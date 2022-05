Drugi wyrok za zbrodnie wojenne. Rosjanie wkroczyli do Siewierodoniecka

Unijni przywódcy zgodzili się objąć sankcjami rosyjską ropę. Trwają zaciekłe walki o Siewierodonieck, najważniejszy cel Kremla na wschodzie Ukrainy. Dwaj rosyjscy artylerzyści zostali skazani na 11,5 roku więzienia za zbrodnie wojenne.

The first case of rape during the war by #Russian military was sent to court War criminal Mikhail Romanov will be tried for "murder of a civilian husband and sexual abuse of his wife," said Prosecutor General Irina Venediktova. She noted that Romanov has not yet been detained. pic.twitter.com/uQFk1cEDwT

[USA] Honored to join our fantastic team at @USEmbKyiv as we stand with Ukraine. {Ukraina] Маю за честь приєднатися до нашої фантастичної команди @USEmbKyiv заради підтримки України. pic.twitter.com/VrZnKHIq44

Z kolei przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen uważa, że do końca roku zakazem importu może zostać obłożonych 90 proc. rosyjskiej ropy, która trafia obecnie do UE, co jest ważnym krokiem naprzód. W przypadku pozostałych10 proc. Unia ma wkrótce powrócić do tej kwestii.

#Unity Agreement to ban export of Russian oil to the EU. This immediately covers more than 2/3 of oil imports from Russia, cutting a huge source of financing for its war machine. Maximum pressure on Russia to end the war. #EUCO

Zagrożenie chorobami zakaźnymi w Mariupolu

Tysiące mieszkańców Mariupola mogą umrzeć z powodu chorób zakaźnych, takich jak czerwonka czy dżuma – alarmuje mer tego okupowanego przez siły rosyjskie miasta na południowym wschodzie Ukrainy. W mieście wciąż pozostaje ponad 100 tys. mieszkańców. „Niedziałająca kanalizacja, niezabieranie śmieci i pogorszenie warunków pogodowych, bo jesteśmy na progu lata, temperatura będzie rosnąć (...) Nasi lekarze informują o zagrożeniu, które może pojawić się tego lata – czerwonki, dżumy i innych. Te choroby mogą zabrać (życie) tysiącom mieszkańców Mariupola” – ostrzega mer.

Armia rosyjska przejęła Łyman

Rosyjskie siły w pełni kontrolują miasto Łyman na wschodzie Ukrainy – podał w sobotę rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Obrony. W swoim oświadczeniu użył nazwy miasta w obwodzie donieckim sprzed dekomunizacji. W 2016 r. bowiem Rada Najwyższa Ukrainy przywróciła nazwę miasta Łyman.

Siły ukraińskie i rosyjskie walczyły o Łyman od kilku dni. Wczoraj Ukraina poinformowała, że Rosja zajęła większą część Łymania, ale jej siły blokują drogę do Słowiańska, miasta położonego pół godziny jazdy dalej na południowy zachód.

Według informacji brytyjskiego wywiadu zajęte przez Rosjan miasto będzie dla Rosji ważnym przyczółkiem w kolejnej fazie ofensywy w Donbasie, rozpoczętej prawdopodobnie od natarcia na Słowiańsk i Kramatorsk.

Rozmowa telefoniczna Zełenski–Johnson

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmawiał z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem o wsparciu dla Ukrainy. „Musimy współpracować, by uniknąć kryzysu żywnościowego i odblokować ukraińskie porty” – napisał na Twitterze Zełenski. Z kolei rzeczniczka Downing Street potwierdziła, że Wielka Brytania będzie nadal wspierać ukraińskie siły zbrojne w ich wysiłkach na rzecz obrony kraju przed armią rosyjską, w tym pomoże w dostarczeniu potrzebnego sprzętu.

6,7 miliona osób opuściło Ukrainę od początku wojny – poinformował w sobotę Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.

As part of the regular dialogue, I had another phone conversation with @BorisJohnson. We talked about strengthening defense support for, intensifying work on security guarantees, supplying fuel to Ukraine. We must work together to prevent a food crisis and unblock ports. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 28, 2022

Moskwa rozważa możliwość ataku na Kijów

Niezależny rosyjski portal Meduza poinformował w piątek, że Moskwa ponownie rozważa możliwość ataku na Kijów i liczy na całkowite zwycięstwo w wojnie z Ukrainą. Dla Kremla zajęcie obwodów donieckiego i ługańskiego przez siły rosyjskie miałyby być planem minimum na deklarację zwycięstwa, jaką ogłosić miałby w kolejnych dniach. Planem maksymalnym dla Moskwy jest przejęcie kontroli nad Kijowem, co nadal jest rozważane). „Najprawdopodobniej do jesieni wszystko się skończy” – twierdzi cytowana przez Meduzę osoba. Swoje informacje portal opiera na dwóch źródłach zbliżonych do Kremla i jednej osoby bezpośrednio powiązanej z prezydencką administracją.

Według informacji Meduzy nie należy spodziewać się powszechnej mobilizacji, bo mogłoby to osłabić notowania samego Władimira Putina i rządu. Z ustaleń portalu wynika także, iż Kreml spodziewa się, że Zachód prędzej czy później skończy z pomaganiem zbrojnie i finansowo Ukrainie, a bliżej jesieni będzie musiał uzgodnić z Rosją warunki zakupu gazu i ropy przed sezonem grzewczym.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wieczornym nagraniu wideo powiedział w piątek, że zgodnie z oczekiwaniami jest to bardzo, bardzo trudna sytuacja. „Okupanci przez prawie 100 dni wojny starają się osiągnąć cele, które mieli nadzieję osiągnąć w pierwszych dniach po 24 lutym” – powiedział. Zełenski mówił, że Rosjanie maksymalnie skoncentrowali artylerię i rezerwy w Donbasie, gdzie prowadzą ataki rakietowe i naloty lotnicze. „Chronimy nasze państwo na tyle, na ile pozwalają na to dostępne zasoby obronne. Robimy wszystko, aby je zwiększyć i będziemy je zwiększać” – podkreślił i zapowiedział, że ukraińskie wojska nie oddadzą ani Łymana, ani Siewierodoniecka.

USA przekażą Ukrainie systemy rakietowe?

CNN donosi, że USA szykują się do przekazania Ukrainie systemów rakietowych, o które ci desperacko proszą, szczególnie wobec postępów ofensywy Rosji w Donbasie. Oficjalnie nie podjęto jeszcze decyzji, ale administracja Joego Bidena ma „przygotowywać się do zatwierdzenia” takiego kroku.

„Rosyjskie TOS-1A [wyrzutnie rakietowe pocisków termobarycznych] ostrzeliwują ukraińskie pozycje pod Nowomychajliwką w obwodzie donieckim. Tak wygląda największa i najstraszniejsza wojna XXI wieku” – napisało w czwartek na Twitterze ukraińskie ministerstwo obrony. „Ukraina jest gotowa odpowiedzieć. Aby to zrobić, potrzebujemy MLRS [wieloprowadnicowych systemów rakietowych] NATO-wskiego standardu".

russian TOS-1A shelling Ukrainian positions near Novomykhailivka, Donetsk region. This is what the the largest and most horrific war of the 21st century looks like. Ukraine is ready to strike back. To do this, we need NATO-style MLRS. Immediately. pic.twitter.com/XwdBfAfEq8 — Defence of Ukraine (@DefenceU) May 26, 2022

„Jeżeli wojska ukraińskie otrzymają te systemy i rozmieści je w swoich miastach, rosyjska artyleria nie będzie się mogła do nich zbliżyć. „Naprawdę byłby to gamechanger” – stwierdził w rozmowie z CNN Jason Crow, kongresmen Demokratów z Kolorado, który wrócił niedawno z Kijowa.

Nie ma rozmów pokojowych

Minister spraw zagranicznych Turcji Mevlut Cavusoglu poinformował w piątek, że ukraińsko-rosyjskie negocjacje pokojowe zostały wstrzymane, a między Kijowem i Moskwą trwają już tylko rozmowy w sprawie wymiany jeńców wojennych. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan próbował wcześniej pośredniczyć w kontaktach ze stolicami i doprowadzić do spotkania prezydentów Ukrainy i Rosji na terytorium Turcji. Pod koniec marca przed negocjacjami delegacji obu krajów w Stambule Erdogan wezwał strony do zawieszenia broni i poszukiwania rozwiązań dyplomatycznych. Na początku kwietnia Turcja proponowała też wsparcie w ewakuacji rannych z oblężonego Mariupola, ale nie doszło to do skutku.

Możliwy powrót Janukowycza?

Nie ustaje natarcie na Siewierodonieck w obwodzie ługańskim. Szef administracji tego miasta Ołeksandr Striuk poinformował w piątek, że siły rosyjskie zamknęły już 2/3 oblężenia. Rosjanie bez przerwy ostrzeliwują dzielnice mieszkaniowe, zaatakowali też zakłady Azot, są ofiary wśród cywilów, w tym pracowników fabryki. W mieście w schronach ukrywa się ok. 12-14 tys. cywilów, 90 proc. zabudowy zostało zniszczonych. Przed wojną w Siewierodoniecku mieszkało ok. 100 tys. osób. Zdaniem szefa władz obwodowych Sierhija Hajdaja w najbliższych dniach Rosjanom nie uda się zająć obwodu ługańskiego, choć nie wykluczył, że wojska ukraińskie będą musiały się wycofać. Sprostował też informację, że Siewierodonieck został rzekomo zablokowany i przyznał, że Rosjanie weszli jedynie do hotelu Mir i na dworzec autobusowy.

Jak podaje Reuters, prorosyjscy separatyści z tzw. Donieckiej Republiki Ludowej oświadczyli, że przejęli pełną kontrolę nad Łymanem, strategicznym miastem na wschodzie Ukrainy. Z kolei władze ukraińskie twierdzą, że obrońcy miasta utrzymują opór w północno-zachodniej i południowo-wschodniej części Łymana.

Na stronach administracji publicznej w Ukrainie pojawiły się specjalnie przygotowane spacery wirtualne po miejscach, które w wyjątkowym stopniu zostały dotknięte rosyjską inwazją. Narzędzie nazywa się „Kyiv Digital”, można dzięki niemu zobaczyć m.in. ostrzelany rakietami Kijów albo naznaczoną zbrodnią wojenną Buczę.

3D tours of the destroyed and damaged buildings of #Kyiv region have appeared on the Internet.



The tourist and cultural hub "Kyiv Digital" allows to observe the aftermath of #Russia's war against #Ukraine in Kyiv, #Bucha, #Borodyanka and other cities.https://t.co/7bwvubko0M pic.twitter.com/hll3tzPjZA — NEXTA (@nexta_tv) May 27, 2022

Według Sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksija Daniłowa Rosja planuje przywrócić do władzy byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza po zakończeniu inwazji.

