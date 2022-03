Duda podpisał ustawę o obronie ojczyzny. Z Ukrainy uciekło 3,2 mln osób

Czytaj też: Czy procenty obronią Polskę?

Nie ustawały ataki na ukraińskie miasta, w tym obiekty cywilne. Rosjanie ostrzelali szpital w Trościańcu w obwodzie sumskim, na szczęście nikt nie zginął. W Charkowie w wyniku ostrzału wielopiętrowego budynku zginęła jedna osoba, rannych zostało 11 osób, pod gruzami znajduje się kolejna. Ostrzeliwano także położone na wschodzie Ukrainy miasto Krematorsk, gdzie zginęły dwie osoby, sześć zostało rannych. W Kijowie w ataku na budynek mieszkalny zginęła jedna osoba, cztery zostały ranne.

Sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że w piątek Rosjanie wystrzelili 14 rakiet i przeprowadzili 40 nalotów, z kolei dowództwo sił powietrznych podało, że tego dnia nad Ukrainą zestrzelono 12 rosyjskich wojskowych obiektów powietrznych, w tym dwa samoloty.

Według telewizji Hromadske Rosjanie wzięli do niewoli ukraińską dziennikarkę Wiktoriję Roszczynę, która miała zostać pojmana przez FSB w okolicach 15 marca. Roszczyna nadawała z południowej i wschodniej Ukrainy od początku wojny. „Nasza dziennikarka Wiktorija Roszczyna najpewniej jest w niewoli rosyjskich okupantów. Nagrywała materiały i pisała artykuły z punktów zapalnych na wschodzie i południu Ukrainy codziennie od początku rosyjsko-ukraińskiej wojny” – poinformowała redakcja. Nie wiadomo, gdzie w tej chwili znajduje się reporterka. Redakcja apeluje do społeczności międzynarodowej i ukraińskiej o pomoc w jej uwolnieniu.

My former colleague, brilliant reporter Vika Roshchyna from @hromadske was likely captured by the Russians. Per Hromadske TV, she was detained by FSB on her way to Mariupol. There's been no contact with her for already 6 days now. pic.twitter.com/c6gQgZgfEx