czwartkowego wideopołączenia z dziennikarzami rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jego zdaniem akces Finlandii do NATO stanowi uzasadniony powód, by Rosja dokonała „symetrycznej odpowiedzi”. Szef Pentagonu: NATO będzie bronić Polski Amerykański minister obrony Lloyd Austin zapytany w środę w Kongresie o konsekwencje ewentualnego ataku Rosji na rozmieszczone w Polsce i innych krajach instalacje rakietowe, odpowiedział: „Jeśli Rosja zdecyduje się na atak na cele w Polsce, NATO stanie w jej obronie jako koalicja”. Według Austina USA są na taką sytuację przygotowane.

Ukraina chce wymiany rosyjskich jeńców na obrońców Azowstalu Nie ustaje szturm wojsk rosyjskich na zakłady metalurgiczne Azowstal w Mariupolu, trwają też dyplomatyczne próby ocalenia obrońców kombinatu: żołnierzy pułku Gwardii Narodowej Azow i 36. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej. Jak podkreślił w środę zastępca szefa głównego zarządu operacyjnego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksij Gromow, uwolnienie żołnierzy pułku Azow poprzez działania wojskowe byłoby zbyt trudne i narażałoby siły ukraińskie na znaczne straty. Główne przeszkody to – jak wskazał Gromow – odległość dzieląca armię ukraińską od Mariupola (od 150 do 200 km) i „rozbudowany inżynieryjny system barier i linii obronnych” stworzony przez Rosjan.

Sytuacja uwięzionych w zakładach Azowstal jest dramatyczna. Petro Andriuszczenko, doradca mera Mariupola, napisał w środę w mediach społecznościowych, że kombinat atakowany jest nie tylko z powietrza i ostrzeliwany przez artylerię, ale także przez czołgi. „Zakłady znów płoną na skutek bombardowania” – relacjonował Andriuszczenko. Odniósł się także do wypowiedzi Denysa Puszylina, przywódcy tzw. Donieckiej Republiki Ludowej, który uznał, że skoro cywile opuścili Azowstal, agresorzy mają wolną rękę w działaniach. „Nie wiem, jakich jeszcze nieludzkich poczynań można oczekiwać (...) Jeżeli jest piekło na Ziemi, to właśnie tam. Wszyscy mamy niespłacalny dług wobec obrońców Mariupola” – podkreślił Andriuszczenko. O ratunek dla obrońców Mariupola zwrócili się do „całego świata” bliscy uwięzionych żołnierzy. W udostępnionym w internecie wideo apelują m.in. do Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża o pomoc w leczeniu rannych, którzy pozostają na terenie kombinatu bez dostępu do leków i jakiejkolwiek opieki medycznej. „Każda minuta, każda godzina ma znaczenie”, przekonują żony żołnierzy. „Jestem synem Dimy Lynskiego, żołnierza pułku Azow, który zginął, heroicznie broniąc miasta. Proszę cały świat: pomóżcie naszym żołnierzom” – mówi na filmie nastoletni chłopiec. „Mam na imię Ljubow, jestem matką jednego z żołnierzy sławnego pułku Azow. Ratujcie nasze dzieci”, można usłyszeć na nagraniu. Tymczasem Illa Samojłenko, przedstawiciel samego pułku Azow, informował na antenie Sky News, że wszyscy cywile zostali z Azowstalu ewakuowani, dementując tym samym doniesienia o blisko stu osobach, które miały przebywać wciąż na terenie fabryki. Samojłenko zaapelował także o pomoc dla rannych towarzyszy - zasługują na opiekę. „Nikt nie spodziewał się, że tak długo będziemy stawiać opór Rosjanom, ale wciąż walczymy. Mamy jednak ograniczone zasoby i każdy kolejny dzień może być naszym ostatnim” – mówił. Jak dotąd – dzięki stworzonym wraz z ONZ korytarzom humanitarnym – Ukraińcom udało się ewakuować kilkuset cywilów ukrywających się w podziemnych korytarzach i schronach Azowstalu. Z podobnej drogi ewakuacji strona ukraińska chciałaby skorzystać w przypadku ciężko rannych żołnierzy. Jak poinformowała w środę wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk, trwają negocjacje ws. wymiany ich na rosyjskich jeńców wojennych, jak dotąd nie przyniosły one jednak rezultatu. Rosja nie zgadza się na przekazanie rannych stronie trzeciej, np. Turcji. Szacuje się, że w Mariupolu mogło dotąd zginąć ponad 20 tys. osób. Czytaj także: Mariupola już nie ma. To nigdy nie było rosyjskie miasto Trzy tysiące nieprawomyślnych w Ołeniwce Doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko opisał także sytuację blisko 3 tys. osób uwięzionych w byłej kolonii karnej nr 52 w Ołeniwce w obwodzie donieckim – miejscu pozostającym pod kontrolą prorosyjskich separatystów od 2014 r. Mają to być osoby, które nie przeszły rosyjskiej „filtracji” i uznawane są za „nieprawomyślne”, dotychczasowi mieszkańcy Mariupola i okolic: krewni ukraińskich wojskowych, dziennikarze, aktywiści, ludzie „wzbudzający podejrzenia” etc. Uwięzione osoby przetrzymywane są w ciężkich warunkach, w zatłoczonych pomieszczeniach, w których z powodu ciasnoty nie mogą się położyć, a jedynie stać lub siedzieć, z ograniczonym dostępem do toalety, jedzenia i wody. Są przesłuchiwane przez wiele godzin, torturowane, zmuszane do współpracy. Jak napisał Andriuszczenko, według świadków niektórzy z więźniów mają po przesłuchaniach znikać i nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Czytaj także: Ostatni akord walki o Mariupol Ambasador Polski wezwany do MSZ w Moskwie, polską ambasadę oblano czerwoną farbą Ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Moskwie, donosi RMF FM. Zdaniem portalu chodzi o incydent z udziałem rosyjskiego ambasadora w Polsce Siergieja Andriejewa, który 9 maja, gdy w Rosji obchodzony jest Dzień Zwycięstwa, został oblany przez demonstrantów czerwoną farbą podczas składania kwiatów przed Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie. Ambasador Andiejew uważa, że atak na niego nie był spontaniczną akcją protestujących. „Wszystko to było przygotowywane od dawna i pod kontrolą odpowiednich polskich służb” – relacjonuje jego słowa rosyjska agencja informacyjna RIA Nowosti. Krzysztof Krajewski stawił się w rosyjskim ministerstwie o godz. 14 polskiego czasu. Wraz z nim pojawił się ambasador USA w Rosji John Sullivan. W rozmowie z PAP Krajewski powiedział, że podczas spotkania powtórzył stanowisko ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua. Przypomnijmy: polski minister stwierdził w poniedziałek, że oblanie farbą dyplomaty to incydent i nie powinien mieć miejsca – jest on „ze wszech miar godny ubolewania”. Przypomniał, że dyplomaci cieszą się szczególną ochroną, niezależnie od polityki, jaką prowadzą rządy, które oni reprezentują. Agencja RIA Nowosti podaje, że resort spraw zagranicznych Rosji zażądał od ambasadora Krajewskiego przeprosin. Tymczasem czerwoną farbą oblano polską ambasadę w Moskwie, donosi Biełsat. ‼ W Moskwie oblano czerwoną farbą polską ambasadę.



Propagandowe rosyjskie kanały w Telegramie publikują nagranie nazywając to "symetrycznym odwetem" za oblanie rosyjskiego ambasadora farbą w #Warszawie pic.twitter.com/bp6kjo8R4p — Biełsat (@Bielsat_pl) May 11, 2022 Węgry nie ustępują w sprawie embarga na rosyjską ropę Wciąż nierozstrzygnięta jest sprawa unijnego embarga na ropę naftową z Rosji. Do jego wprowadzenia potrzebna jest zgoda wszystkich 27 krajów. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell powiedział we wtorek, że ma nadzieję na szybkie porozumienie państw członkowskich w tej sprawie. Zapowiedział, że być może uda się tę kwestię rozstrzygnąć w poniedziałek, 16 maja na brukselskim posiedzeniu ministerialnym. „Szósty pakiet sankcji wobec Rosji, w tym embargo na ropę naftową, jest potrzebny. To jest coś, co jest dla nas niezbędne” – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, zwracając się do słowackiego parlamentu we wtorek. Słowacja jest jednym z krajów, które wciąż się wahają. W ubiegłym tygodniu szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że KE proponuje całkowity zakaz importu rosyjskiej ropy w ciągu pół roku, a produktów rafinowanych do końca bieżącego roku. KE zaproponowała dłuższe okresy przejściowe dla Węgier, Czech i Słowacji. Według szefa MSZ Węgier Pétera Szijjártó, propozycja UE w sprawie sankcji naftowych wobec Rosji zniszczyłaby węgierską gospodarkę, donosi Reuters. Jego zdaniem Komisja Europejska nie zalazła rozwiązania problemów, jakie spadłyby na Węgry po podjęciu tej decyzji. Uważa, że jedynym sposobem na porozumienie w sprawie embarga na ropę byłoby objęcie nim jedynie dostaw płynących drogą morską, przy całkowitym zwolnieniu z sankcji dostaw płynących rurociągami. Nowy pakiet amerykańskiej pomocy dla Ukrainy Amerykańska Izba Reprezentantów zatwierdziła we wtorek 40 miliardów dolarów pomocy dla Ukrainy (368 głosów za, 57 przeciw), zwiększając w ten sposób propozycję prezydenta Joe Bidena, który zwrócił się o 33 miliardy dolarów na ten cel. Projektem zajmie się teraz Senat, ale już wcześniej zapowiedziano, że będzie on procedowany w trybie nadzwyczajnym. Nowy pakiet wsparcia dla Ukrainy przewiduje 6 miliardów dolarów na pomoc w zakresie bezpieczeństwa, w tym szkolenia, sprzęt i broń; 8,7 miliarda dolarów na uzupełnienie zapasów amerykańskiego sprzętu wysłanego na Ukrainę i 3,9 miliarda dolarów na operacje dowództwa europejskiego. Pakiet obejmie też 11 mld dolarów w ramach Presidential Drawdown Authority, który daje prezydentowi prawo natychmiastowego transferu środków i usług bez zgody Kongresu. Dodatkowo przewidziano 5 mld dolarów na wydatki związane z kryzysem żywnościowym na świecie z powodu konfliktu i prawie 9 mld na wsparcie gospodarcze Ukrainy. W poniedziałek prezydent USA Joe Biden podpisał ustawę Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act, ułatwiającą wysyłkę uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Ukrainy i państw wschodniej flanki NATO. Ustawa odwołuje się do słynnego programu, za pomocą którego USA wspomagały aliantów, w tym Armię Czerwoną w II wojnie światowej. Ustawa, która przeszła przez Kongres w szybkim tempie, tymczasowo znosi wiele z formalnych wymogów ograniczających uprawnienia prezydenta do wypożyczania uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Ukrainy oraz innych państw dotkniętych bądź zagrożonych rosyjską agresją. Jednym ze zniesionych ograniczeń jest wymóg poniesienia wszystkich kosztów za sprzęt przez państwo otrzymujące.