Doradca Putina opuścił Rosję. Moskwa użyje broni chemicznej?

Prezydent Zełenski informuje, że siły Rosji porwały ratowników i kierowców konwoju. A także, że przygotowują się do użycia broni chemicznej. W czwartek na szczycie NATO ma być omawiana m.in. polska propozycja wysłania misji pokojowej do Ukrainy.

W poniedziałek potwierdzono, że w piątkowym ostrzale Charkowa zginął ocalony z Holokaustu 96-letni Borys Romanczenko, który przeżył kilka obozów koncentracyjnych, m.in. Buchenwald i Bergen-Belsen. Po wojnie przez pięć lat służył w radzieckiej armii, potem pracował w instytucjach zajmujących się upamiętnianiem Holokaustu. Zginął we własnym domu. „Ten człowiek tyle przeszedł i zginął w taki sposób... Nasz wróg ma pustkę zamiast serca, zamiast duszy, zamiast wszystkiego, co czyni ludźmi” – komentował Zełenski. Jak dodał, tak wygląda rosyjska operacja „denazyfikacji”. Przypomnijmy, że argumentu o „denazyfikacji” Kreml użył jako jednego z pretekstów do inwazji.

Still awaiting sentencing in Navalny’s bogus conviction today. Every pixelated courtroom image could be the last time you see him alive. Especially true today, as the judge is likely to sentence Navalny to a harsher penitentiary where access is even more restricted. pic.twitter.com/MIIoX5dz1l

Oznajmiła także, że rozkaz inwazji wojsk białoruskich na Ukrainę, bez względu na stanowisko i stopień wojskowy, zostanie oceniony przed trybunałem, a każdy kto go wykona, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności prawnej. „Rozkaz sprowadzenia wojsk na Ukrainę to nie tylko rozkaz skazania żołnierzy naszego kraju na pewną śmierć, ale także rozkaz dla nas wszystkich, Białorusinów, wyrzeczenia się niepodległości i naszej przyszłości” – podsumowała Cichanouska.

Przywódcy państw Unii Europejskiej zamierzają stworzyć „fundusz powierniczy” dla Ukrainy, by pomóc jej odbudować się po wojnie. Rozmowy m.in. na ten temat mają się toczyć na brukselskim szczycie. Dziennikarze francuskiej AFP dotarli do dokumentu zapowiadającego to spotkanie: „Mając na uwadze zniszczenia i ogromne straty, jakie przyniosła Ukrainie agresja militarna Rosji, Unia Europejska jest zobowiązana do udzielenia wsparcia rządowi ukraińskiemu w jego pilnych potrzebach, a po ustaniu rosyjskiego natarcia – w odbudowie demokratycznej Ukrainy. W tym celu Rada Europejska zgadza się na utworzenie Funduszu Powierniczego Solidarności Ukrainy i wzywa do bezzwłocznego rozpoczęcia przygotowań”.

Ale niejedyne. Z powodu wojny kraj opuściło już 3,5 mln mieszkańców – poinformowało Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Większość z nich uciekła do Polski. Przedstawicielka Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Polsce Paloma Cuchi ocenia, że ludzie ci cierpią na różne dolegliwości zdrowotne, m.in. zatrucia układu pokarmowego i problemy wynikające z odwodnienia. „Największym wyzwaniem jest jednak zapewnienie tym osobom pomocy w związku z traumą wojenną” – stwierdziła podczas wtorkowego briefingu prasowego w Genewie Cuchi. Według niej ok. 500 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy uciekli do Polski, potrzebuje pomocy z powodu zaburzeń mentalnych. Ok. 30 tys. ma poważne schorzenia psychiczne.

Zełenski podziękował Japonii za szybkie potępienie rosyjskiej inwazji i wprowadzenie sankcji na Rosję. „Byliście pierwsi w Azji w nałożeniu presji na Rosję, by przywróciła pokój, namawiam was, byście to kontynuowali” – powiedział Zełenski.

To on w 1996 roku ściągnął Putina do Moskwy, by ten zajmował się nieruchomościami Kremla. Był jednym z niewielu reformatorów, którzy pozostali przy prezydencie Rosji i utrzymywali bliskie kontakty z Zachodem.

Szwajcaria nakłada sankcje, moskiewska giełda się otwiera

Szwajcaria dołączyła do krajów, które nałożyły sankcje na Rosję z powodu inwazji w Ukrainie. Ograniczyła głównie handel, zakazując m.in. eksportu do Rosji luksusowych towarów. Wcześniej takie reperkusje ogłosiły m.in. Wielka Brytania oraz kraje Unii Europejskiej. Agencja Reutera powołując się na dziennik „NZZ am Sonntag” informuje, że Szwajcaria przejęła luksusowy pięciopiętrowy dom w górach należący do Petra Avena, jednego z oligarchów powiązanych z Władimirem Putinem i głównego udziałowca największego prywatnego w Rosji banku Alfa. Według szacunków wartość zdeponowanych środków szwajcarskich bankach należących do Rosjan może sięgać nawet 213 mld dolarów.

Tymczasem, jak donosi BBC, giełda w Moskwie została częściowo otwarta po raz pierwszy od 25 lutego. Obrót obligacjami i akcjami na rosyjskich rynkach finansowych został zawieszony po tym, jak akcje spadły o 33 proc.

Spotkanie premiera z opozycją. Hołownia: To nie była dyskusja, tylko wydarzenie medialne

W poniedziałek 21 marca odbyło się spotkanie premiera Morawieckiego z przedstawicielami opozycji poświęcone sytuacji w Ukrainie i polskiej odpowiedzi na działania Rosji. „Przyjąłem to zaproszenie i uważam, że to niezły znak, jeśli chodzi o gotowość do współpracy w kluczowych dla Polski sprawach, czyli bezpieczeństwo naszych granic, wojna na Ukrainie, problem uchodźców i coraz bardziej dramatyczna sytuacja polskich rodzin w związku z inflacją, wojną i drożyzną” - powiedział Donald Tusk chwilę przed spotkaniem. Stwierdził, że przyjęcie zaproszenia nic nie zmienia, jeśli chodzi o jego główne postulaty. „Polska powinna domagać się wyraźnie wzmocnionej obecności natowskiej na flance wschodniej, a więc de facto na granicy Unii Europejskiej z naszymi wschodnimi sąsiadami. De facto to oznacza minimum 30 tys. dodatkowych natowskich żołnierzy tylko w Polsce” - mówił. Dodał też, że ważna jest rozmowa na forum unijnym o relokacji uchodźców chętnych do przeniesienia się do innych krajów UE.

„Z dużym pesymizmem podchodzimy do propozycji. Nie potrzeba zmiany Konstytucji, by okiełznać sprawy fundamentalne dla Polski” - powiedział dziennikarzom Robert Biedroń po wyjściu od premiera. Adrian Zandberg z Partii Razem powiedział, że przekazał Morawieckiemu postulat powołania europejskiego funduszu pomocy uchodźcom. Jak stwierdził, otrzymał zapewnienie, że taka propozycja będzie przekazana na szczycie europejskim. Włodzimierz Czarzasty z kolei skarżył się, że opozycja nie uzyskała odpowiedzi na pytanie o to, ilu uchodźców jest w stanie przyjąć Polska. „Zażądaliśmy żeby od Unii Europejskiej zażądać 500 euro miesięcznie na uchodźcę. W tej sprawie rząd stanowiska nie przedstawił. Co do zmian Konstytucji, to wymaga to przemyślenia i dyskusji. Zmiany i zapisy przedstawione przez ministra, zostały skrytykowane przez wicepremiera Kaczyńskiego. Panowie uciekają do przodu - mówił Czarzasty dodając, że nie ma zaufania co do jasności intencji rządu. „Czy to jest poważne, by zapraszać siły polityczne na dyskusję na temat przyszłości Ukraińców, bez żadnego uprzedzenia wrzucać tematy związane z Konstytucją i w tym samym czasie rzecznik rządu informuje o tym w mediach? To nie poważne. Odniosłem wrażenie, że jesteśmy na spotkaniu z rządem, który jest bardzo z siebie zadowolony. My nie jesteśmy z tego rządu zadowoleni” - stwierdził polityk Lewicy.

Szymon Hołownia natomiast powiedział, że ustalenia trudno było nazwać dyskusją. „To wydarzenie medialne. Inaczej nie da się przygotować faktu, że jeden z ministrów zwołał konferencję prasową, by ogłosić rzeczy, które były nam przedstawiane. Zadałem pytanie premierowi Kaczyńskiemu i premierowi Morawieckiemu co zmieniło się w ciągu tygodnia, gdy bez poprawek uchwaliliśmy ustawę o obronności, że wtedy to było policzone, a dziś wymaga to zmiany Konstytucji. Jasno zostało powiedziane, że zwiększamy do 3 proc. PKB wydatki na obronność. Co wydarzyło się przez ten tydzień, że trzeba zmieniać Konstytucję? Otrzymaliśmy odpowiedź, która nie jest satysfakcjonująca, że chodzi o cały sektor finansów publicznych. Premier Kaczyński mówił, że zorientowali się jak dużo wszystko kosztuje i dlatego coś takiego by się w Konstytucji przydało. Zanim zdecydujemy jakie stanowisko w tej sprawie przyjmiemy, musimy uzyskać więcej informacji od rządu: co chce kupić i w jak transparentny sposób chce pokazywać na co wyda te pieniądze. Nasze doświadczenia w tym względzie są nienajlepsze w ostatnich latach” - mówił Hołowania wyrażając jednocześnie żal, że na spotkaniu nie rozmawiano o kryzysie uchodźczym. To samo przyznał Krzysztof Bosak z Konfederacji.

Donald Tusk podzielił się wrażeniem, że rządowi wciąż chodzi o politykę, a nie pracę na rzecz bezpieczeństwa. „Postulat zamrożenia aktywów rosyjskich nie spotkał się z pozytywną opinią premiera, nie wiem dlaczego. Postulat, żeby nie wpuszczać Viktora Orbana, a za jego pośrednictwem Rosjan do naszego przemysłu naftowego nie spotkał się z akceptacją i został odrzucony przez premiera” - mówił lider PO. Na pytania dotyczące odblokowania unijnych pieniędzy i zablokowania możliwości kupowania węgla z Rosji miał nie uzyskać odpowiedzi.

Głos zabrał też rzecznik rządu Piotr Müller, przedstawiając propozycje rządu: wyłączenia z progu zadłużenia publicznego wydatków na zbrojenia, możliwości zamrożenia i konfiskaty rosyjskich majątków w Polsce oraz wprowadzenia dodatkowego opodatkowania dla podmiotów, które kontynuują działalność gospodarczą na terenie Rosji.