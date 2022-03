Drugi dzień wizyty Joe Bidena w Polsce. Przemówienie w Warszawie

Prezydent USA Joe Biden wygłosi dziś przemówienie na Zamku Królewskim w Warszawie. Unia Europejska podpisała umowę gazową z USA. Ukraina przygotowuje się na kolejne ataki Rosji.

Roman Abramowicz, rosyjski oligarcha, przybył w czwartek do Polski - donosi dziennikarz TVN Jakub Stachowiak. Podróż odbyła się w tajemnicy, miliarder podróżował specjalnym pociągiem z Ukrainy. „Wall Street Journal” pisał wcześniej, że Abramowicz mógł pełnić rolę pośrednika w pokojowych rozmowach Rosji i Ukrainy. Według amerykańskiego dziennika Wołodymyr Zełenski miał poprosić prezydenta Bidena, by z tego powodu nie nakładał sankcji na oligarchę.

Prezydent poinformował, że przez tydzień na Ukrainie udało się uruchomić 18 korytarzy humanitarnych; łącznie z zablokowanych miast uratowano 37,6 tys. ludzi. Z Mariupola do Zaporoża przewieziono ok. 26,5 tys. osób.

„Mówi się, że gdzieś przepadł minister obrony Rosji Siergiej Szojgu; ciekawe, może też osobiście zechciał odwiedzić Czornobajiwkę" - dodał prezydent, odnosząc się do lotniska w obwodzie chersońskim. Wojska rosyjskie, które wykorzystują to lotnisko jako bazę dla śmigłowców, poniosły tam już duże straty.

Jak dodał, w wojnie zginęło już 16 tys. rosyjskich żołnierzy. „Po co? Co to komu daje? Rozmowa powinna być poważna. Ukraińska suwerenność powinna być zagwarantowana. Integralność terytorialna Ukrainy powinna być zapewniona. Warunki mają być sprawiedliwe. Innych ukraiński naród po prostu nie zaakceptuje” - zaznaczył Zełenski.

Jak zaznaczył, siły zbrojne Ukrainy kontynuują odpieranie ataków wroga na południu kraju, w Donbasie, na kierunku charkowskim, w obwodzie kijowskim. „Powstrzymując działania Rosji nasi obrońcy i obrończynie prowadzą kierownictwo Rosji do prostej i logicznej myśli: trzeba rozmawiać. Rozmawiać treściwie, pilnie, szczerze i dla osiągnięcia rezultatu, a nie po to, by przeciągać czas" - powiedział prezydent.

Zdaniem brytyjskiego wywiadu solidna ukraińska obrona przeciwlotnicza ograniczyła rosyjskie loty załogowe poza linię frontu, co zmusza Rosję do większego korzystania z dronów i innych bezzałogowych statków powietrznych. Brytyjskie ministerstwo obrony zwróciło uwagę, że wśród kolejnych 65 rosyjskich obywateli i podmiotów, które w czwartek objęto sankcjami, znalazła się firma zbrojeniowa Kronsztadt, producent drona Orion i innych bezzałogowych statków powietrznych (UAV).

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan podkreślał, że Polska przyjęła na siebie największe brzemię poza Ukrainą, jeśli chodzi o humanitarne skutki inwazji i napływ uchodźców: „Polska to miejsce, gdzie napłynęła znacząca liczba naszych sił, by móc obronić i wzmocnić wschodnią flankę, Polska musi się mierzyć nie tylko z konfliktem na Ukrainie, ale też obecnością wojsk Rosji na Białorusi, co fundamentalnie zmieniło sytuację bezpieczeństwa”.

„Jesteśmy w środku walki pomiędzy demokracją a oligarchią. Wielu wierzy, że demokracja nie jest w stanie odnieść sukcesu w XXI wieku. Rzekomo rzeczy dzieją się zbyt szybko, zaś demokracja wymaga konsensusu. A nie stać nas na konsensus tak szybki, jaki mają autokraci. To jest godzina próby. Wasze pokolenie jest w punkcie zwrotnym. Ten świat za 10-15 lat nie będzie taki sam nie z powodu Ukrainy. Pytanie, kto zatriumfuje. Czy demokracja i wartości, które ze sobą niesiemy, czy autokraci. I o to właśnie walczymy. To jest stawka” - mówił Joe Biden do amerykańskich żołnierzy w Rzeszowie.

Prezydent Duda także wyleciał na spotkanie z przywódcą USA – z Warszawy do Rzeszowa. Prezydencki samolot, który wystartował z Lotniska Chopina na Okęciu, musiał lądować awaryjnie. Doleciał w okolice Warki i zawrócił, żeby z powrotem wylądować na Lotnisku Chopina. Ostatecznie Andrzejowi Dudzie udało się dolecieć do Rzeszowa.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wylądował w podrzeszowskiej Jasionce po godz. 14. Jego wizyta w Polsce potrwa dwa dni. W Rzeszowie weźmie udział w spotkaniu na temat napływu uchodźców do Polski i kryzysu humanitarnego w Ukrainie. Zdążył już spotkać się ze stacjonującymi na Podkarpaciu amerykańskimi żołnierzami, przysłanymi w ostatnich tygodniach w ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO. Spotkał się też z prezydentem Andrzejem Dudą. Obaj przywódcy wzięli udział w rozmowach z przedstawicielami pozarządowych organizacji zaangażowanych we wspieranie uchodźców z Ukrainy.

US Secretary of Defense / Lisa Ferdinando/Flickr CC by SA

Komisja Europejska przedstawiła w piątek propozycje wspólnych zakupów gazu przez kraje unijne i wprowadzenie minimalnych obowiązków w zakresie magazynowania go. Ma to sprawić, że ceny gazu będą niższe, a dostawy bezpieczniejsze.

Z Rzeszowa Biden poleci do Warszawy. W sobotę ponownie spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz wygłosi przemówienie na temat "zjednoczonych wysiłków wolnego świata wspierającego naród ukraiński, pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za jej brutalną wojnę i obrony przyszłości zakorzenionej w zasadach demokratycznych".

Z kolei prezydent Duda podziękował Bidenowi za przybycie na Podkarpacie, gdzie napływ uchodźców jest największy. „Obecność prezydenta Bidena w Polsce to również wyraz poparcia dla Polski w zakresie pomocy humanitarnej, która dziś trafia do uchodźców z Ukrainy, ale także do Polaków, którzy otrzymują gości - bo to jest nazwa, którą chcemy stosować. Oni są naszymi gośćmi, braćmi, nie są uchodźcami. Uciekli ze swoich domów, wygonił ich atak Rosji. Dziś w Polsce mamy ponad 2,5 mln naszych braci z Ukrainy” - stwierdził prezydent.

Jednym z dostawców będą Stany Zjednoczone. Wstępne porozumienie zakłada sprowadzenie dodatkowo do 15 mld m sześć. gazu z USA do końca tego roku, co zdaniem przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen pozwoli zastąpić LNG z Rosji, które teraz wpływa do europejskich gazoportów. Do 2030 roku dostawy mają wzrosnąć do 50 mld sześć. rocznie. To jedna-trzecia gazu, który teraz UE sprowadza z Rosji.

Takie dostawy wymagają rozbudowy infrastruktury służącej do magazynowania gazu. Komisja przedstawiła wniosek zobowiązujący państwa członkowskie do zapełnienia w co najmniej 80 proc. podziemnych magazynów gazu do 1 listopada 2022 roku. W kolejnych latach wskaźnik wzrośnie do 90 proc.

„Chcę powiedzieć Amerykanom, jak wdzięczna jest Europa za ich wsparcie. Chcemy jako Europejczycy dywersyfikować naszych dostawców” - powiedziała szefowa KE po zawarciu umowy z USA. „Jesteśmy na dobrej drodze do odejścia od rosyjskich dostawców paliw kopalnych” - dodała.

Biden: Nie mówiłem, że sankcje zapobiegną wojnie

„NATO nigdy nie było bardziej zjednoczone. Putin dostał coś przeciwnego niż zamierzał osiągnąć” – stwierdził w wieczornym przemówieniu prezydent USA Joe Biden, dodając, że w razie użycia przez Rosję broni masowego rażenia, NATO zareagowałoby.

Według Bidena Rosja po ataku na niepodległą Ukrainę powinna zostać usunięta z grupy najbogatszych państw G20. Relacjonował też rozmowę z chińskim prezydentem Xi Jingpingiem. „Powiedziałem mu jasno, że powinien rozumieć konsekwencje, jeśli pomoże Rosji”.

I dodał: „Nigdy nie mówiłem, że sankcje zapobiegną wojnie. Sankcje nigdy nie odstraszają. Celem sankcji jest zwiększenie ceny. Najważniejszą rzeczą jest to, abyśmy byli zjednoczeni”. Zapewnił, że USA są gotowe przeznaczyć ponad miliard dolarów dla uchodźców z Ukrainy.

Duda: Polska jest wystarczająco rozległa, żebyśmy mieli gdzie napastników pochować

Prezydent Andrzej Duda w czwartek Brukseli: „Trzeba przerwać atak na miasta, na cywilów, którzy są pozbawieni żywności, środków do życia, giną w schronach. Widzimy zwłoki na ulicach ukraińskich miast, w takiej skali nie widzieliśmy tego w Europie od czasu drugiej wojny światowej”.

Mówił o zapewnieniu przez prezydenta USA przywódców krajów NATO, że artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego będzie chronił każdego członka Sojuszu, czego dowodem jest decyzja o wzmocnieniu wschodniej flanki (o tym piszemy poniżej).

I o ewentualnej agresji Rosji na Polskę: „Jeśli ktoś będzie chciał nas zaatakować, musi się liczyć z tym, że my twardo staniemy do obrony naszej ojczyzny. A zapewniam, że Polska jest wystarczająco rozległa, żebyśmy mieli gdzie napastników pochować” – stwierdził. Po czym przytoczył - jak sam to okreslił - „niezbyt ładne" polskie powiedzenie: „Nie strasz, nie strasz…”.

Więcej wojsk NATO we wschodniej flance

Po szczycie NATO Jens Stoltenberg, którego kadencja na stanowisku sekretarza generalnego Sojuszu zostanie przedłużona na kolejny rok z uwagi na rosyjską agresję (obecna kończy się 1 października, później Stoltenberg miał przejąć kierowanie bankiem centralnym w Norwegii), przekazał, że liderzy NATO dalej będą udzielać Ukrainie wsparcia, a na Rosję nakładać kolejne sankcje.